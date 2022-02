Educación: punto por punto ¿qué establece el protocolo Aulas Seguras?

jueves 10 de febrero de 2022 | 13:40hs.

Ministros de Salud y Educación de todo el país están reunidos para definir los protocolos de cara al inicio del ciclo lectivo 2022, con el objetivo de garantizar una "presencialidad plena y segura en las escuelas" en el marco de la pandemia de coronavirus, que comenzó en marzo de 2020.

Del encuentro presencial, llevado a cabo en Casa Rosada, ciudad de Buenos Aires, participa el ministro de Misiones, Miguel Sedoff y está encargado del cierre el presidente de la Nación Alberto Fernández.

El Territorio accedió a los lineamientos del "protocolo para el manejo y control de Covid-19 en establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario" establecido por Nación, basado en seis pilares: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia.

Se mantendrá el uso de tapabocas, no se suspenderán las clases ni se cerrarán aulas ante un caso de Covid-19, los contactos estrechos asintomáticos con esquema completo de vacunación no deberán hacer aislamiento -sean docentes o alumnos- y ya no será necesario un certificado o test negativo para retomar las actividades.

No deben acudir al aula…

Ante casos sospechosos o confirmados de Covid-19 no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes.

Con esquema de vacunación completo siete días de aislamiento más tres días de cuidados especiales en los que pueden regresar a la escuela.

Sin vacunación o con esquema incompleto diez días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.

Contactos estrechos

Asintomáticos con esquema completo para los menores de 18 años o con dosis de refuerzo en 18 años y más sin aislamiento (puede continuar concurriendo a la escuela).

Asintomáticos de 18 años o más con esquema inicial de vacunación completo o que hayan tenido Covid-19 en los últimos 90 días: Sin aislamiento (puede continuar concurriendo a la escuela).

Asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto diez días de aislamiento desde el momento del último contacto con un caso confirmado.

Sospecha de brote

La sospecha de brote en el aula no implica la interrupción de las clases en la misma. Esa medida puede ser evaluada como parte del control, una vez que se haya analizado por parte de la autoridad sanitaria que medidas correctivas específicas sean insuficientes para interrumpir cadenas de transmisión en el aula.

Deficiones de sospecha de brote: presencia de al menos tres casos confirmados entre alumnos/as de un mismo aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un periodo igual o inferior a 7 días.

Ante positivos de Covid

Pasado el período de aislamiento de los casos positivos no es necesario prueba diagnóstica. No es necesario presentar certificado médico para reintegrarse a la actividad educativa presencial.

Ventilación

Ventilación constante y cruzada (de no ser posible, recomendado el uso de ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con el exterior).

Higiene

Limpieza y desinfección regular de los ambientes y adecuada higiene de manos de toda la comunidad educativa (periódica y de calidad).

Distancia

Se recomienda organizar los espacios comunes y compartidos (patios para recreos, comedores, etc.) considerando la necesidad de ventilación constante y distanciamiento. Se recomienda priorizar el distanciamiento en los momentos en los que no se puede utilizar el barbijo como los destinados a la alimentación, la actividad física y otros.

