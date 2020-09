Lichowski destacó inclusión de Misiones a la hidrovía para desarrollar el puerto - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 04:00hs.

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar





Pensando acciones pospandemia En el Día de la Industria (el último miércoles), el ministro de la cartera productiva provincial, Luis Lichowski, y el titular de la Confederación Económica Misionera (CEM), Alejandro Haene, se reunieron para delinear la agenda de trabajo pospandemia. Conscientes del día después por el que atravesará el sector productivo provincial, tras la crisis sanitaria, se propusieron elaborar un “acuerdo productivo pospandemia” basado en una mesa de diálogo para establecer los ejes para impulsar el desarrollo productivo sectorial y territorial. Se trata de un plan de reactivación industrial para la transición contemplando lo perdido y las oportunidades que se pueden abrir por delante de la mano del pedido reciente del gobernador Oscar herrar Ahuad al presidente Alberto Fernández para establecer el Territorio Aduanero Especial en Misiones. Destacaron que dicho acuerdo será un documento con el cual el gobernador podrá determinar acciones y encarar políticas específicas para el sector sobre la base de un acuerdo general.

El ministro de Industria, Luis Lichowski, consideró clave que Misiones forme parte de la Hidrovía Sociedad del Estado creado por la administración de Alberto Fernández, sumado a la posibilidad de comenzar a operar el puerto de Posadas y con las expectativas de que se concrete una zona aduanera especial o la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme.Remarcó que todo ello permitiría avanzar con iniciativas de nuevas instalaciones de importante industria en el Parque Industrial.El ingeniero detalló además la ayuda solicitada a Nación para empezar a operar el puerto local. Todo ello en una amplia entrevista realizada en Meta Data, el programa político del diario El Territorio que se emite los viernes a las 21 por Somos Misiones, en el canal 7.Es ampliamente conocido que venimos desde hace varios años buscando poner en marcha el puerto para lo que se concretaron las licitaciones. Luego, a partir de una ley de la Cámara de Representante de Misiones, se nos autorizó a dar el puerto en adjudicación directa, sin licitación. Estuvimos con negociaciones avanzadas y seguimos en contacto con una de las corporaciones portuarias más grande del mundo, que tiene puertos en unos 30 países y que tenía firme intenciones de establecerse en Posadas, como puerto estratégico para operar en la región. En marzo, iban a venir los líderes de la empresa que están en Panamá con capitales filipinos. Sin embargo, la pandemia no sólo frustró el viaje donde íbamos a ultimar detalles sino también la perspectiva de la empresa.Si bien esta posibilidad no se elimina, sí la dilataba y no estábamos en condiciones de esperar. Necesitábamos dar solución al puerto de Posadas. Fue ahí que, conversando con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, tomamos la decisión. Es porque el inversor no aparecía, que es el que tiene que poner los recursos y todos los elementos, porque la provincia puso bastante: puso en condiciones el puerto, instaló todos los elementos de seguridad, logramos la habilitación. Ya que hicimos tantos pasos, planteamos hacernos cargo de la administración del puerto.Primero el concepto: el puerto es un punto de salida y de llegada de cargas, es decir se busca la fluidez de cargas. El puerto no implica solamente poner la grúa y los elementos de cargas y descargas. Hay que lograr que vengan las flotas de embarcaciones y que las cargas transiten. Para que esto suceda, hay cuatro elementos: el primer elemento es el equipamiento y con eso estamos ya definiendo, sobre los que hay unas tres o cuatro alternativas que estamos cerrando. Después tenemos que lograr que las embarcaciones hagan el tramo desde Posadas hasta un puerto de trasbordo que sería Uruguay, para llegar a los buques transoceánicos. Luego, concretar convenios con las navieras, que son las propietarias de cargas, y que los contenedores vengan. Para que ello ocurra debe haber costos racionales.Uno de los inconvenientes que hay, según el análisis que hicieron muchas empresas, es que cuesta mucho bajar el número para tener competitividad. Por lo tanto, el puerto necesariamente tendrá que arrancar de a poco. Un exportador que hoy está trasladando 200 contenedores en determinado tiempo, no decidirá enviar de una vez toda la carga, sino que enviará de manera gradual los contenedores. De esta manera, también se irá ganando en confianza y logrando que sea competitivo al puerto. Entonces, las primeras épocas van a ser deficitarias, porque hay hacer una inversión muy alta, con equipamientos y de seguridad. Para esa gradualidad y quien se hiciera cargo de ese riesgo temporal, no hubo quien asumiera. Por tal razón, se decidió desde la Provincia iniciar con la administración del puerto. En estos tres o cuatro años hemos aprendido y tomado contacto con muchos especialistas.Sí. Misiones no tenía una importante carga fluvial. Pero, en este tiempo, mediante el diálogo, de formar parte del Consejo Federal Portuario argentino de negociar con la Nación y distintos entes, hemos tomado mejor conocimiento sobre las articulaciones necesarias y logramos contar con una red de vínculos de especialistas que nos están ayudando y colaborando.Acá básicamente uno de los capítulos tiene que ver con el equipamiento, como grúa, equipamientos internos, más un escáner; todos equipos muy costosos. Hay un nivel de equipo muy importante y de allí el pedido de apoyo para la adquisición del equipamiento.A partir de un pedido del gobernador Herrera Ahuad, llegó la decisión del presidente Alberto Fernández de constituir la empresa federal de hidrovía (Hidrovía Sociedad de Estado) y de incluir a la provincia, abre un panorama distinto. Esto nos permite que, en esta parte, también sea tratado en materia de dragado y señalización, con aportes para el mantenimiento del río y una mejor navegación, más segura y más carga. De esta manera, esta decisión del presidente de incluir a Misiones es estratégica para la provincia, porque nos permitirá mejorar nuestro puerto y cargas.Si se concretara en alguna medida, estaríamos en condiciones de retomar iniciativas que estuvimos avanzando como la de instalación de fábricas de tractores o máquinas agrícolas polacas que tiene intenciones de instalarse aquí y para el Mercosur. Una fábrica de paneles solares y otras industrias como ocurrió con Lug SA, porque buscan una sede donde establecerse para el mercado argentino y regional. Esto nos abrirían nuevas posibilidades y expectativas.Comenzó con la idea de que el Parque Industrial de Posadas se constituyera en una zona franca especial. El gobernador fue un poco más allá y solicitó para toda la provincia, lo que es totalmente justo. Acá no se puede comparar con otras provincias, porque Misiones está rodeada de dos países y con alta porosidad. Misiones no pude ser tratada como otra provincia y merece un trato especial. Y la herramienta jurídica y legislativa está, como el caso del artículo 10 (que requiere la reglamentación) de la Ley Pyme.