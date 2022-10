La lluvia no logró frenar a los atletas en el día 2 de las Olimpíadas Médicas

martes 11 de octubre de 2022 | 4:00hs.

Se concretó la segunda jornada de las Olimpíadas Médicas y de la Salud 2022 que cuenta con un cronograma que se extenderá hasta el sábado. Ayer, la actividad fue plena por lo que la lluvia no pudo parar a los atletas provenientes de catorce provincias del país que vinieron a competir a Posadas.

En el segundo día se llevaron a cabo varias disciplinas entre las que se destacó la competencia de vóley en el Polideportivo Ernesto Finito Gehrmann; todo se realizó desde la media mañana y allí se midieron las delegaciones de Misiones, Corrientes y Formosa.

Para muchos profesionales las Olimpíadas con una oportunidad de volver a hacer el deportes que atrapa, como Lucía Leguia, médica cirujana de Oberá que vive en Corrientes capital.

En diálogo con El Territorio señaló: “Estoy volviendo a jugar después de diez años, por la carrera de medicina y mi especialidad tuve que dejar de hacerlo, así que inmensamente contenta y feliz. Yo al vóley juego desde los 12 años, mi equipo cuando vivía en Oberá siempre fue el Oberá Tenis Club, pero también jugaba como refuerzo de equipos como Brujas de Posadas, Marta Pietro era mi entrenadora. Después me fui a Corrientes y tuve que dejar”.

Y agregó: “La organización del torneo es excelente, se siente un buen clima más allá de la competencia. También muchas nos reencontramos después de años, nos conocíamos de nuestra época de jugadoras. Amo el deporte porque es un gran desconecte, te deja volver a tus actividades súper lúcido y también por los contactos que se generan“.

En cuanto a la tabla de posiciones en el vóley, Misiones se presentó con seis equipos y, tanto Formosa como Corrientes participan con un conjunto. Hay dos grupos de los que Misiones se encuentra puntero en el grupo A y Corrientes lleva la delantera en el B.

El compañerismo se vive en cada encuentro de las Olimpíadas.

Por otra parte, esta es la segunda vez que la competencia se desarrolla en la provincia, la primera fue en Puerto Iguazú hace diez años. Según destacaron muchos de los atletas, las condiciones en cuanto al agasajo e infraestructura, hacen de esta una de las mejores ediciones y más concurridas con unas 3.000 personas entre profesionales y familiares.

Misioneros en el podio

El pasado domingo, el evento abrió con la maratón de 10 kilómetros que se desarrolló a lo largo de la Costanera a la ribera del río Paraná. Allí fueron cientos los atletas que corrieron y el cardiólogo misionero Aldo Vidal pudo hacerse con el primer puesto en la categoría de mayores de 48 años, mientras que Natalia Moleta -también de la delegación provincial- se hizo con la primera posición en la categoría libre.

Al respecto, Vidal expresó: “Toda mi vida hice deportes, pero con las lesiones tuve que ir dejando algunos, hoy me estoy dedicando al trekking, running y mountain bike. La verdad que es un orgullo representar a Misiones en esta competencia, me encanta. He estado en otras ocasiones en Federación (Entre Ríos), Mar del Plata y Villa Carlos Paz, siempre estuve en una terna representando a la provincia”.

“Es muy importante el deporte, para mí es vital y me ayuda mucho, me saca del estrés que muchas veces tengo en relación al trabajo. Yo como cardiólogo también debo dar el ejemplo a mis pacientes, porque la actividad física es el principal arma contra los problemas cardiovasculares y para combatir los factores de riesgo”.

El deporte y la familia

Otra actividad que se desarrolló en la jornada de ayer fue natación, esta competencia se da en el Club Capri.

“Yo estoy haciendo estilo libre, croll y espalda compito en esas especialidades que me quedan cómodas”, expresó a este medio Ramiro Tesada Salinas, traumatólogo correntino.

El cardiólogo misionero Aldo Vidal se quedó con la maratón de 10 kilómetros para mayores de 48 años el domingo.

Y agregó: “Me sorprendió mucho la organización y la cantidad de gente está participando en todas las categorías, eso habla de que hay más interés”.

Salinas destacó la importancia de viajar a los encuentros por la socialización, además de excusa para sacar a pasear a la familia. “No vinimos sólo los atletas, también está la familia, estos eventos son lindos para traer a los seres queridos”, cerró.



Cronograma para la jornada de hoy

Las Olimpíadas se harán hasta el sábado, en este sentido la jornada de hoy sigue con fútbol en el club Crucero del Norte de 8 a 18; golf en el Tacurú Social Club de 8 a 13; tenis en el Club San Francisco de 9 a 17; padel en el Galpón Sunset de 8 a 17.

Además habrá jornada de pesca en el Club Pyra Pitá a partir de las 8; atletismo en el Cepard de 15 a 20; vóley femenino en el Polideportivo Finito Gehrmann de 9 a 13; fútbol 7 categoría mayores de 63 años en las instalaciones del Club Médico San Francisco a las 17; básquet en el Polideportivo Finito Gehrmann de 15 a 18.

La jornada cierra con una noche homenaje en el Centro del Conocimiento desde las 20.

