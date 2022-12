Superar la hipoacusia y tejer vínculos

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

Comunicarse a través de la escucha y el habla es clave para el desarrollo de la vida en comunidad. Poder oír y tejer vínculos. “La hipoacusia puede ser congénita o adquirida. En lo que respecta a enfermedades congénitas es la más común; se da de uno a diez bebés cada mil nacimientos. Pero también puede adquirirse en cualquier etapa de la vida, por enfermedades en el embarazo o en los primeros años de vida, como por ejemplo la toxoplasmosis o la prematurez”, explica la fonoaudióloga Natalia Zajaczkowski, especializada en implantes cocleares y fundadora del Banco de Audífonos, que funciona en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro desde hace diez años.



Cuando el sentido de la audición se ve afectado, influye no sólo en las relaciones, sino incluso en la motricidad. “Las cosas más comunes que vemos en el consultorio, cuando la hipoacusia es congénita y profunda, es que los niños tienen un retraso motriz, tardan en caminar. Hemos visto en muchos pacientes una vez que reciben el audífono, se largan a caminar, porque era el problema auditivo estaba dificultando la motricidad; porque hace que el cerebro tarde en reorganizarse ante la falta del sentido del oído”, describe Zajaczkowski, quien junto al cirujano y otorrinolaringólogo Horacio Traverso es parte del equipo que enciende la esperanza en los pacientes y sus familias.



“Todas las hipoacusias tienen tratamiento, ya sea con prótesis, implantes, audífonos, vincha, medicamentos”, señala con determinación la fonoaudióloga.



“Con los implantes cocleares vemos resultados muy buenos, sobre todo si acuden tempranamente a la consulta”, señala Traverso.



El 2007 marcó un antes y un después en Misiones en el ámbito de la salud pública, dado que se realizó el primer implante coclear. Previamente a esa cirugía, los pacientes eran derivados a Buenos Aires.



La sordera o deficiencia auditiva se refiere a la incapacidad para escuchar sonidos, dificulta el desarrollo del habla y el lenguaje puede aparecer en cualquier etapa y por múltiples factores. Es decir, pueden ser de tipo congénitas o adquiridas.



En cuanto a cómo afecta en las diferentes etapas, la fonoaudióloga comentó: “Trae repercusiones en todos los ámbitos, en la escuela, en el aprendizaje y en socialización. Para el adolescente que está en una etapa de socialización, en la que sus amigos son un sostén importante para su desarrollo, y en el mismo sentido el adulto mayor, compartir con la familia son fundamentales para su vida y el canal auditivo trae muchas complicaciones al no poder oír son personas que se encierran, no socializan mucho y sienten vergüenza”.



Con detección precoz y tratamiento es posible escribir otra historia, una de lucha y superación. Escuchar representa una puerta a la inclusión.



El Territorio abordará en las próximas líneas, por un lado, todo lo referido a las aristas de la enfermedad incluyendo el impacto psicológico; y por otro, testimonios de pacientes que recibieron un implante coclear. Es el caso de Sofía Aylén Barboza (7), quien fue diagnosticada con hipoacusia neurosensorial bilateral cuando tenía un año y tres meses. A los 5 años llegó el gran milagro para la pequeña que comenzaba a decir sus primeras palabras.

Congénitas o adquiridas

Existen diferentes grados de hipoacusia, leves, moderados, severas o profundas; así como unilateral o bilateral, asimismo pueden ser permanentes o progresivas. En cuanto a la hipoacusia unilateral (afecta un sólo oído), la fonoaudióloga Natalia Zajaczkowski explicó: “Un niño que tiene una audición de ciertos sonidos de forma normal y otros no, va a desarrollar el lenguaje y será una hipoacusia que puede pasar desapercibida por el adulto, son niños que van a hablar y escribir mal y pueden pasar por niños con problemas de aprendizaje o de conducta. Si no se hacen controles, tendrán dificultad en la etapa escolar”.



“¿Cómo hacer la evaluación para saber si el paciente necesita un implante coclear? Es por el grado de la pérdida de la audición. Cuando los audífonos potentes ya no son suficientes, hay que empezar a pensar en un implante. Ahora se considera también el implante coclear en hipoacusias unilaterales o las progresivas que quizás no son tan profundas”, sostuvo.

