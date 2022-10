El yaguareté Bundziak dejó su marca en Río Cuarto

sábado 01 de octubre de 2022 | 19:45hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak (Chevrolet) se quedó con la pole en la clasificación de la 13° fecha del TC Mouras, que se disputó en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El piloto de Puerto Iguazú marcó 1m09s675/1000 para dejar su huella como nuevo récord del trazado cordobés y le sacó 216/1000 a Franco Deambrosi quien conduciendo su Ford asoma como el rival de turno para el poleman Bundziak. Por su parte, Jerónimo Teti, cumplimentó un excelente desempeño clasificatorio para culminar en el 3° lugar con su Torino a 0,265.

El misionero selló en el resultado final el gran funcionamiento que había mostrado durante los 6 entrenamientos previos, donde dominó 3 y en otros 2 quedó como escolta. De este modo, el piloto del Coiro Dole Racing alcanzó su 4ª pole position de la temporada, la 2ª en forma consecutiva.

"Funcionamos muy bien desde el viernes", dijo Bundziak que sumó otros 2 puntos que le permitieron tomar mayor distancia en la tabla de posiciones del minitorneo. Ahora le lleva 25,5 unidades de ventaja a Gaspar Chansard (Dodge), que clasificó en la 12ª posición.

"El auto funciona muy bien y yo me siento muy cómodo en Córdoba (ganó 2 veces en Alta Gracia). En los entrenamientos sabíamos que teníamos el auto y lo pude aprovechar al máximo", indicó Bundziak, quien lidera la Copa Oro.

Sobre su nuevo buzo, con el que no pasó desapercibido, contó: "Fue una idea de mi padre, como me recibí de abogado me hizo un regalo original que este buzo en forma de traje, me divertí mucho y todo el mundo me felicitó en boxes. Estoy muy contento, mañana esperemos redondear el gran fin de semana en la serie y en la final".

Agradeció a los sponsor Aguas de las Misiones, Syncom, Fertilcord S.A., International Motorsport, Yerba Mate Andresito, Metalúrgica Finke, el Rey de los Tinglados, Río Uruguay Seguros (RUS), Municipalidad de Puerto Iguazú, Manantial de Oro, Tienda Urbana, El Pan de la abuela, Aserradero San Antonio, Vivero Caacupé, Nick Detailing, Electro Misiones – Neored, Adolfo Sartori, Ruta Nacional de la Yerba Mat, Lukoski Hermanos Materiales de Construcción, Seró Centro de Musculación y al gobernador Oscar Herrera Ahuad.

La actividad del TC Mouras continuará mañana con las series, que se disputarán a las 10.05 y 10.30, ambas a 5 vueltas cada una. Posteriormente, desde las 13.05 será el momento de la final, a 20 vueltas o un máximo de 35 minutos.

Domingo

10:05: 1º Serie TCM a 5 Vueltas

10:30: 2º Serie TCM a 5 Vueltas

13:05: Final TC Mouras a 20 Vueltas o 35’.