El korfbal marca tendencia y replantea los conceptos

domingo 26 de septiembre de 2021

El korfball es un deporte único en el mundo que se juega de manera mixta por reglamento. Si bien la asociación argentina es relativamente nueva (AKA-fue fundada en 2013-), esta disciplina surgió en el siglo XX y ganó gran popularidad en los países nórdicos. Hasta fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 y París 1924, y planea regresar a la cita internacional dentro de poco.

Respecto al reglamento, el korfball se juega entre dos equipos mixtos. Cada uno está compuesto por ocho jugadores (cuatro de cada género) y el objetivo es introducir la pelota en una cesta que se denomina korf; los pases se realizan entre jugadoras/es y no está permitido caminar con la pelota en la mano, es decir que las únicas opciones son el pase o el tiro al cesto.

La cancha es de 20 por 40 metros con dos cestas a 3.5 metros de altura y adentradas 6.67 metros en el rectángulo, por lo que los jugadores también pueden moverse por detrás de los korfs.

Misiones cuenta con su propia asociación en Oberá. Allí se encuentran los ‘Kofblacks’ equipo de la escuela municipal, bicampeón sudamericano en el torneo ‘Hermandad sin Fronteras’ entre 2017 y 2019.

La pandemia sin dudas fue un gran problema para esta disciplina que, al no contar con apoyo económico, fue perdiendo alumnos y jugadores. Hoy la escuela dicta clases los lunes y miércoles en el club Independiente, de 20 a 21.

Una de las impulsoras y actual responsable de la escuela, Luciana Muller, dialogó con El Territorio.

“Teníamos un espacio en el polideportivo Ian Barney pero con la pandemia y el vacunatorio eso se cortó. Afortunadamente conseguimos el club Independiente”, inició la entrenadora. “Hoy volvemos muy de a poco porque el equipo se disolvió, muchos jugadores volvieron a sus casas. Hay que reconstruir”.

“Estamos inscriptos como club en la asociación argentina de korfball aunque por parte del estado no hay apoyo, nos está costando porque no es un deporte conocido, entonces la ayuda cuesta conseguirla”, agregó.

El concepto de integración se marca a fuego en esta disciplina y así se encargó de ratificar Muller: “Hice otros deportes de contacto como el básquet, y cuando escuché del korfball no me llamaba la atención...pero cuando empecé me enganché por lo inclusivo que es. Además de ser mixto, podes compartir cancha con personas de todas las edades, sin excepción. Descubrí algo nuevo que me atrapó”.

“No se siente la diferencia física como en otros deportes. Estuve jugando cuatro años y nunca evidencié una superioridad por el género”, aclaró.

“Fuimos al Sudamericano en Río de Janeiro y lo ganamos, pero lo importante es que la inclusión que tiene el korfball no lo tiene otro deporte”.

Hoy los Kofblacks van por el regreso definitivo y esperan que sea pronto.

