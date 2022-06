El estadio de Exa 185 fue inhabilitado, mañana ante Guaraní será local en cancha de Olimpia

sábado 11 de junio de 2022 | 18:18hs.

Estaba todo programado para que Ex Alumnos 185 comience su andar en el Torneo Provincal de Fútbol recibiendo en su cancha a Guaraní Antonio Franco, mañana, por la primera fecha de la fase de grupos.

Pero finalmente eso no va a poder ser, al menos no en el altiplano, puesto que después de una nueva inspección el estadio Juan Areco fue inhabilitado por razones de seguridad y es por eso que el Exa va a tener que jugar en cancha de Olimpia.

"En la última inspección de la policía a la cancha de Ex Alumnos 185, no cumplió con todos los requisitos y no pudo ser habilitada para el partido de este domingo ante Guarani A Franco.

Por tal motivo, el partido cambió la localía y se disputará en cancha del club Olimpia", informó la Liga Regional Obereña por medio de un escueto comunicado en Facebook.

La decisión sorprendió a los directivos del Exa, ya que para encuentros del torneo local había sido acondicionada y habilitada por la misma fuerza provincial, pero por sobre todo, entienden que "no poder recibir al público visitante perjudica a la institución y al espectáculo".

Con esta condición, el partido de mañana entre Exa 185 y Guaraní se jugará en el estadio Juan Cáceres del barrio Caballeriza, a partir de las 15 horas.

En cuanto al club Atlético Oberá, flamante campeón del torneo obereño, enfrentará como visitante a River de Santa Rita por la Zona 3 del campeonato provincial.