Habilitan la actividad comercial de vendedores ambulantes con puestos fijos en Posadas

Respondiendo así a la demanda de los vendedores autónomos e independientes, regular la actividad comercial no solo de los puestos ambulantes, sino también los puestos de venta fijos, los que se encuentran ubicados en sitios públicos de la ciudad.

De esta forma, en los puestos de la ‘chacra 32-33’ (ubicados sobre la avenida Lavalle y sobre la avenida Andresito) como también los que se encuentran en la ‘chacra 149’ (avenida Tambor de Tacuarí, avenida Eva Perón, y calle Fermín Fierro) y la ‘Salada de Misiones S.R.L.’ (Colectora Alicia M. de Justo y avenida Valenzuela), el protocolo de seguridad establece que de 9:30 a 10:30, será el horario de atención exclusiva para mayores de 60 años y aquellos que integren el grupo de riesgo.





Están autorizados todos aquellos vendedores con puesto fijo que se encuentren debidamente habilitados, acreditados y/o empadronados en la Municipalidad y que cuenten con los permisos correspondientes.





Cada local deberá contar con los elementos de bioseguridad, con los carteles instructivos sobre las medidas sanitarias y se deberán realizar frecuentemente la limpieza y desinfección de todas las superficies como así también de los lugares con alcohol al 70% o con lavandina en dilución.





Se evitará la exposición de mercadería que obstruya el tránsito en veredas o pasillos, como también la exhibición de los productos en cualquier otro lugar que no sea dentro de las dimensiones de cada puesto.





El municipio recomienda la instalación de una barrera física o real entre el vendedor y el cliente. Además, se aconseja que el comprador no manipule el producto con el fin de evitar la transmisibilidad viral a causa del continuo contacto. Y se solicita una ventilación adecuada a los ambientes en todo momento.



A su vez, cada vendedor deberá solicitar autorización a la Dirección General de Control Comunal, a fin de su registro, acreditación y debida notificación.

Los puestos que no cuenten con identificación numérica o exista duda en el número que le corresponda, deberán solicitar ante la Dirección General de

Control Comunal, el número correspondiente a su puesto, a fin de poder cumplimentar con los días asignados para cada tipo de numeración (par o impar) según corresponda.



Los lugares habilitados son:

Chacras 32-32 y 149: Los puestos se dividirán en dos grupos para la atención al público, organizados de la siguiente manera:

a) Los puestos con numeración par: atenderán los lunes, miércoles y viernes (en la primera semana).

b) Los puestos con numeración impar: atenderán martes, jueves y sábados (en la primera semana).

El cronograma antes descripto corresponderá a un sistema de atención rotativo semanal.

Los titulares abrirán una hora antes del horario establecido a efectos de higienizar el lugar de trabajo. La actividad comercial será desempeñada por una persona encargada de la venta y atención al público, no pudiendo permanecer en esa función ningún menor de edad.

Se deberá respetar la distancia reglamentaria entre los vendedores, de éstos con los clientes y de los compradores entre sí. Fijándose marcas que aseguren el distanciamiento. Toda persona que ingrese al lugar deberá hacerlo con tapaboca/ barbijo.





La Salada de Misiones SRL

Los puestos se dividirán en dos grupos para la atención al público, organizados de la siguiente manera:

a) Los puestos con numeración par: atenderán viernes (en la primera semana).

b) Los puestos con numeración impar: sábados (en la primera semana).

El cronograma antes descripto corresponderá a un sistema de atención rotativo semanal.

Los trabajos de limpieza y desinfección comenzarán a las 7, sin presencia física de ningún vendedor hasta la hora habilitada para la higiene de su local en particular.

Lugar de ingreso: puerta ubicada sobre la Colectora de la exruta 213 - Sentido Sur-Norte.

Lugar de egreso: puerta que se encuentra sobre la avenida Valenzuela.

Todo comprador utilizará tapaboca/ barbijo. En el recinto podrán permanecer hasta 30 clientes simultáneamente, deberán formar fila para el ingreso con una distancia social de dos metros e ingresarán de a diez individuos por vez. El personal de seguridad del local procederá a realizar higiene de manos, controlará la temperatura corporal y verificará las medidas de seguridad y de control.

Los clientes podrán ingresar al predio acompañados de sus hijos menores de hasta 12 años. Se encuentra prohibida la presencia de menores sin sus padres o tutores.

Por ello, la comuna exhorta a la comunidad a extremar las acciones preventivas y de seguridad sanitaria, tendientes a evitar la propagación de los patógenos del coronavirus y la proliferación de la pandemia del dengue actual, tanto en los domicilios como en actividades comerciales habilitadas.

Las medidas tendrán vigencia mientras dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.



