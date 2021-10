Protagonistas en la lucha por el respeto a la diversidad de género

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:05hs.

La diversidad representa uno de los ejes más importantes de la cuestión de género. En la actualidad, hay una mayor libertad en la expresión del género, en el respeto de lo no binario, y la deconstrucción de lo heteronormativo como modelo sexual, entre otras cuestiones que atañen a la diversidad de género.



Los jóvenes -según sus testimonios- viven esa diversidad de manera más libre, abierta y sin tantos prejuicios a la hora de conectar con sus identidades o incluso al relacionarse con sus pares y el resto de la sociedad.



De un tiempo a esta parte -y con el impulso y militancia de quienes ya no ocupan esa franja etaria pero sí trabajaron y trabajan en movimientos y espacios de visibilización en pos del respeto por la libertad- la juventud se apropió de estos caminos que permiten verdaderos cambios de paradigmas, y unen fuerzas a favor de una sociedad más justa e igualitaria. No son sólo sujetos pasivos sobre los que se aplican políticas públicas; sino más bien protagonistas de la transformación de sus realidades.



Abanderados del respeto por la diversidad de género, los integrantes del colectivo LGBTQI+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, queers, intersexuales, no binaria) destacan que adolescentes y jóvenes “tienen mucho más naturalizada esta cuestión. Viven la sexualidad e identidades de otra manera, y con mayor libertad”.



“Es una semillita que se viene regando hace tiempo, un trabajo que comenzó mucho antes de nosotres y que permitirá que avancemos en la construcción de una sociedad mejor, más justa y respetuosa para todes. Porque como vemos, los jóvenes se apropian de estas problemáticas/situaciones o por lo menos la respetan. Lo abordan como una cuestión más natural”, resumió Florencia Ríos, del grupo Tupac Diverso, en diálogo con El Territorio.



Junto a Florencia, Katy Solem, Ian Lucas, Fabián Vallejos, Soledad Ferreyra, Yanina Rojas, Nahuel Silvero, Matías Bidegain y Salomé Báez -todos entre los 18 y 28 años- integran el colectivo de diversidad y llevan adelante actividades e intervenciones que promueven la visibilización de cuestiones referidas al género.



Juntos, apuestan a derrumbar patrones y estereotipos sociales estigmatizantes y discriminatorios y construir una sociedad más igualitaria, que respete las diversidades.



“Cuando yo comencé la secundaria recuerdo que todos los días me golpeaban. Entre varios compañeros me pegaban sólo por ser gay. Los profesores y el resto de adultos de la escuela también justificaban su violencia hacia mí sólo por mi condición sexual. Hoy, milito para que otres no vivan eso”, dijo Matías -contando con tristeza algunas de las experiencias que padeció por su condición-. Al tiempo que Nahuel, uno de los más pequeños del grupo y quien terminó hace poco la secundaria, contó que “al contrario de Mati, durante mi secundaria, siempre conté con el apoyo y respaldo de mis compañeres. Creo que eso se dio también por todo el trabajo previo de concientización, de visibilización que hubo”. De un tiempo a esta parte -en pocos años- “las cosas están cambiando; obvio que hay mucho por hacer, pero las nuevas generaciones respetan más la diversidad sexual, la defienden incluso ante aquellos violentos”, continuó.



En ese sentido, señalaron que “visibilizar la cuestión” o llevar actividades e intervenciones adelante para reflejar la diversidad no sólo contribuye a deconstruir y reconstruir patrones sociales, sino también habilita espacios para que otras personas asuman sus identidades u orientaciones.



Con esa premisa, el próximo 20 de noviembre llevarán adelante un Festival Cultural Diverso, que será en el Cuarto Tramo de la Costanera posadeña y comenzará a las 16. Habrá números artísticos de todo tipo: música, arte plástica, danza, presentaciones drag, y más. Además, el grupo ya trabaja en la pintada de un mural, cercano a la sede de Córdoba al 1010, que tendrá como temática las familias diversas así como también la pintada de una senda peatonal con los colores del orgullo.



Asumir la identidad

“Todo el tiempo escuchamos a los adultos decir ‘en mi época no existían personas como ustedes’, como si fuésemos raros. Pero en realidad siempre hubo diversidad sexual. Sólo que antes tenían miedo de manifestarse, se ocultaban”, resumieron los jóvenes del colectivo.



En ese marco, llevar esa bandera representa en parte perder un poco el miedo. “Y con nuestra militancia también podemos ayudar a muches a que se animen a asumir su identidad”.



“A mí me pasó que era muy chica cuando definí mi orientación sexual y entendí que me gustaban las chicas”, dijo Florencia, mientras Matías asentaba con al cabeza -señalando que también en la primaria definió su identidad-. Por su parte, Lucas, aseguró que le llevó más tiempo descubrirlo, y recién a su mayoría de edad empezó a vestir y vivir como le gustaba.



Todos vivieron experiencias diferentes y coincidieron en que la falta de educación sexual integral pudo retardar el proceso de descubrimiento así como también la asunción de esa identidad u orientación frente al resto de la sociedad.



“A mí no me gusta adherirme al concepto salirse del clósset, pero podría decirse que lo hice en 2019. Me descubrí trans a los 19 años”, contó por su parte Luciana Aldana -cuyo apodo es Lulú, quien hoy tiene 21 años e integra el colectivo Somos Diverses.



“Descubrirme trans fue un gran alivio, fue como terminar de congeniar un engranaje. Siempre pensé que algo no encajaba con mi persona. Creo que no me descubrí antes como trans simplemente porque no sabía que eso era posible, el nivel de desinformación que llevaba era alto y a mis 19 años no me entraba en la cabeza que en mí existía una persona trans”, continuó Lulú al tiempo que resaltó que esa sensación no resuelta sobre sí misma se rompió luego de una clase de identidad que presenció cuando comenzó a asistir a la facultad.



Su madre la acompañó en todo el proceso personal. Con el tiempo, Lulú se acercó a la ONG en la que hoy es voluntaria y así comenzó su activismo.



Hoy, además de colaborar con el programa radial que Somos Diverses lleva adelante todos los miércoles por la tarde en la radio municipal, también participa de muchas otras actividades que realiza el colectivo para visibilizar la diversidad de género.



“Los jóvenes la tienen más clara”

Los años de militancia, la lucha por la conquista de derechos, la defensa de los derechos del colectivo y la visibilización de la cuestión de género han ido ganando terreno en la sociedad, generando más respeto y empatía.



Y, aunque reste mucho camino por recorrer, los jóvenes afirman con esperanza que el mundo de ahora está cambiando, y que el respeto por los derechos fundamentales de los seres humanos habilita espacios para creer en una sociedad más justa y equitativa.



“Creo que la lucha de todes es salir juntos adelante y llegar a construir una sociedad respetuosa. Los que vivimos estas situaciones de marginación y discriminación, violencia o maltrato no queremos que otre que viva nuestra misma condición padezca lo mismo. Por eso militamos: por nosotros y por otres, por el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y lo mejor de todo esto es que ahora vemos el cambio, y eso nos emociona”, reflejaron.



En ocasiones, durante las marchas o manifestaciones que realiza el colectivo se suman los chicos de edad escolar y, se sientan o no identificados con el colectivo LGBTQI+, “participan de la movida, nos piden prestada la bandera para hacerse fotos y subirlas a las redes manifestando su apoyo y su respeto hacia el colectivo. Elles se informan, conocen, se interesan”, señalaron al tiempo que destacaron otros ejemplos: “Si ven una pareja de mujeres u hombres caminando de la mano en la vía pública, no se detienen a mirar o criticar, directamente hacen caso omiso. Si cuentan con compañeres con una identidad diversa ya asumida en su grupo lo respetan o incluso le defienden, como pasó hace poco cuando una preceptora no quería llamar por el apellido a una joven que se sentía identificada como hombre; mientras la figura adulta no respetaba su decisión personal, sus compañeres lo llamaban por su apodo o apellido”.



“Un compañero del colectivo, menor de edad, hace poco se pudo hacer el cambio de documento y eso también es destacable porque se descubrió a temprana edad y gracias a todo ese movimiento que se viene gestando hace tiempo”, continuaron.



Ellos, y otros tantos jóvenes en el mundo, levantan sus banderas de la igualdad y luchan juntos por una sociedad que respete las diferencias y diversidad sexual.



“Nos encaminamos a un futuro mejor, seguimos regando la semilla. Es re copado plantarnos y defender esa bandera”, cerraron.

Una cuestión de respeto, no de aceptación

Uno de los ideales que más defiende el colectivo LGBTQI+ tiene que ver con el respeto de la sociedad. “No tiene que ver con una cuestión de aceptación. El otro no es ni más ni mejor que yo para aceptar o no mi condición. Somos otres y tanto ese otre como yo merecemos el mismo respeto”, resumió Katy Solem, quien se autopercibe como chica trans. La concepción con la que se trabaja en este eje asume que las personas somos todas distintas y esa particularidad se expresa también en el modo en que cada ser humano piensa, siente, cree, actúa y vive su sexualidad.



En ese sentido, el respeto por la diversidad sexual implica asumir una actitud que supere la idea de tolerancia; significa asumir que todos somos distintos pero iguales en condiciones de derecho.

Alzar la voz por un mundo más justo En plural y con la paleta de colores de la diversidad El rap de la tierra y la memoria Valientes luchadores por el cambio climático