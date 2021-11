Disconformidad por el precio de la yerba mate fijado por Nación

jueves 18 de noviembre de 2021 | 11:30hs.

Productores se mostraron disconformes con el nuevo precio de laudo de la yerba fijada por la nación. Cabe señalar que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la resolución 144/202, fijó en 36,830 pesos la tonelada de hoja verde puesta en secadero, mientras que la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero se pagará al productor 139.954 pesos. El valor que se venía manejando era de alrededor de 50 pesos el kilo de hoja verde puesta en secadero.

En ese sentido, Jonás Peterson integrante del directorio del INYM manifestó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por la 100.7, dijo que la noticia les cae muy mal, sobre todo al sector de la producción. “Nosotros trabajamos mucho en consensuar un precio en el instituto que finalmente no se logró, pero estábamos tranquilos porque le dimos todas las herramientas a nación para que tenga en cuenta, no solamente de lo que se está pagando, sino que también los costos de producción y nos salen con un laudo que ni siquiera cubre esos costos”.

Peterson explicó que con este precio se retrocede en cuanto al pago que se venía efectuando anteriormente, asimismo advirtió que “algunos picaros”, en la zafriña de verano que se lleva adelante entre diciembre y enero intentarán tirar el precio para abajo. “Que esto no suceda va a depender de la unidad del sector de la producción, no tendremos que vender a un precio que no sea igual o menor al que ya se pagó en el grueso de la cosecha”, mencionó.

En esa línea insistió en que el productor “hoy tiene la herramienta para no vender por lo menos en esta etapa verano, durante la cosecha gruesa se vendió razonablemente, el productor hoy no tiene que permitir que la zafriña sea una excusa para que el precio se baje. Lo que siempre nos va a salvar es que el sector productivo se una y no malvenda su producto. Hay que tener en cuenta que el precio que lauda nación es un precio de garantía, esto no quiere decir que nos tienen que pagar justamente ese precio”.

Nota Relacionada:

El Ministerio de Agricultura fijó el nuevo precio de la yerba mate