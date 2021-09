Frontera seca: el combate y los perjuicios del contrabando de vinos

domingo 19 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

El viernes 13 de mayo, cerca del mediodía, el abogado Juan María López (50) circulaba por Bernardo de Irigoyen a bordo de su Ford Ranger. Al hombre oriundo de Chajarí, Entre Ríos, lo acompañaba un colega que fue testigo directo de su muerte y, tal vez, pensó que también era su fin.

Dos hombres en moto atravesaron la camioneta y el acompañante extrajo de entre sus prendas un revólver de grueso calibre. Fueron cinco disparos, de los cuales tres dieron en el cuerpo de López. Profesionalismo o casualidad, su corazón quedó destruido por las balas.

Pero, más allá de la puntería de quien jaló el gatillo, nadie duda de que se trató de un crimen por encargo y que ambos eran sicarios brasileños. La motocicleta se perdió entre las calles con posible destino a Brasil y, al margen de que quedaron registrados por algunas cámaras, hasta ahora no fueron encontrados.

La causa es tramitada en el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, que espera el resultado de las pericias de celulares para avanzar con la pesquisa. La principal hipótesis en torno al caso fue desde un principio el contrabando de vino al Brasil, actividad que el letrado desarrollaba en la zona. En el rodado fueron encontradas varias facturas y remitos.

Los procedimientos de incautaciones de bebidas alcohólicas en Brasil se repiten y sólo lo incautado en Dionísio Cerqueira, una de las dos ciudades limítrofes con Irigoyen en la frontera seca, representa el 24,6% del total en todo el país vecino. El vino, a su vez, representa el 90% de ese total.

Según fuentes oficiales del Departamento Especial de Ingresos Federales de Brasil, conocido como Receita Federal, en el primer semestre de este año se incautaron 33.805.000 reales en bebidas etílicas en todo el país, de los cuales 8.340.000 de reales corresponden a operativos en Dionisio Cerqueira.

El número general marca un crecimiento gigante respecto de los últimos años, ya que en todo 2020 se secuestró lo equivalente a 38.993.675,43 de reales de este producto, en 2019 34.630.900,85 y en 2018 16.763.808,57.

Esta famosa bebida argentina, casi siempre de primerísimas marcas, atraviesa la frontera y llega generalmente a la localidad de Francisco Beltrao, donde es vendida casi siempre de forma online. Hay botellas que se ofrecen por más de 2.000 reales, algo así como 65.000 pesos al cambio que se maneja en el mercado informal.

El combate en Brasil

En este contexto, El Territorio habló con Mark Tollemache (38), delegado de la Receita Federal de Dionísio Cerqueira. El funcionario señaló cómo investigan a estas organizaciones criminales, cuáles son las penas previstas para esta actividad ilícita, qué se hace con el producto incautado y cómo es el trabajo con las autoridades argentinas.

Tollemache explicó que la Receita Fedral cumple las mismas funciones que la Afip-Aduana en Argentina, aunque cuentan con otras atribuciones: “Actúa en el combate a la entrada irregular de vinos y coordina varios equipos de fuerzas federales. Es un órgano de inteligencia que concentra todas las informaciones sobre la entrada de contrabando, cuáles son las rutas clandestinas y quiénes son las personas que hacen esto”.

Esta labor conjunta de investigación, aclaró, se hace con un grupo muy reducido y exclusivo de efectivos de las fuerzas policiales nacionales, debido a que saben que estas organizaciones de “chiveros” -como se los llama en Argentina- tienden a contar con la connivencia de los uniformados. Por eso, solamente despliegan grandes comisiones para allanamientos e incautaciones de importancia.

“Cuando tenemos todas las informaciones hacemos las operaciones de combates al contrabando. Recientemente hicimos la ‘Operación Dionisio’, que fue realizada incluso con el apoyo de la Afip-Argentina, donde en apenas una semana se incautaron 27.000 botellas de vino argentino que fueron introducidas irregularmente en Brasil”, destacó.

La operación fue realizada a fines de febrero, pero también tuvo su correlato en acciones puntuales en los meses siguientes. Incluso, se realizaron patrullajes aéreos con helicóptero y cámaras nocturnas. La intención de estas actividades fue principalmente identificar nuevas rutas de ingreso de esta mercadería para futuros procedimientos.

Al igual que en Argentina, el delegado remarcó que cuentan con poco personal para una amplía jurisdicción de frontera seca, que va -teniendo como referencia a Misiones- desde Comandante Andresito hasta San Pedro. Además trabajan en el Área de Control Integrado de Frontera conocida como Aduana de Camiones, donde ingresan y egresan por día 90 camiones.

“La principal diferencia es que nosotros podemos solicitar el apoyo de las fuerzas policiales y tenemos prioridad. Cuando tenemos informaciones de un posible contrabando o sobre un depósito que tienen vinos de contrabando solicitamos el apoyo a la Policía Federal, la Policía Rodoviária e incluso las policías locales. Generalmente necesitamos de ese apoyo para tener éxito en las detenciones y decomisos”, amplió.

Tollemache describió que este negocio “está causando perjuicios para Brasil y Argentina porque las cuadrillas criminales están principalmente compuestas por brasileños y algunos que tienen doble nacionalidad porque compran propiedades en Argentina con el dinero del delito. Lo que hacen es comprar vino a precios más bajos y los traen ilegalmente a Brasil, perjudicando la industria nacional brasileña y también perjudicando al empresario que trae legalmente el vino y paga un precio justo”.

El producto, dijo, generalmente es transportado en condiciones muy precarias, por las chacras en camiones para transportar animales, lo que representa un peligro para la salud de quienes lo consumen. Al respecto, también han notado últimamente que muchos vinos están siendo falsificados, por lo que no se puede determinar su origen real.

Consultado por el crimen de López y la violencia en este submundo, expresó que han notado la rivalidad entre bandas. Incluso, recibieron denuncias anónimas alertado sobre el movimiento del producto, lo que consideran que salieron de organizaciones antagónicas. “También se han registrado tiroteos en zonas ocupadas para el transporte”, alertó.

El funcionario también hizo referencia a los comerciantes misioneros, quienes son los encargados de proveer la bebida pero generalmente no se involucran en el traspaso ilegal. “Los depósitos que existen en Bernardo de Irigoyen son de cientos de miles de botellas, lo que no es compatible con la población de Bernardo de Irigoyen, especialmente ahora que la frontera está cerrada y no hay turismo. Todos estos vinos están destinados al contrabando y creo que hay una responsabilidad de los comerciantes que de cierta forma están siendo corrompidos por los delincuentes para cumplir con la demanda”, criticó.

Al respecto, describió que la relación con las autoridades tributarias y aduaneras en Argentina son buenas -incluso trabajan juntos- pero que los canales formales de comunicación, para la solicitud o intercambio de información son muy deficientes. Eso se suma a que es muy difícil para ellos avanzar contra actores que operan más allá de sus límites.

Para finalizar, el funcionario expresó que el 90% de lo incautado se convierte en alcohol en gel, un insumo de primera necesidad en época de pandemia.

Lo otro se subasta y se destruye, para evitar así que las botellas no sean reutilizadas. Con un convenio con la Universidad Estatal de Paraná, en lo que va del año se fabricó la increíble cantidad 110.000 litros de alcohol en gel.

En cifras

110.000

Litros de alcohol en gel fueron fabricados en Brasil con las bebidas etílicas de contrabando que fueron incautadas en lo que va del año.

