Alzar la voz por un mundo más justo

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Es una generación hiperconectada. No sólo porque son nativos digitales sino porque quieren conectarse con el mundo, con las sensaciones del otro y con la naturaleza.



Los centennials son más emprendedores que sus antecesores, autodidactas, empáticos y dan por sentada la inclusión, la diversidad, la necesidad urgente de prácticas más amigables con el medioambiente.



En cuanto al sistema laboral, donde ya varios ejercen plenamente, se los postula como los más versátiles, pragmáticos e integradores de generaciones.



Pero además de estudiar, trabajar o impulsar algún emprendimiento, enarbolan activamente distintas banderas por un mundo mejor y más justo.



Con líderes claros como Greta Thunberg o Malala Yousafzai, los jóvenes actuales levantan la voz por distintos motivos: frenar o mitigar el cambio climático, cortar con las desigualdades sociales, tener educación sexual integral real en las escuelas, reconocer la diversidad cultural y de género, entre otras.



Si bien desde 2015 los líderes mundiales reunidos en la ONU adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, los estados están muy lejos de cumplir esas metas en 15 años. Si bien hoy todos dicen alinearse a los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), todavía tropiezan y parece más un nuevo y lindo cartel que queda pintoresco poner en el frente, aunque por detrás las leyes sigan yendo en favor de los mercados hegemónicos. Sin embargo estos objetivos son el claro norte que siguen los chicos y que entienden deberían estar asegurados. La presión social que ejercieron el 24 de septiembre fue efectiva por ejemplo en las elecciones de Alemania, donde Thunberg hizo base, y la nueva colisión aseguró como una de sus metas: el fin del carbón para 2030.



‘‘Las leyes deberían funcionar, debemos exigir mas leyes, sí; pero actualmente hay un desconocimiento y ese es un gran factor de esta problemática porque cuando hay desconocimiento, como ciudadanos no exigimos el cumplimiento. Hay inacción, tibieza’’, postularon los chicos de Fridays For Future Posadas (ver páginas 8 y 9).



Con estos ejes, se reflejan en estas páginas las visiones más claras de estos jovencitos que parecen venir a enseñarnos mucho. Contra la mal llamada Educación para el amor, pequeños integrantes del colectivo LGBT+ ejemplican cómo la constante falta de Educación Sexual Integral (ESI) genera más desinformación, confusión e incluso no poder encontrar la propia identidad en casos puntuales (página 4-6).



Los chicos exigen y se basan en datos científicos, en todos los aspectos.



Actualmente, en Misiones, los Caps de cada barrio funcionan como nichos de información para la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, entre otros detalles que escasean en las aulas.



La expresión de sus ideas, propuestas, identidad sexual y necesidades del planeta se vierten en distintos formatos y por eso, la música sigue siendo uno de los rincones donde se sienten cómodos.



Mc Chris (19) y Nahuel (16) por ejemplo son un dúo que a través del hip hop canaliza su cosmovisión guaraní, la necesidad de preservar la tierra, la cultura mbya y la sabiduría de los antepasados.



En esta línea, Miguel Brizuela, director musical de Grillitos Sinfónicos reflexionó sobre la música que escuchan los jóvenes hoy, incomprendida y cuestionada: “Hay siempre un sector que trata de conservar su estatus, eso tambien funciona en las estéticas, pasó con los tangueros cuando aparece Piazzolla y rompe los moldes. En el caso de Wos, Trueno y un montón de jóvenes artistas que están haciendo freestyle, en distintos modos y vertientes, están haciendo lo mismo que nuestros jóvenes en la Estudiantina. Tratan de democratizar el arte, que significa que todo el mundo pueda tener acceso”, remarcó.



Los niños cristal, esos que llegaron a partir del 2000 y que cientos de psicólogos y seguidores de corrientes new age postularon como un paso más hacia la transición de un cambio de consciencia, crecieron. Salieron a las calles, vociferan su paradigma en las escuelas, en las veredas y en las cumbres de líderes mundiales. Exigen que seamos mejores, en un mundo mejor.

Protagonistas en la lucha por el respeto a la diversidad de género En plural y con la paleta de colores de la diversidad El rap de la tierra y la memoria Valientes luchadores por el cambio climático