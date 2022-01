El contrabando de cigarrillos y sus efectos colaterales

domingo 02 de enero de 2022 | 6:08hs.

El 13 de septiembre del año pasado Enrique Fernando Piñeiro, preventista de 42 años, manejaba su camioneta Renault Kangoo por la ruta provincial 13, en San Vicente, hasta que chocó de frente contra una Ford Ranger. El hombre murió en el acto a causa del encontronazo.

Al conductor del otro vehículo no le importó y prácticamente descartó su vida como la costosa camioneta que estaba conduciendo. Cuando la Policía de Misiones llegó al lugar ya no estaba y eso dio inicio a una investigación que pronto se enmarcó en un contexto conocido en la zona: el contrabando.

Finalmente, quince días después, los efectivos de la Unidad Regional VIII detuvieron a un sospechoso, Mauro R. (26), sobre la ruta costera 2. Efectivos de encubierto lo sorprendieron en cercanías a un taller de chapa y pintura en El Soberbio.

Para entonces los investigadores ya habían allanado su casa y descubrieron que el vehículo que conducía había sido robado meses antes, en julio, en Buenos Aires. También incautaron elementos -sobre todo anotaciones- que lo ligan directamente con el transporte ilegal de cigarrillos.

Como absolutamente todo en los últimos dos años, este delito mutó debido a la pandemia por el coronavirus y sus restricciones para evitar su propagación. Desde la escasez del producto en 2020 al aumento de robo de vehículos en la provincia que parece haberse consolidado este año.

Su comercialización abre paso a la violencia. Hurtos, robos y asaltos, persecuciones a grandes velocidades, choques y muertes como la de Piñeiro. Como él y su familia hay tantos otros que se convierten en víctimas colaterales de la logística para alimentar el negocio tan ilegal como rentable.

De eso trata este primer informe de domingo del año de El Territorio. Mediante estadísticas, consultas con profesionales , pero sobre todo con testimonios exclusivos de la víctimas, se reconstruyó la temeridad con la que se manejan los cigarrilleros.

No son hechos nuevos. En septiembre del 2015 Daniel Zorrilla fue condenado a 18 años de prisión por chocar y matar al gendarme José Riquelme De La Cruz (52), luego de intentar evadir un control de la fuerza sobre la ruta 4, en San Javier, con el vehículo cargado de cigarrillos. Zorrilla entonces era efectivo de la Policía de Misiones.

“No quiero manejar más, mi vida entera estuve frente al volante pero quedé muy dañado. Jamás tomé medicación para dormir y ahora si no lo hago, no duermo. Me despierto sobresaltado. Siento miedo”, expresó aún muy afectado Ricardo Wust (61), trabajador al volante de San Vicente a quien delincuentes armados le robaron su camioneta tras dejarle amordazado, maniatado y atado a un árbol.

Por su parte la comunidad mbya Yagutinga, instalada hace poco tiempo en Pozo Azul, aún se siente conmocionada por la muerte de Walter Villalba (30). El referente transitaba por la ruta provincial 20 cuando fue atropellado por una camioneta abarrotada de cigarrillos que fue abandonada por dos contrabandistas heridos.

Ambos casos, a diferencia de los de Piñeiro y De La Cruz, aún no cuentan con detenidos.

Las rutas calientes tienen hoy su punto neurálgico en San Vicente y una situación que se pone de manifiesto: los vehículos que son desarmados casi en su totalidad para la carga de gruesas ahora son mayormente robados en Misiones, dejando atrás la logística que implica el traslado desde las grandes urbes del país.

Según información oficial de la Policía de Misiones, hasta el 20 de diciembre se incautaron en toda la provincia 1800 gruesas de cigarrillos. En cuanto a vehículos, los uniformados de diferentes unidades secuestraron a esa fecha 132 automóviles y 43 camionetas.

Desde Gendarmería Nacional, en tanto, fuentes de la Región VI expresaron que en Misiones la fuerza federal secuestró 673.411 paquetes de cigarrillos.

Sobre los números de la fuerza provincial, se destaca la Unidad Regional II, con sede principal en Oberá, como el lugar donde más automóviles se recuperaron. Son 58 hasta la fecha mencionada. La Unidad Regional III de Eldorado y zonas de influencia, en tanto, incautó la mayor cantidad de camionetas, llegando a 18.

En esa jurisdicción, por donde se cree hoy ingresan las cargas ilegales que se distribuyen en el Norte provincial y llegan a Brasil, se logró el mejor registro de incautaciones de cigarrillos, con 180 gruesas. Se destaca también la zona de Puerto Rico y alrededores, donde la Unidad Regional IV incautó -en el 2020- 15 automóviles, nueve camionetas y 240 gruesas de cigarrillos.

“Siempre utilizan autos robados, nunca se arriesgan a traficar con vehículos propios”, refirió el comisario mayor Humberto Rodríguez, jefe de la Unidad Regional VIII de San Vicente que también fue consultado para este informe. En esa jurisdicción, señaló, creció un 30 por ciento el robo de vehículos.

