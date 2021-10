Valientes luchadores por el cambio climático

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Se pusieron la lucha al hombro. Siguiendo a una contemporánea líder y valiente como Greta Thunberg, los jóvenes salieron a las calles y exigen día a día ser involucrados en las tomas de decisiones.



No hay planeta B y tras la pandemia como mejor ejemplo de los desastres de las generaciones pasadas, el momento para actuar es ahora.



Con base científica y datos estremecedores, no pueden mirar para otro lado y quieren contagiar a todos para crecer en una sociedad mejor, naturalizando la diversidad, la inclusión y entendiendo que el cambio climático es uno de los mayores desafíos civilizatorios de la humanidad hoy.



‘‘Yo veo muchos adultos que no creen en el cambio climático y ahí no se concientizan, es complicado cambiarle esa estructura. Cómo le demostrás algo que aunque lo sientan y lo vivan, no lo creen’’, sostuvo con sorpresa, Verónica Jaszczuk Barberán (20), una de las activistas de Fridays for Future Posadas.



Buscando democratizar la información, se encuentran con todo tipo de reacciones, hay quienes creen que están perdiendo el tiempo o aquellos que siguen sosteniendo que ‘las cosas de chicos’ son insignificantes.



‘‘Más allá de las actitudes individuales, creo que el problema es lo desvinculado que está lo ambiental con los derechos humanos’’, planteó Sofía Wall (20). ‘‘Decís ambiental y automáticamente se te viene la imagen de reciclar, de plantar un árbol y no, estamos hablando de derechos humanos y esa es la vinculación que realmente nos hace falta para entender que ni siquiera es un tema del futuro, es del propio presente’’, remarcó.



Atentos a las leyes que se promueven y las que no, grafican que la presión social es clave porque el desconocimiento lleva a la inacción. Por eso, se manifestarán hasta ser escuchados y tenidos en cuenta con acciones concretas, más allá de las foto oportuna que busquen los candidatos o dirigentes.



‘‘Nuestra generación ya recibió un planeta dañado y no queremos empeorarlo. Por ahí la gente piensa que los jóvenes no se preocupan por este tipo de cosas y por ende, los políticos tampoco se preocupan por dar respuesta a eso’’, explicó Verónica.



Los millones de jóvenes que se manifestaron el 24S contrarrestan esta visión y siendo parte de organizaciones autogestivas, apartidarias se sostienen en la militancia por una vida mejor.



Como uno de los pioneros de Fridays Posadas, Gabriel R. Báez (20) es estudiante de comercio exterior y sostuvo que más allá de sus prácticas amigables con el medioambiente, quiere poder visibilizar felizmente su adultez. ‘‘Somos estudiantes, personas que nos formamos para ser adultos y también queremos que el mundo donde hagamos eso, sea mejor. Poder proyectarnos como adultos’’, destacó.



‘‘Ya hay formas de actuar diferentes, desde la alimentación o implementando la economía circular. Son cosas de transición que la sociedad va a tener que enfrentar si o si y más nuestra generación’’, asumió quien se enorgullece de haber egresado de una escuela técnica con valores sobre agroecología.



Es que en el área educativa, los chicos también encuentran mayores desafíos.



Seguimos enfocados en que lo ambiental es plantar árboles, reciclar, no tirar basura y no se profundiza en posicionar estas problemáticas socioambientales como de la humanidad en sí.



Para Sofía, por ejemplo, que se crió en Posadas, es un shock inentendible cómo tuvo extensas materias relacionadas al griego, latín, inglés, francés, pero en ningún momento aprendió guaraní o sobre la cosmovisión mbya. ‘‘Es totalmente regional, parte de nuestra historia, incluso fueron parte de nuestra independencia y en ningún lado se los menciona, entonces del lado educacional hay muchísimo por hacer’’, consideró aunque reflexionó que los niños están más espabilados. ‘‘Igualmente el problema está en los más grandes. Cuando fue la cumbre climática de las juventudes en Rosario, fuimos a dar una charla a chicos de sexto grado, sobre el cambio climático, la ley de humedales y ellos la tenían clarísima. Saben, investigan, lo ven en Tik Tok, en Instagram. Investigan solos, no está bueno, no debería ser así, pero los chicos saben y ya hicieron el click’’, deslizó.



Insistiendo en la falta de políticas públicas que incluyan la agenda de los jóvenes, subrayó que ‘‘el problema son los que están en el poder y dicen ocuparse, darle la voz a los jóvenes y no los agregan en la toma de decisiones o se reúnen, salen en todos los medios y después no hacen nada y la situación está peor’’.



Ante esa falta de representación en colores políticos o incluso otras organizaciones sin límite de edad, los centennials encontraron como propia una movida mundial, que los conecta con pares de todas las latitudes, algo para lo que ya nacieron aptos en la era digital y los empoderó. ‘‘Nos inspiró que este es un espacio de contención entre personas de la misma edad, para que crezcamos juntos. Es un espacio seguro para poder aprender y darle herramientas a otros’’, manifestaron los seguidores de Greta.



En ese marco, dentro del eje latinoamericano, diferenciaron que el activismo local es mucho más duro y difícil que en Europa ‘‘No puede ser comparado con el de Europa porque al ser Latinoamérica, somos el lugar de saqueo del mundo y está bueno reconocerlo. Es durísimo, es complicado’’, alegó Sofía.



‘‘Hay algo característico latinoamericano que activar por cosas o causas es difícil ante sociedades cerradas o de costumbres muy arraigadas. En Misiones, lo que pasa es que tenemos todo tan verde, incluso a nivel nacional nos ven verdes y en la sociedad existe una comodidad ante la abundancia de recursos. Pero eso es falso, no es así, los recursos son escasos y hay problemáticas a nivel provincial’’, expresó Gabriel al tiempo que todos detallaron la cantidad de bosque nativo que se pierde con el desmonte ilegal.



Si bien por momentos creen que nada cambiará hasta que la crisis no golpee de cerca a los poderosos, insisten en la toma de conciencia. Por eso hoy, en representanción de Fridays Argentina en la Cop 26, la misionera Julieta Marino, apuntala la agenda.



‘‘Estos años pandémicos nos dimos cuenta de que todos nos gusta disfrutar la naturaleza, los saltos, las trillas…por ahí podríamos vincularlo con el disfrute. El mundo va a cambiar igual, podemos elegir cambiar con el planeta para bien o quedarnos para atrás, no tiene que ser algo catastrófico, eso es lo buscamos. Involucrarnos’’, cerró Wall.

