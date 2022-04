Con o sin Precios Cuidados, hay notable disparidad en valores de mercaderías

sábado 09 de abril de 2022 | 0:30hs.

La nueva edición de Precios Cuidados ya comenzó a regir en distintos comercios del país. En Posadas, hasta el momento, se confirmó la vigencia del plan nacional en tres comercios: Hiper Libertad, y las dos sucursales del Chango Más, aunque la semana próxima podrían sumarse otros comercios. Asimismo, desde el lunes, también se trabajará con una nueva canasta de productos para negocios de proximidad, es decir, de los barrios, y otra de frutas y hortalizas a valores de referencia. En tanto, desde Defensa del Consumidor se indicó que se harán controles y hasta que se afiance la propuesta del gobierno se debe recorrer en busca de precios (ver “Controles y sanciones”). Por la inflación, algunos Precios Cuidados están por encima de lo que ofrecen otros supermercados que aún no están dentro del plan.



En una recorrida realizada por El Territorio durante la mañana de ayer, se pudo ver colocadas las gráficas referidas a los precios en los diferentes productos que se incluyen en uno de los comercios adheridos. En tanto, en otros aún no estaban colocados los nuevos precios, aunque se indicó que en las próximas horas ya se estaría realizando esta tarea.



El dato que llamó la atención es que hay gran diferencia de precios entre los comercios que tienen Precios Cuidados y los que no. Si bien el programa hace abaratar ciertos productos, en algunos casos incluso están más caros que lo que se puede conseguir en comercios sin el programa. Por lo tanto, habrá que caminar y comparar.



Entre algunos de los productos, se relevó que con Precios Cuidados, por ejemplo, la leche entera de un litro de La Serenísima se consigue a $131,64 mientras que en un supermercado sin el programa se encuentra a $156,40. Siguiendo la misma marca, el paquete de leche en polvo de 200 gramos con precios cuidados está a $201,51 y sin el programa, alrededor de los $272. En lo que refiere a los fideos Arcor codito, está $75,57 el paquete de 500 gramos con el plan, y sin este se comercializa a $104. Se vio diferencia, por ejemplo, en los insecticidas Fuyi que con el programa están $169 y sin él, $202; y en el puré de tomates La Campagnola, que en el primer caso se encuentran a $68,75 y en el segundo, a $95,65.



No obstante, como se anticipó, se encontraron precios que dentro del programa incluso resultaron más caros que en otros comercios que no están adheridos, como los fideos La Providencia, Rigatti y Codos, que dentro del programa en los comercios incluidos se venden a $73 y fuera de él a $63. Otros tipos de fideos de la misma marca también dentro del plan se encuentran en el orden de los $106.



En cuanto a yogures ocurrió algo similar, pues un Milkaut a 120 gramos con Precios Cuidados se encontró a $53 y en otros comercios a $49,70. Y también en harinas, pues la Cañuelas de 1 kilo, con Precios Cuidados ronda los $86,98 y sin el programa, se consigue a $74.



De igual forma, el caldo de verduras Knorr Balance con Precios Cuidados se encontró a $98,48 y en otro local sin el programa a $71; o bien, el arroz gallo integral, dentro del programa está alrededor de $209,20 y en otro comercio a $164.



De esta forma, tal como lo había anunciado el gobierno nacional, desde el último jueves entró en vigencia la renovación de dos de los principales programas de precios vigentes: +Precios Cuidados y Cortes Cuidados, que se lanzaron con el fin de amortiguar la creciente y constante inflación. En este período, que se extiende hasta el próximo 7 de julio, se acordaron nuevas pautas de revisión que serán del 6,37% promedio para todo el trimestre y que se implementarán con una corrección mensual promedio del 2,3% hasta el 7 de mayo, 2,23% hasta el 7 de junio y 1,71% en el último mes. Estos productos (de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos, congelados y bebidas) están disponibles todos los días en grandes cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.



A los barrios

Asimismo, desde el lunes comienza a funcionar otra parte del programa, destinada a los comercios de barrios. Al respecto, Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó que “en realidad, siempre que se iniciaron los programas anteriores iban a ser incorporados supermercados chinos y los negocios de cercanía, cosa que no se cumplió”.



“Ahora con una lista específica de 60 productos en línea centrales tratamos de tener una perspectiva optimista pensando que esta vez sí pueden tener una influencia sobre el conjunto de la variación de precios de los alimentos pero hasta ahora no han tenido efecto positivo”, puntualizó.



Además aclaró que lo que resulta notable es que durante estos tres primeros meses se haya dado en el caso del conurbano bonaerense un incremento de más del 20% de los alimentos de la canasta básica “y en el resto de las provincias, son números bastante parecidos o por encima. El incremento de todos los alimentos arrasó con cualquier lucha salarial de final de año y sobre todo en los barrios populares donde los trabajadores informales durante el año pasado tuvieron una pérdida muy importante del poder adquisitivo”.



“Venimos reclamándole al gobierno una serie de medidas que contengan los incrementos, no estamos pidiendo que se congelen todos los precios, estamos pidiendo que estos 60 productos para el negocio de cercanía en realidad se vean fijados no ya como Precios de Referencia sino con Precios Definitivos por lo menos por tres o cuatro meses para cambiar esta tendencia”, dijo Rudnik y comentó además que con estos incrementos se va deteriorando la dieta de la familia.

Lácteos, productos secos y limpieza son algunas de las opciones dentro del plan.

Controles y sanciones a los comercios

El titular de Defensa del Consumidor y director de Comercio de la provincia, Alejandro Garzón Maceda, había aclarado días atrás que “el tema de los precios cuidados en Misiones sigue quedando limitado a los tres comercios que sería el Hipermercado y los dos Chango Mas”.



“Una vez que esté implementada la medida se aplicará el control en los comercios y en el caso de que no haya sido retraído y nosotros verifiquemos en los controles, se produce un acta y el acta se comunica a Nación. Y si el consumidor concurre y el precio no está retrotraído, va a hacer la denuncia y ahí Nación actuará porque nos ha delegado la facultad de inspección pero no de aplicar las sanciones”, especificó.



“Se hace un acta también de incumplimiento de oferta. La verdad que la inflación produce un hecho que es que no hay precio de referencia y el comercio ni el consumidor saben cuánto vale algo, entonces se rige por la ley de la oferta de la demanda”, apuntó.



Y aconsejó al consumidor chequear precios y hasta que no se estabilice la situación, recorrer para buscar dónde están las mejores ofertas.