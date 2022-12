Hasta cinco cirugías cada mes: “Hoy en día tenemos solución para todo”

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

La hipoacusia consiste en la incapacidad para escuchar sonidos, es un trastorno sensorial que dificulta el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación. Sin embargo, los avances médico-tecnológicos a partir del 2000 implican una solución con buenos resultados si se realiza la consulta temprana. “Hay dos tipos de pérdidas auditivas: quienes nacen con la pérdida total de la audición y los pacientes que con el correr de los años van adquiriendo esa pérdida. Pero hoy en día tenemos solución para todo”, afirmó el médico especialista en Otorrinolaringología Horacio Traverso. En ese sentido, indicó que tres de cada mil niños nacen sordos y que la estadística es mayor al incluir perforaciones de tímpano o enfermedades como osteoesclerosis: el 3 por mil infantes. También identificó que la hipoacusia súbita “es bastante frecuente”: representa el 1% del total.



Desde los ámbitos público y privado el otorrinolaringólogo recibe casos de toda la provincia. “Opero entre cuatro y cinco oídos por mes, de todo tipo de enfermedades, desde implantes a tumores, porque derivan de toda la provincia. En octubre hicimos 19 implantes cocleares entre el Neonatal y el pediátrico del Madariaga. Aunque no es tan típico, aprovechamos que estaban dadas las condiciones”, destacó en diálogo con El Territorio.



“En la parte pública -observó- tenemos más enfermedades como colesteatomas, que provocan pérdida auditiva, porque habitualmente tardan más en consultar por distintos factores, quizá el más importante ahora es el económico”.



“Cada implante vale 25.000 dólares, pero estadísticamente si uno no se implanta, el costo es tres veces mayor en su vida por los tratamientos que requiere un hipoacúsico para integrarse al mundo; ellos tienen muy claro eso”, dijo.



Sobre ese punto, Traverso aclaró que “tanto las obras sociales como el Estado cubren totalmente el implante, con los que más trabajamos es IPS y el pediátrico del Madariaga”. A su vez, recalcó: “Es una satisfacción ver a los chiquitos cuando escuchan por primera vez, nos da una alegría inmensa; los vemos hasta llorar al estar rehabilitados”.



“Con los implantes cocleares vemos resultados muy buenos, sobre todo si acuden tempranamente a la consulta. Al niño que se le detecta la pérdida auditiva al año de edad, se lo implanta antes de los 2 y tiene una escolaridad normal. Si se demora en la consulta o en el implante, a medida que más años pasen, va a tener buena audición, pero mucha dificultad para hablar”.



A su vez, analizó que “un chico que nunca escuchó nada y de repente empieza a darse cuenta que el mundo auditivo existe, tiene otra historia. Es una satisfacción para los padres, la criatura y su futuro”, motivo por el cual explicó que al nacer se llevan a cabo estudios que determinan la audición en ambos oídos, algo que “después se va confirmando con el correr del año”.



El especialista recalcó que se busca concientizar tanto a madres y padres como a colegas sobre realizar un estudio de audiometría previo al entrar a la escuela primaria. “La audición es fundamental para el aprendizaje. Un chico que escucha bien rinde muchísimo más que uno que tiene pérdida de un solo oído. Si un chico no escucha de ambos oídos, rinde el 45% menos que un chico que sí”, advirtió. “Mientras más chico es, mejor va a ser darle una solución para que pueda estudiar, aprender y poder avanzar en su desarrollo”, puntualizó.



“Hay factores que hacen que ese bebé tenga más riesgo de padecer hipoacusia, pero no siempre ese bebé con factores de riesgo desarrollará la enfermedad, por eso entra en una etapa de seguimiento que contempla controles más seguidos”, advierte la fonoaudióloga Natalia Zajaczkowski y agrega: “Hay problemas de audición por ruido, por la edad o por infección por gripe o enfermedades respiratorias.”



“El Covid es otra de las causas que trajo problemas de audición”, explicó e insistió en que hay diferentes tratamientos dependiendo del grado de afectación: “Las hipoacusias sensoriales o neurosensoriales, que tienen un daño a nivel de las células, corresponden a audífonos que aproximadamente salen 150 mil pesos; para los pacientes con microtia (oreja chica) están las vinchas, en todos los casos hay programas del Estado o las obras sociales deben garantizar la cobertura”.

En detalle

Qué es la hipoacusia

La sordera o deficiencia auditiva se refiere a la incapacidad para escuchar sonidos, dificulta el desarrollo del habla y el lenguaje puede aparecer en cualquier etapa y por múltiples factores. Puede ser de tipo congénito o adquirida.

Tipos de hipoacusia

Existen diferentes grados de hipoacusia: leves, moderados, severas o profundas, así como unilaterales o bilaterales. Asimismo pueden ser permanentes o progresivas.

Tratamiento

Todas las hipoacusias tienen tratamiento, ya sea con prótesis, implantes, audífonos, vincha, medicamentos.

Primera cirugía en Misiones

El 2007 fue un antes y un después en Misiones en el ámbito de la salud pública, dado que se realizó el primer implante coclear. Previamente a esa cirugía, los pacientes eran derivados a Buenos Aires.



Prevención

La hipoacusia por ruido es 100% prevenible, pero una vez que aparecen es irreversible y progresiva.

A medida que el paciente se expone a otro ruido fuerte, ese oído ya está sensible y se expone a perder más la audición. Puede ser en un oído o en los dos simultáneamente.

U$S25.000

Es el precio de cada implante coclear.

