Deportes más allá del género

domingo 26 de septiembre de 2021

El deporte abre grandes interrogantes a futuro en la búsqueda de la igualdad de género. Desde la escuela, el aprendizaje inculcado por generaciones separó al hombre y a la mujer en la práctica deportiva, mientras que la competencia de elite, financiada por un mercado multimillonario, se encargó de adoptar estas diferencias y sostenerlas en el tiempo.

Afortunadamente los cambios sociales y culturales permitieron visibilizar las disparidades que pocos prestaron atención a lo largo de la historia y entidades como el Comité Olímpico Internacional (COI) tomaron nota para abrir esa puerta postergada, la que hoy inició la lucha de la igualdad. El camino parece largo aunque lo importante es empezar a transitarlo, porque el cambio tiene que ser profundo y no superficial.

En los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, y con el objetivo de aumentar la participación de la mujer, hicieron su estreno nuevas disciplinas en el deporte mixto (natación, tiro olímpico, atletismo, entre otras) que se sumaron al tenis. En total fueron 18 pruebas oficiales, algo inédito hasta la fecha.

Todavía lejos de contar con la inyección económica para caminar en las grandes ligas del profesionalismo, ya sea por el poco rédito o la casi nula atención del público, aun así el deporte mixto viene creciendo considerablemente. Es utilizado para la integración y sobre todo en la formación de conceptos nuevos y frescos.

Por supuesto que en Misiones tiene su lugar y espera seguir creciendo. Ya sea formativo, con escuelas de fútbol y básquet, competitivo, como el equipo de natación del Capri, o simplemente con fines recreativos. El paso está dado.

Cuna de valores

En el complejo Planeta Gol de la ciudad de Posadas se levantó a principios de este año una escuelita de fútbol mixto. A cargo de Karina Domínguez, ex jugadora en la época del amateurismo, y otras tres profesoras, el lugar es una destacada apuesta que vale la pena resaltar con casi 40 chicas/os de entre 4 y 12 años.

“El principal objetivo es igualar el género, que aprendan a convivir y que haya compañerismo, que no se vea la diferencia entre uno y otro”, destacó Karina. “Los chicos/as entienden que son un equipo y no se hacen problemas; tratamos de llevarlos en ese camino para que una vez que entren en la adolescencia entiendan que ya pudieron compartir cancha”.

Respecto a la idea original, Domínguez dio crédito a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): “Ellos nos pidieron apostar al fútbol mixto para intentar alinearnos con Europa. Nos dieron la confianza para trabajar con cursos básicos, pero se puede decir que una vez que el fútbol femenino se profesionalizó en Argentina allá por el 2019 cada vez más chicas se animaron a anotarse en la escuelita”.

“Fue enriquecedor, hoy en todas las provincias están trabajando a la par ”, agregó. “Veo dentro de poco torneos amateurs. Hay que reconocer que las mujeres están lejos en cuanto a lo económico y en la preparación física, pero la Conmebol quiere unificar y darles igualdad a todos”.

Con 33 años, Karina es considerada una de las pioneras del fútbol femenino en la tierra colorada. Oriunda de Posadas, Domínguez tuvo paso por River y la UAI Urquiza, además de integrar seleccionados locales. Sin dudas es palabra autorizada.

“Antes no teníamos visibilidad, estábamos solas. Me tocó una etapa semiprofesional y sólo algunos familiares me acompañaban en las canchas... hoy todo cambió, el apoyo de los chicos de primera de los clubes es fundamental para seguir creciendo. Hay mucha diferencia entre el pasado y el presente”, analizó.

“Hoy el obstáculo es lo económico. Hay una brecha demasiado grande entre lo que cobra el fútbol masculino con el femenino, hasta te diría que es lo único, porque tenemos predio para entrenar, canchas y la misma carga de entrenamientos”, cerró.

La lucha sigue para el fútbol femenino, aunque el mixto es una buena oportunidad en el horizonte.

Deconstruir y barajar de nuevo

Como a lo largo de la historia, hoy las instituciones educativas son bastiones cruciales. Según Pamela Sena, licenciada en psicología (MP 741), el aprendizaje en la etapa infantil es importante para proyectar la igualdad definitiva.

La formación en las escuelas ¿es el puntapié inicial en esta búsqueda de la igualdad de género?

En la primaria están todos juntos y en la secundaria los dividen. Habría que conocer los criterios y fundamentos que se consideraron en el momento de determinar esto.

Dividir a los chicos/as en educación física es una costumbre que tiene fundamentos ideológicos antiguos, hay que revisarlos.

Y ¿qué sucede con las personas que se consideran no binarias? Es un concepto actual y delicado que deja en manifiesto el bache que hay en esta decisión.

La persona que desee practicar deportes lo tiene que hacer, indistintamente del género y sin importar lo que pueda juzgar la sociedad. Estamos en constante deconstrucción, desarmando y armando conceptos que nos fueron impuestos. Sólo hay que empezar a cuestionar las cosas, eso llevará a cambios ideológicos.

¿Quién puede empezar a proponer estos cambios?

Las políticas de estado y distintas normativas sociales ayudarían y un ejemplo claro es la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI).

La ESI trabaja todos los conceptos, apunta a inculcar el respeto hacia el otro.

Por supuesto que esta ley vino para quedarse, pero primero tiene que cumplirse en todas las escuelas. Hay que fortalecer su implementación y que se brinde los contenidos de la misma forma transversal en la currícula de cada materia. Sin dudas la ESI puede ayudar en el cambio de paradigma del deporte.

Entonces ¿hay que repensar conceptos?

Todo es una construcción social, hasta el deporte. Habría que cuestionar y deconstruir los prejuicios en todos los bandos.

Hoy también la gente es más tolerante porque se habla más de los temas que antes eran tabú.

Lo nuevo al principio genera rechazo, pero con el tiempo las personas se van amoldando y todo se normaliza.

Se están dando fenómenos de masas como el feminismo que se hacen ver. En las últimas olimpiadas, por ejemplo, hubo rebeliones de las mujeres en contra de la sexualización.

¿Hay futuro para el deporte mixto?

Creo en la igualdad de derechos y en poder tener los mismos beneficios. No creo que varíe tanto la cuestión física porque las ventajas y desventajas serán las mismas para los que toquen enfrentarse.

