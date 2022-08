Comerciantes registran fuertes subas y dificultades para la reposición de café

miércoles 03 de agosto de 2022 | 8:22hs.

Los problemas para la reposición constante de ciertos productos siguen en Misiones. Las largas distancias con las provincias más grandes sumado a las dificultades para importar y la escasez del gasoil, siguen generando impedimentos a los empresarios a la hora de comprar insumos.

Tal como sucede en otros ámbitos, como el forestal y el agrícola, también ocurre en los comercios y lugares gastronómicos, en este caso con el café. En algunas comunas ya se advirtió la dificultad para conseguir variedad y en todos los casos, los precios de lista se incrementaron. Ya a nivel nacional se venía advirtiendo: según había señalado Marcelo Salas, dueño de la cadena Café Martínez, si el Gobierno “sigue reforzando el cepo a las importaciones, habrá faltante de café en los próximos 30 o 45 días”. Cabe destacar que se trata de un producto que no se fabrica en Argentina, a lo que se suma otro inconveniente: habría faltantes incluso a nivel internacional, pues Brasil y Colombia - principales exportadores - registran problemas de producción, lo que comienza a tener impacto en Argentina.

Posadas, Oberá, Iguazú y Jardín América son algunas de las comunas misioneras que comenzaron a alertarse. Desde supermercados, bares y hoteles remarcaron a El Territorio que comenzaron a sacar lo que quedaba en stock y que la situación es agotadora para los emprendedores.

Supermercados y comercios

La incertidumbre en la economía y las complicaciones para importar productos o insumos trae consigo dificultades a las fábricas para finalizar la producción y a los comercios para reponer el stock. Un ejemplo justamente es el café, consumo típico de la época pero que hoy es uno de los productos que de a poco comienza a faltar en los comercios.

Comerciantes aseguraron que les cuesta conseguir el alimento para reponer las distintas marcas, o bien el pedido que realizan llega semanas tarde. En Jardín América, Roberto Aguillón, uno de los encargados de autoservicio Nerea, contó: “Los proveedores tienen muy limitado el envío, nosotros hemos realizado un pedido y llegó dos semanas después, por lo que cuesta abastecer a todos los consumidores”. A su vez, Aguillón - en referencia a los precios -sostuvo: “Hubo un aumento considerable, hoy un frasco de café puede costar casi mil pesos y en lo que va del año se incrementó alrededor del 50%”.

Otro comerciante que también expuso una situación similar es Darío Fernández, propietario de minimercado San Expedito, quien dijo que en este momento no tiene stock de café y no sabe cuándo va a recibir. “Hay proveedores que no tienen disponibilidad entonces no pueden mandar o bien traer el producto”, recalcó. Incluso mencionó que al solicitar café los mismos proveedores informan que no tienen y directamente no toman el pedido.

De la misma forma, desde Posadas, el supermercadista Lucas Kerps habló sobre lo complicada que está la situación para conseguir insumos.“Hay escasez de todo, el café por ejemplo está faltando desde hace tiempo, a lo mejor los fabricantes tienen café, pero no tienen el envase porque muchos de los envases de los productos que compramos en el supermercado vienen de afuera y el problema es que no se los puede traer”, dijo en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. Explicó que “por ahí podemos ver que una fábrica tiene el producto, pero no tienen el envase por problemas de tinta, por las serigrafía o por otro motivo”.

“Nos consumimos todo el stock que había y nadie se venía percatando de que no estaban pudiendo conseguir para envasarlo. Entonces se vino el invierno, temporada de alta demanda y sucedió que se terminó el stock”, resaltó. Por ello, Kerps recomendó al consumidor que para que no le falte un producto que siempre consume, se haga un stock. “Hay que pensar que cuanto más lejana es la producción de ese producto, puede llegar a pasar que falte por más tiempo”, advirtió.

En Iguazú, durante tres semanas la mayoría de los supermercados y comercios de barrios registraron faltantes e incluso muchos vecinos que compran este producto en Brasil no lograron conseguir. Ningún distribuidor supo explicar el porqué de los faltantes e incluso algunas cafeterías tuvieron problemas para reponer el stock de granos durante las dos primeras semanas de vacaciones.

“Suelo comprar en Foz para tener en mi despensa, subió bastante el precio. Hoy un frasco de café grande no se puede vender a menos de 1.200 pesos. Pero me sorprendió cuando no logré conseguir en los mercados de Brasil”, explicó una comerciante de barrio de Iguazú.

Por su parte, algunos supermercadistas explicaron que los distribuidores tenían en stock sin embargo no tenían precios. “Fue uno de los productos que no estaba en lista de precios, como algunos vinos y bebidas blancas. Cuando el dólar disparó nadie supo explicar porqué pero el café fue uno de los productos afectados. Algunos mercados tenían en stock pero como los distribuidores no vendían o no tenían en las listas de precios, tomaron la decisión de no reponer”, explicaron.

Bares y hoteles

De acuerdo a lo que detallaron desde el sector de cafeterías y hoteles, la falta de este producto viene desde un tiempo, pero “no se notó porque teníamos un buen stock”.

Sergio Vallena, empresario gastronómico y hotelero de Oberá, explicó que “está habiendo problemas sí y realmente cuesta encontrar este producto, al igual que sucede con otros, como los de limpieza”.

Explicó que principalmente en los hoteles es un insumo muy importante, por lo que esta situación pone en alerta al sector. Mientras que adujo que uno de los factores que más influyó también es el precio. Esto coincide con lo planteado por Francisco Souza, propietario de Amarú Café Bar, quien expresó que “todos los meses el producto viene con subas”.

“El café en granos conseguíamos a $3500 el kilogramo en junio y cuando hice una compra grande en la primera quincena de julio ya vino a $4100”, detalló. Y remarcó que los proveedores le explican que hay cupos de venta por mes desde fábrica, por lo que les recomiendan no dejar a último momento la compra de este producto.