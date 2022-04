Por primera vez una misionera está a cargo del Conicet Nordeste

lunes 18 de abril de 2022 | 4:00hs.

Por primera vez desde su fundación en 2009, una misionera estará a cargo del Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Nordeste, con sede en Resistencia, Chaco. Se trata de María Cristina Area, que ahora quedó al frente del organismo nacional que reúne a los científicos de la región y promueve las investigaciones científicas y el desarrollo de la ciencia en la zona.

Para ocupar el cargo, Area fue votada por amplia mayoría de sus pares. La científica es ingeniera química, doctora en Ingeniería Papelera por la Universidad de Quebec, Canadá, y se especializa en el desarrollo de biorrefinerías para la generación de productos y materiales a partir de biomasa. Además, dirige el Instituto de Materiales de Misiones (Imam) y ejerce como profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

“Para mí es un doble orgullo que me hayan elegido, me parece que marca algo muy importante porque quiere decir que me tienen confianza para llevar adelante el CCT. Por otro lado, también se suma el hecho de que sea de Misiones, algo que es toda una novedad porque hasta ahora siempre los directivos habían sido de Corrientes o de Chaco”, comentó en diálogo con El Territorio sobre el cargo que ocupará hasta 2024. Del CCT Nordeste dependen directamente diez institutos de investigación distribuidos en Chaco, Corrientes y Misiones. Tres están en la tierra colorada y además hay otro centro de investigación en Formosa.

En 2019, último dato estadístico disponible, había en el NEA 432 becarios, 216 investigadores, 95 trabajadores como personal de apoyo y 24 administrativos.

En diálogo con este medio, Area amplió los lineamientos de su gestión, sobre la cual dijo que buscará que se centre en que los científicos del NEA sean reconocidos.

Además explicó que apuntará a que se fortalezca la ciencia y el interés por investigar por parte de los jóvenes egresados.

“Para ello hace falta más presupuesto, líneas de becas y difusión de la carrera de investigador”, dijo.

¿Cómo va a ser su gestión?

Tengo algunos lineamientos porque había planteado un proyecto de trabajo y la idea mía es trabajar internamente para fortalecer a los institutos, a las unidades ejecutoras de la región en todo lo que sea necesario, trabajando con los directores y con los consejos directivos y el personal, viendo cuáles son sus necesidades, porque son todas diferentes. Hay áreas ejecutoras que son antiguas, hay muchas unidades que son nuevas, algunas que tienen problemas. Pero el problema general es presupuestario, de infraestructura. Nosotros como CCT estamos bastante desfavorecidos a nivel nacional, al igual que la mayoría de los CCT que son más nuevos. Por supuesto que están los más antiguos, que son de la zona central del país, donde siempre tuvieron más posibilidades.

¿Cómo se cambia esa realidad?

Mi compromiso es tratar de marcar presencia a nivel del Conicet central y conseguir un reconocimiento a toda la labor que se viene realizando en el Nordeste y que por ahí pasó tantos años no percibida por el Conicet central.

Las provincias del NEA ahora están mucho más organizadas que años atrás y prácticamente todas tienen un organismo de ciencia y tecnología, cosa que no sucedía. Acá el organismo misionero se reestructuró hace no mucho tiempo, se creó el de Chaco, también el de Corrientes. Hay un movimiento de darle más trascendencia a la ciencia y tecnología a nivel regional.

¿Qué hace falta para que haya más científicos en Misiones?

Lo que hay que hacer es formar a los jóvenes para que puedan ingresar a la carrera de investigador. Hay que empezar por financiar becas y tiene que haber una conciencia y difusión sobre la importancia de la ciencia para que los jóvenes que egresan de carreras universitarias quieran integrarse al trabajo científico. Hay mucho trabajo por hacer, uno de base para fomentar lo que es la ciencia y la tecnología y a partir de ahí ir creciendo.

La sede del Conicet está en Resistencia, ¿seguirá trabajando en Misiones?

Sigo dirigiendo el Instituto de Materiales de Misiones (Imam), porque la dirección del CCT la voy haciendo con viajes periódicos a Resistencia y en cuanto a la investigación, tengo un grupo consolidado de investigadores y becarios que pueden seguir funcionando aunque yo me ausente en algún momento. Tenemos muchos proyectos. Nosotros trabajamos básicamente en este momento en todo lo que es la valorización de biomasa agroindustrial y forestoindustrial.

En el currículum de Area se inscriben varios libros y más de 90 trabajos de investigación en revistas especializadas. Realizó más de 150 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, dictó cursos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Paraguay. Y dio numerosas conferencias a nivel nacional e internacional. También dirigió más de 30 tesis de posgrado y formó numerosos becarios y pasantes. Ahora su desafío pasa por fortalecer la ciencia en el NEA, principalmente en Misiones.

