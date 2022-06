Trabajo colaborativo y expresión estética diversa, lo nuevo en el arte

domingo 05 de junio de 2022 | 6:05hs.

“Misiones está siempre presente en el arte, hoy vemos una diversificación en la expresión, en el uso de materiales de todo tipo, pero yo veo que la selva misionera está ahí, el misionero, la misionera con su modo de vida están ahí, de otra manera pero están. Los artistas no podemos ser otra cosa que lo que vivimos, lo que conocemos, lo que somos; lo que sí podemos es abrir la cabeza para crear cosas nuevas y expresar a través del arte algo nuevo, ideas nuevas”, señaló la artista visual Mariana Gómez, Mago, al reflexionar sobre la “juventud” o “lo nuevo” en el arte misionero.



Categorías que advirtió “no son estáticas” y que son “materia de debate” al momento de analizar o intentar esbozar una identidad del arte misionero en la actualidad, entendido para este caso como el arte producido por artistas de esta región.



Muralista, ilustradora, tatuadora, Mago es además la titular de la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav), espacio que recientemente obtuvo la personería jurídica y que comenzó a gestarse hace unos años evidenciando un nuevo norte en la profesión del artista, sus producciones, en sus propuestas estéticas.



“Cuando se habla de arte joven o de la juventud en el arte, hay una discusión, una charla en torno a eso: si lo definimos por la edad biológica de los artistas o si lo joven en el arte tiene más que ver con lo emergente, con lo novedoso, con lo innovador, con nuevas formas de encarar la profesión y nuevas formas de expresión”.



La artista posadeña indicó que la realidad en Misiones es que “muchas personas comienzan a mostrar su trabajo pasados los años, muchos no son necesariamente jóvenes, pero traen algo nuevo. Hay también un proceso que uno tiene como artista hasta salir a mostrarse, y que puede llevar su tiempo, porque es algo serio ser artista. Así, tenemos personas que desde muy jóvenes ya muestran lo que hacen y se sienten muy bien con eso y otro grupo muy grande que recién pasados los 30 años comienzan a exponerse y exponer”.



Aportes para una definición

Para delinear el presente de las artes visuales en la provincia, la artista describió algunas ideas y situaciones que comparten los artistas emergentes y que, por ellas, se podría reconocer como una nueva generación, diferente a la tradición del arte o la vieja escuela.



Un primer elemento de esta síntesis que realizó Mago es reconocerse como colectivo y propiciar espacios de encuentro e intercambio entre artistas; también, desde la fuerza de este colectivo, plantear mejores condiciones de trabajo, estimular la formación en los distintos ámbitos del campo de las artes visuales y los protocolos en las instituciones de arte con la finalidad de profesionalizar el circuito local como por ejemplo el montaje de las exposiciones y la curaduría de arte.



Otro elemento es la temática. Aparecen así la preocupación por el medioambiente y los feminismos, entre otros.



También, el muralismo gana fuerza ocupando el espacio público, abriendo el acceso al arte desde las paredes y manifestando muchas veces temas políticos y sociales en distintas técnicas, desde la pintura con pincel, relieve o el graffiti con aerosol.



Asimismo, los artistas, en su búsqueda constante de creación, diversifican lenguajes, expresiones y técnicas, las que se ven atravesadas por la intención de comunicar y también muchas veces, por la tecnología.



Encuentro colectivo

“Creo que lo nuevo en el arte, la creación de los artistas emergentes en la provincia, se manifiesta hoy a través de la búsqueda de espacios colectivos de trabajo, se está apostando a lo colaborativo, a compartir información y conocimientos, es verdad que el trabajo del artista visual es en soledad en el taller, pero la gestión para el artista es muy importante, y no se puede crecer solo. Los artistas en los últimos años salen de las instituciones universitarias o superiores públicas o privadas, pero también salen de los barrios, y los espacios de encuentro son importantísimos, tanto para el hacer artístico como para las oportunidades laborales”, postuló en relación a uno de los signos más insoslayables de un nuevo tiempo en el arte, lo colectivo.



En ese sentido, sobre la naturaleza en Misiones plasmó que “hoy aparece como preocupación’’. ‘‘No sabemos como sociedad bien qué hacer, no tenemos respuestas, pero se evidencia que algo debemos cambiar si queremos conservar la salud del medioambiente”, indicó acerca de los temas que son objeto de interés y desarrollo de los artistas como parte de la sociedad y de un contexto histórico.



Mientras, en cuanto al afianzamiento de un nuevo momento en el arte que debería tener su correlato con más espacios para que los artistas muestren sus producciones, evidenció que “para que surjan cosas grandes, como los movimientos de muralistas en las grandes capitales por ejemplo, o un circuito de exposición y mercado del arte, tiene que haber un contacto entre los artistas, tiene que haber un nivel de organización y también, tiene que haber políticas del Estado que garanticen acceso al arte, a líneas de fomento específicas para los artistas, nuestro trabajo en la asociación Amtav va en esta dirección y por eso le tenemos tanto cariño a este espacio y, en cuanto al Estado, si bien falta mucho por hacer, hemos tenido algunas respuestas muy positivas”.



Ocupar espacios, desdibujar límites

Mago, recientemente, realizó una intervención urbana con la colocación de tres afiches de grandes dimensiones en distintos puntos de la ciudad, cada obra incluye un código QR con información sobre la propuesta, “nos invitaron a presentar propuestas por el 8M y yo presenté este proyecto que consistió en intervenir el espacio público y propiciar el diálogo’’.



‘‘Las ilustraciones tienen que ver con imágenes que surgen de reflexionar sobre la cuarentena y sobre cuestiones de la humanidad que fueron saliendo a la luz en estos tiempos de crisis”, relató la artista.



Y en este salir a la calle, sentar presencia en cada esquina, hay una clara postura rupturista con la tradición más cerrada.



“En Misiones tenemos grandes maestros y maestras del arte, con una obra que ya es parte de nuestro legado y herencia, pero yo no comparto el arte como de una élite, que es sólo para unos pocos, hoy se están cayendo todos los límites y etiquetas. Hay una cuestión de la vieja escuela o la escuela tradicional del arte que plantea que hay que estudiar y trabajar mucho y, yo comparto que para ser artista hay que prepararse y no improvisar, pero también me llena de alegría y expectativa todo lo nuevo”, concluyó.

Perfil

Mariana Gómez

Artista

Muralista, ilustradora, tatuadora, Mago es además la titular de la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav), espacio que busca reunir a artistas para gestar espacios de reflexión, de mercado, exigir políticas públicas y buscar líneas de fomento, entre otras.

