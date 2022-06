El arte como un dispositivo para pensar en la vida misma

domingo 05 de junio de 2022 | 6:05hs.

El arte de hoy interpela. Incomoda, genera conciencia, transmite ideas, habilita espacios para pensar y repensar, para construir y deconstruir; el arte contemporáneo ya no invita a pensar en él, sino en la vida misma. Y a partir de ello, problematiza y pone sobre el tapete cuestiones sociales que nos atraviesan en la realidad.



Desde espacios de construcción colectiva y alejándose de los lugares más convencionales como museos y galerías, la propuesta de los artistas de hoy emerge con la premisa de movilizar a través de la manifestación artística y hacer más público el acceso al arte visual.



Operando siempre en los bordes, como destaca su nombre, Espacio Laborde surgió en plena pandemia como un proyecto para impulsar el encuentro entre artistas contemporáneos para pensar y compartir entre colegas y también con el público.



“Lo que nos llevó a formar este espacio fue la necesidad de encuentro y de compartir con pares. Veníamos de un montón de tiempo encerrados y con todos los espacios de exposición también inhabilitados. Así que fue el momento perfecto para reunirnos”, contaron Jimena Bueno y Elías Bankowski, artistas visuales que emprendieron la propuesta a la que más tarde se fueron sumando otros artistas como Laura Sánchez, Sofía Guzmán y Rodrigo Benítez.



“No teníamos ni tenemos un espacio donde frecuentar o compartir nuestra obra. Pero el lema fue ‘hagámoslo con lo que tenemos’, y así también surgieron las muestras. La primera fue en el patio de una casa, la segunda fue en un garage y la siguiente en una obra en construcción”, detallaron sobre las exposiciones colectivas que encararon y permitieron también una apertura y participación de un nuevo público; además de una excusa para repensar en el arte y lo que transmite, dejando a un lado la cuestión solamente estética.



En ese sentido, todos artistas contemporáneos, coinciden en que para apreciar el arte no es necesario ser sabios. La cuestión no radica en entenderlo sino en que genere algo. “Te gusta, te atrapa, te llama la atención, te molesta, te incomoda, te hace pensar, no te provoca nada: ahí reside su importancia”, señalan.



“Está por ahí, en el consciente colectivo, esa idea de que uno tiene que saber o tener conocimiento y preparación para visitar museos o espacios y en realidad no es así”, acotó, por su parte, Laura Sánchez.



Autogestivos, independientes y exploradores, los contemporáneos se dedican a pintar, dibujar, modelar, esculpir, usar el cuerpo, fotografiar, bordar, diseñar, reciclar, y sobre todo ahondar en los vínculos, la realidad social, las cuestiones que nos atraviesan como seres humanos y sociedad.



La propuesta de los emergentes radica en el arte como una herramienta para expresar y expresarse. “A mí me sirvió para poder hablar con la familia o con el entorno de determinados conceptos y cuestiones importantes. Hablar del cuerpo, del feminismo, de la maternidad, de la familia, de las violencias, de la sexualidad, de un montón de tabúes”, detalló Jimena, al tiempo que Sofía Guzmán resumió que “lo importante es lo que dispara la obra”.



Otros espacios de legitimación

Pero así como la propuesta artística problematiza cuestiones del día a día o incluso invita a la reflexión, los espacios de exposición e intercambio también legitiman el acceso al arte y el modo en que se visibiliza e interpela.



Alejados de las galerías y explorando nuevos espacios de exposición, los artistas operan en puntos poco comunes. “Hay una barrera, una especie de solemnidad que tienen los museos, las galerías de arte convencionales que hacen que uno piense y repiense si quiere entrar o no, y nosotros queríamos romper un poco con esto. La idea era valernos de lo que tenemos y también salirnos un poco de esos espacios de legitimación”, reflexionaron.



Al mismo tiempo, apreciaron la diversidad y coincidieron en que el arte y los espacios tradicionales pueden convivir tranquilamente con otras emergentes: “Está bueno esto de trabajar en red, tejer redes de intercambio; una opción no invalida a la otra. Los museos y los espacios no convencionales pueden coexistir tranquilamente y trabajar juntos; de eso se trata también la propuesta, porque mientras más espacios haya, mejor será para el arte”.



Circuito y mercado

Dentro de la contemporaneidad también pisa fuerte el valor del trabajo artístico. Más allá de la riqueza simbólica de las obras -ya sea para los artistas o para el público-, cada obra representa un tiempo y dedicación, refleja el trabajo y la labor de su creador.



Es así como el reconocimiento y la valorización de la producción artística es otra de las banderas que el colectivo artístico visual emergente enarbola desde hace un tiempo. “Hay una cuestión que tiene que ver con que ‘el arte es re caro’, y en realidad no lo es. Es un trabajo igual que cualquier otro y está desvalorizado”, resaltan.



“Es una lucha que está bien recalcar porque venimos con la asociación (Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales) impulsando que se valore el trabajo y que no haya tampoco vacíos legales en cuanto a esto”.



Valiéndose también de las redes sociales como otra vidriera para la expresión, los artistas de hoy plantean un movimiento artístico revolucionario, habilitando nuevos espacios para experimentar el arte.

Laura Sánchez. Artista visual. Estudió arte en Buenos Aires y terminó la carrera en Misiones. Es ilustradora y explora especialmente la ilustración botánica. También dedica tiempo al grafito y la acuarela. Realiza collages y enseña artes plásticas en escuelas de Misiones. Destaca que fusiona varios elementos en función de lo que quiere expresar.



Sofía Guzmán. Artista visual. Es profesora de artes plásticas y técnica en medios audiovisuales y fotografía. El abordaje poético de sus producciones teóricas y prácticas actualmente se centran en el concepto de ausencia, ahonda en los vínculos humanos. Expuso en varios puntos del país en forma individual y colectiva.



Jimena Bueno. Artista visual. Es artista plástica, se recibió en la Facultad de Arte y Diseño. Coordina Espacio Laborde. Dedica tiempo al bordado, las fotografías, la cerámica, y otras variables del arte visual. Su obra se centra en el uso del cuerpo como obra o concepto en el arte para pensar en cuestiones cotidianas y reflexivas también.

Elías Bankowski. Artista visual. Coordina el Espacio Laborde. Es ilustrador y le dedica tiempo al dibujo con tinta, carbón y otros elementos. También crea piezas 3D con alambre, chapa, imanes, madera, espinas de coco, entre otros variados elementos. Con su obra construye, propone, intercambia y expone discursos.



Rodrigo Benítez. Artista visual. Es ilustrador y diseñador gráfico, posadeño. Hace poco tiempo presentó su muestra ‘La duda continua’ en Colorín Otaño. El artista visual parte desde el diseño para ahondar en distintas disciplinas, buscando siempre nuevas experiencias. Trabaja en el papel (con tinta, lápiz, etcétera) y también en las pantallas.

Perfil

Mariana Gómez

Artista

Muralista, ilustradora, tatuadora, Mago es además la titular de la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav), espacio que busca reunir a artistas para gestar espacios de reflexión, de mercado, exigir políticas públicas y buscar líneas de fomento, entre otras.

