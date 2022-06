El arte de salir a la calle

domingo 05 de junio de 2022 | 6:06hs.

Se borran las fronteras entre la performance, la fabricación de objetos cotidianos, el diseño, la escritura, el activismo en el arte contemporáneo. Es que más allá del formato o la disciplina, lo que se expone es una forma particular de ver el mundo.



El objeto artístico es muchas veces una herramienta, un medio para entender la realidad que vivimos, para expresar lo que esa realidad nos produce y por qué no para buscar cambiarla.



Ya Aristóteles consideraba la actividad artística como la que nos diferenciaba de la naturaleza y dentro de su conservadurismo y contradicciones, Heidegger entendió que el arte era donde se devela la verdad del ser.



Una obra abre un mundo.



Sin embargo, esos mundos, representan de alguna manera, lo que la actualidad ofrece.



‘‘Los artistas no podemos ser otra cosa que lo que vivimos, lo que conocemos, lo que somos; lo que sí podemos es abrir la cabeza para crear cosas nuevas y expresar a través del arte algo nuevo, ideas nuevas’’, reflejó Mariana ‘Mago’ Gómez, artista referente, titular de la reciente Asociación de Trabajadores de las Artes Visuales (página 8).



En coincidencia, comprometida con apuntar a elevar el arte local, Mariana Díaz comulgó con la idea de que hoy los artistas son quienes tienen que salir a la calle, estar en las protestas, ser activistas.



‘‘Hoy en todos los cambios sociales que hay y las luchas que se gestan, el artista tiene que estar. Después te puedo mostrar qué es lo que está pasando en la sociedad porque, al fin y al cabo, el artista te cuenta la historia de lo que pasa, te relata un momento de la vida’’, sentenció Díaz, al frente de Tensor, una galería que busca ser el eje entre esa realidad actual y los artistas (páginas 4 y 5).



‘‘Si el mensaje no es fuerte y no te cambia, no te modifica, es vacío”, sumó la joven especialista en curaduría de arte contemporáneo.



Con cada vez más exponentes de la materia en la provincia, nuevas galerías independientes, más espacios, asociaciones, organismos, grupos se reúnen para poder sacar a luz sus obras.



Desde estos lugares autogestivos definen que sin un apoyo fundamental de las políticas de gobierno, es muy difícil sobrevivir y también imposibilita a los espectadores tener aprender y conocer sobre nuevas propuestas. Un círculo virtuoso que pocas veces está aceitado.



‘‘El arte es parte de la vida y de la conciencia humana y si no hay un apoyo que sea fundamental, donde se sienten bases que sean reales y que digan ‘el arte contemporáneo también es parte del arte’, porque es como si estuviese por afuera todavía, es muy difícil salir adelante’’, reconoció Díaz alertando sobre la necesidad de apoyar el consumo de arte con educación y formación pertinentes desde el jardín de infantes hasta la jubilación.



Que el arte transite a la par de la vida es una de las misiones de antaño más pendientes.



Por eso, monetizar las obras y vivir del digno trabajo de artista son ideales que aún se buscan en la Tierra Colorada.



Buscando hacer más público el acceso al arte visual, dejando de lado estructuras e incluso espacios convencionales, otro de los grupos que impulsa el arte contemporáneo es el Espacio Laborde (página 6).



‘‘No creo que nos hayamos corrido de los espacios sino más bien abrimos otras experiencias con el arte. Empezamos a ocupar espacios pensando en una cuestión más conceptual de operar en la vía pública y que el contexto y lugar de exposición también sume a la obra en sí, a la muestra que se monta’’, definieron los artistas.



Además, tal como graficó Mago, hoy es más habitual la diversificación de lenguajes, expresiones y técnicas para poder comunicar y también la tecnología es de gran ayuda en la difusión e incluso en la creación de nuevas piezas de arte.



‘‘El contexto globalizado, las redes sociales, obligatoriamente nos atraviesan como artistas y debemos pensar también muchas veces en función de ello. Ya las convocatorias, los cursos, las exposiciones te piden una red social. Ya ni siquiera se usa la página web sino el Instagram, te invitan al ejercicio de pensar tu arte en base a las redes sociales, llevan mucho tiempo, pero es súper importante’’, manifestaron desde Laborde.



Nuevas formas de comunicar se generan día a día, nuevos mundos artísticos por descubrir se abren y buscan ganar terreno.



Es que la vorágine de casa-trabajo, problemas económicos, crisis climática, femicidios, guerras y más, nos obliga a detenernos y mirarnos. Apreciar la visión que ese otro plasmó, redefiniendo los límites entre la realidad, el ensueño y la ciencia ficción quizás, es un ejercicio pertinente que nos permitirá conocernos más y avanzar.

Perfil

Mariana Gómez

Artista

Muralista, ilustradora, tatuadora, Mago es además la titular de la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav), espacio que busca reunir a artistas para gestar espacios de reflexión, de mercado, exigir políticas públicas y buscar líneas de fomento, entre otras.

