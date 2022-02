Tabaco: MAM apoya a los productores independientes

lunes 28 de febrero de 2022 | 8:29hs.

En el marco de las negociaciones en torno a los precios del tabaco, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) manifestó su pleno acompañamiento a los productores autoconvocados (independientes) en el reclamo que llevan adelante por precios justos.

A través de un comunicado de prensa, el histórico gremio de pequeños y medianos productores señaló que esta semana hubo dos reuniones y no se alcanzó ningún acuerdo: “Las empresas se mantienen en la mísera oferta del 20 por ciento. Mientras tanto, los productores tabacaleros permanecen al margen, sumidos en la incertidumbre y las necesidades por las pérdidas que dejó la sequía, acorralados por la codicia de las corporaciones, la insuficiente firmeza de los gremios y la indiferencia del gobierno”, refiere el documento.

Para el MAM, la situación tabacalera es crítica, ya que la sequía afectó dramáticamente a la producción de este año. Consideran que más allá de la actual coyuntura, el problema es de vieja data, debido a que desde hace ya muchos años los colonos se ven obligados a movilizarse y protestar públicamente para conseguir una paga digna por sus productos.“Este año, debido a la escasa producción, se registra una alta demanda de tabaco. Creemos que existen circunstancias propicias para obtener un buen precio. Pero para que eso ocurra hay que salir a luchar. La historia lo demuestra: voluntariamente las empresas del tabaco no ceden ni un poquito en su ambición desmedida de ganancias. Es en ese sentido que reconocemos que en Misiones han sido los Productores Autoconvocados quienes pusieron el cuerpo y dieron las discusiones de fondo en los últimos meses”, se lee en el comunicado.

Días atrás, las empresas tabacaleras ofrecieron a los productores 196 pesos por kilo, tomando como parámetros la inflación interanual (51%), la cotización del dólar (20%) y los insumos para los productos (60%). Para el MAM ese ha sido un “cálculo tramposo”, cuya media arroja un incremento de apenas 43 por ciento, con lo cual no se llega a los 200 pesos.

Desde la entidad gremial observaron que en Misiones la gran mayoría de los tabacaleros son pequeños productores que no llegan a los dos mil kilos anuales y no viven solamente del tabaco. En ese sentido, alertaron que “este año han sufrido pérdidas enormes por la sequía en todos los cultivos de la agricultura familiar y si no se les concede un precio justo para el tabaco muchos no tendrán ni siquiera para la subsistencia”.

Por otra parte, señalaron que este panorama da lugar a ventas clandestinas del tabaco a Brasil, debido a que la misma empresa que aquí ofrece 200 pesos por kilo en el país vecino paga más de 400 pesos. “Esta es una salida preocupante, de doble filo”, advirtieron desde el MAM, porque los productores que lo hacen se exponen luego al riesgo de perder el Retorno, la obra social y otros beneficios que contempla la venta legal en Argentina.