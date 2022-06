“Soy creando y busco ser auténtica conmigo misma”

domingo 05 de junio de 2022 | 6:05hs.

Maflo Martínez encontró su pasión en la infancia, pero no fue hasta hace algunos años que decidió vivir de ello, llevando su trabajo “con ganas, amor y orgullo”. “Muchos de los que nos dedicamos al arte empezamos desde muy pequeños a intentar traducir lo que nos pasaba internamente hacia otros soportes”, comenzó explicando. De ese modo, en su niñez se desenvolvió entre líneas de dibujo y la variedad cromática de la pintura. En su adolescencia, un guía maestro la ayudó a tomar conciencia sobre su técnica y plantearse hacia dónde quería llevar sus trabajos, por lo que al terminar el secundario, realizó el Profesorado en Artes Visuales en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya y actualmente integra la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav).



Con dedicación y esfuerzo, la docente comparte su talento desde el entorno educativo al dar talleres, pero también desde la producción artística con la venta de sus obras. Así, intenta dejar mensajes simbólicos que interpelen al origen de precedencia y al sentido de pertenencia tanto propio como colectivo.



La curiosidad y los caminos al descubrimiento son parte del mensaje que la artista plasma en sus piezas para activar planteos internos y sociales en quien las interprete.



En los últimos dos años, Maflo se volcó a trabajar en óleo, lo que le “permite moldear sin haber partido de una forma”. Así, aunque varía por períodos, su paleta de colores preferida está entre magenta, azul cerúleo, rojo carmín y ocre. “La elección de los colores antes de pintar es ritual, porque uno ve la posibilidad infinita que tiene de crear”, señaló la artista, quien encuentra fuerza y potencia en la actitud con la que produce sus obras para plasmar mensajes simbólicos: “A veces es algo doloroso, pero lo tomo desde la conciencia y lo abrazo para ser auténtica con la emoción”.



Esto también lo transmite como docente, trabajando en un taller para niños y otro para adultos. En ambos grupos, se considera una guía en las técnicas y temáticas que los estudiantes deseen seguir, por lo que los cursos cultivan la autonomía de la pintura para aprender a crear un camino desligado a las limitaciones del dibujo. “Son dos caminos autónomos y válidos, pero si bien el dibujo nos guía también nos limita porque seguimos las líneas”, detalló la profesional.



En cambio, la pintura en óleo permite moldear dado que tarda en secarse, posibilitando la capacidad de llegar a distintas sensaciones de profundidad e iluminación sin haber partido de una forma específica.



“Soy creando y busco ser auténtica conmigo misma”, analizó la artista visual, quien manifestó que esa trayectoria la llevó a descubrir que realmente quería vivir de su inspiración. Sobre este punto, hizo hincapié en generar conciencia sobre el valor del trabajo propio tanto entre artistas como en la sociedad en sí: “Intentamos activar el mercado local porque hay que crearlo. Es muy acotado el grupo de personas que puede vivir de vender sus obras”.



Nuevos caminos para ser

Por otro lado, Maflo incursiona -junto a Roberto Grismeyer en sonido y Ludmila Salome en cuerpo y texto- en el formato de videoarte. Desde la imagen, el texto que fundamenta la obra y un diseño sonoro realizan relatos grabados desde la relación entre el tiempo, la identidad y las estructuras antiguas de la ciudad de Posadas. El primer trabajo, por ejemplo, se hizo con la fachada del bar Salvaje. En tanto, participa del proyecto ‘Relatos Visuales’ que aspira a dar reconocimiento a memorias que no han sido contadas en la “historia hegemónica” del territorio misionero. Se trata, sobre todo, de mujeres que tienen un contacto particular con la naturaleza y la manera en la que habitan su lugar, siendo conscientes de lo que dan y lo que la tierra les devuelve.



Además, la artista se anima a encarar su primera muestra individual que espera presentar antes de fin de año y en la que apunta a poner en confluencia sus tres líneas de trabajo en una sola idea: lo racionalizado desde la identidad, lo impulsivo desde los ojos en relación a temáticas de la naturaleza y los cuerpos y la naturaleza referidos a procesos internos, sensibles y psicológicos. Es por eso que las figuras humanas y los ojos son elementos que siempre están presentes en sus obras. “Me interesa mucho la cuestión de la acción social que es la mirada; también la naturaleza y el paisaje, haciendo más referencia al de Misiones”, detalla Maflo, quien encuentra su principal inspiración en la creatividad colectiva que comparte junto a sus colegas Yaz, Rodri, Viri, Jime, Sofi, Loren, Mago, Joaquín, Guille, Guli y Vale.

Perfil

Mariana Gómez

Artista

Muralista, ilustradora, tatuadora, Mago es además la titular de la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav), espacio que busca reunir a artistas para gestar espacios de reflexión, de mercado, exigir políticas públicas y buscar líneas de fomento, entre otras.

