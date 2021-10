El rap de la tierra y la memoria

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Crispín Benítez (19) y Nahuel Ramos (16) son Mc Chris y Nahuel NR, un dúo de rap surgido de la comunidad mbya guaraní Tekoa Ysyry ubicada en Colonia Mado.



Este año han publicado en el canal de Youtube Tierra Roja su primer sencillo y video titulado El amor y el respeto, con el apoyo de realizadores independientes.



Con poesía de resistencia y el ritmo urbano empapado de monte, los jóvenes resignifican en el presente desigualdades y reclamos históricos.



Sueñan con hacerse escuchar y ganar visibilidad, “que la sociedad pueda conocer nuestro ser mbya”, contaron en una entrevista con El Territorio.



“Nosotros no sabemos tocar instrumentos y no tenemos instrumentos musicales tampoco, sí queremos formarnos y estudiar música pero todavía no tuvimos esa posibilidad. El hip hop nos da la posibilidad de expresarnos y de contar lo que nos pasa”, explicó Nahuel NR.



De lo que viven a diario habla su canción:



“Contando la historia y la lucha de mi pueblo guaraní, que siempre ha estado aquí, sólo que llegaron dominantes, los verdaderos delincuentes, comenzaron a destruir este territorio sagrado... Nosotros estamos en resistencia, los mbyá sólo usan inteligencia, cómo pueden defender la selva y la tierra si juruá sólo piensan en contaminar” es un fragmento del rap.



“Lo que más nos preocupa es la intrusión en nuestra tierra de los que talan los árboles, los que contaminan el agua. El mbya guaraní no puede vivir sin el monte. Este atropello es lo que denunciamos en nuestra primera canción y en otras que estamos componiendo”, dijo.



En Tekoa Ysyry habitan unas 70 familias y el sentido de pertenencia y de cuidado de la cultura “es grande”, aseguraron los artistas.



“Nosotros como jóvenes mbya estamos orgullosos de nuestra cultura, queremos que se conozca a nuestro pueblo, que se nos escuche. Para nosotros la memoria y la cultura mbya es muy importante, la palabra de los ancestros, de nuestros mayores, es valiosa”, precisó Mc Chris.



Con raíz en el monte

La música urbana que tiene como todo reino la ciudad es la herramienta de expresión que el dúo halló para transmitir su arte y, que en su sonoridad y versos se sintetiza con la musicalidad de la cultura milenaria.



“El hip hop nos queda cómodo, tenemos muchos referentes dentro del género, escuchamos mucha música. También es más accesible porque bajamos las bases de internet y pudimos grabar la canción, pensamos que esta música nos representa también a los jóvenes de los pueblos originarios”, evidenciaron.



Luego del estreno del videoclip los chicos esperan poder presentarse en vivo y llevar sus canciones por la provincia y el país.



“Empezamos a cantar como dúo en medio de la pandemia, el video lo estrenamos hace unos meses, tuvo una linda aceptación en los jóvenes mbya y también en nuestras familias y la idea es poder difundir más”, detallaron.



“Todavía no hicimos presentaciones en vivo, sería todo un desafío para nosotros, ojalá pueda darse y ojalá también que se empiece a tener en cuenta a los artistas mbya”, concluyeron.

Un lenguaje nuevo

De todas las esferas de la cultura sin dudas el arte y la música es el canal de expresión por excelencia de la juventud. La pertenencia a un grupo desde los gustos musicales es generadora de identidad y suele evidenciar una ruptura con las generaciones precedentes y con la cultura dominante. Esta brecha hoy más que nunca se agiganta con el pulso vivo y creciente de nuevos lenguajes estéticos que se engloban de manera general como música urbana por un lado y, su contrapunto, un cúmulo de supuestos que toman fuerza por desconocimiento y reverberan en redes sociales. “Siempre fue así”, señaló Miguel Brizuela, director musical de Grillitos Sinfónicos. “Tuvieron problemas Bach, Mozart, Debussy, todos los grandes compositores de todas las épocas, cuando fueron jóvenes y estrenaron sus obras, no fueron comprendidos, ellos traían un nuevo lenguaje, que me parece que es lo que les pasa ahora a Wos, Trueno a L-Gante. Ellos expresan un nuevo lenguaje que a parte de las generaciones que crecieron con otro estilo estético no les parece -por lo que pude ver-”. El educador señaló que al igual que sucede con los jóvenes artistas y su música, a muchas personas les molesta la Estudiantina, “quizás les parece que la Estudiantina es ruido y la verdad que a mí me parece que es ‘ruido ideológico’ porque saca de la comodidad. Que unos chicos de un barrio invisibilizado organicen una polleada para comprar unos tones y brillen en la Estudiantina en la Costanera es maravilloso. Respetemos a los jóvenes, escuchemos lo que tienen para decir, propiciemos las oportunidades, no les pongamos palos en la rueda”, reflexionó.

