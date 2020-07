La nueva pareja de verónica Monti

Jueves 9 de julio de 2020

Verónica Monti no pudo despedirse de Sergio Denis, su ex pareja porque los seres queridos del cantante no quieren saber nada con ella.

A dos meses de la muerte de Sergio, la mediática charló con la revista Caras y reveló que está nuevamente de novia. En pareja con Diego, su vecino, contó la insólita manera en la que lo conoció.

“Nos conocemos hace un año pero nunca pasó nada. Era vecino, me hablaba y me decía piropos por la calle. Un día, nos pusimos a hablar y así comenzamos a vincularnos”, reveló. Si bien se ven poco, está muy feliz. Especialmente, porque él se lleva bárbaro con sus hijos. “Me cuida, me trata como una princesa”, cerró Verónica que está reconstuyendo su vida luego de perder al cantante.