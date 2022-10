Frontera, comunidad y mujeres trabajadoras

miércoles 12 de octubre de 2022 | 2:30hs.

Cerca de cumplir dos décadas de festival, el Oberá en Cortos eligió en esta edición ir por la Identidad y la Diversidad Cultural como lema. Y Pasajeras, el largometraje de la brasileña Fran Rebelatto -que cerró la jornada de anoche- es fiel ejemplo de la construcción de la identidad en base a la diversidad cultural de frontera. “Somos mujeres leyenda’’ arranca diciendo el filme que se enfoca en Soledad como narradora, pero grafica las realidades de mujeres paseras de Brasil, Paraguay y Argentina.

“Cargaban en esa bolsa negra o azul los deseos de sus hijas, la inconformidad con la injusticia…” esboza Soledad mientras recuerda la fuerza mítica de Naipí, Jupira y Alejandrí.

En primera persona, las mujeres cuentan como heredaron esa fajina que las traslada de un país a otro, de diferentes maneras, en pirúa, moto taxi o directamente a pie.

Según asegura el discurso de la película, cruzan sin miedo, porque “no hay carga más digna que los sueños. Eso es lo que te permite caminar y vivir”. Bailarina, villenas, artesanas, motoqueras, taxistas. Mujeres que no sólo hacen a la economía circular de la frontera sino que sostienen el crecimiento cultural de una región. Cuñá fronteriza esa que es pasajera...

¿Cómo surge la película?

Hace muchos años que busco historias y convivo con la realidad de trabajo de mujeres de frontera entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y siempre me llamó mucho la atención como es primordial el trabajo de esas mujeres con tantas travesías. En Foz/Ciudad del Este los tránsitos son aún más intensos. Cuando llegué para vivir ahí, hace 10 años, decidí que estaba preparada para contar esa historia. La idea siempre fue trabajar con la relación entre el arte y la economía informal, la realidad, los sueños, el paisaje urbano, la naturaleza y las leyendas. Bueno, todo eso hace que este espacio sea riquísimo en términos narrativos.

¿Cómo decidiste hacer esa amalgama entre documental y ficción e incluso poesía? El guión de la voz en off es todo muy poético.

En cuanto fui conociendo esa realidad, fui escribiendo poesías y breves relatos, que después plasmé en el libro ‘Fronteiriza’. Y la idea siempre fue trabajar desde una forma de relato que mezclara esos imaginarios con la realidad. Es documental, pero escribí un guión de ficción y las mujeres reencarnaron sus vidas.

¿Por qué creés que son tan poderosas estas historias de mujeres leyenda?

A veces las historias del cine nos hacen creer que nuestras historias de vida no son importantes, pero yo creo que todas las historias son necesarias, en especial como hablamos de mujeres trabajadoras en estos espacios alejados de los grandes centros. Aparte ahí en la frontera, tenemos todas esas leyendas que son específicas sobre mujeres indígenas y eso siempre me fascinó.

En coincidencia, La Yuyera de la paraguaya María Ávalos y Eldorado del argento-brasileño Francisco Bouzas recalan en la identidad fronteriza, el intercambio cultural que se da en esta región y dejan un mensaje de hermandad latinoamericana.

Cine comunitario

Por otro lado, ayer los integrantes de la Mesa de Cine Social y Comunitario de Córdoba, Carolina Rojo y Rodrigo del Canto y Lucía Rinero del Centro Cultural del barrio Villa El Libertador (Córdoba) dialogaron en una mesa de trabajo sobre cine comunitario junto a la referente local Verónica Fulquet y La Rastrojera. La idea es potenciar la actividad que viene creciendo en la provincia para seguir reflejando las historias de la sociedad en primera persona. "El Oberá en Cortos siempre ha sido un espacio de encuentro para forjar líneas y generar políticas públicas, en este caso con el cine comunitario, visible, de exhibiión, de fomento y de producción", marcó Fulquet tras cerrar el debate. z