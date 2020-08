Eterno poeta defensor de los ideales litoraleños

Martes 18 de agosto de 2020 | 02:00hs.

"No dimensionamos lo que ha sido este hombre para todos. Uno revisa la biografía de grandes pensadores y pacifistas como Luther King, Mandela... y Zini decía lo mismo, pero era de acá"Joselo Schuap Artista, amigo de Julián Zini y secretario de Cultura

“Estoy dolido, mucho, pero a un tipo como él no lo podemos despedir con tristeza porque estaríamos minimizando su figura. Un tipo como él no se muere porque lo vamos a recordar siempre”, alegó Joselo Schuap, artista cercano a Julián Zini.Poeta, ensayista, cura, músico e investigador de las raíces chamameseras, Zini falleció el domingo a los 80 años, en Corrientes capital, tras una ardua lucha de alrededor de dos años contra un cáncer.Se autodefinía como “un correntino de las misiones”, ya que nacido en Paraje Centinela, Ituzaingó (Corrientes), fue anotado y criado en San José (Misiones).“Para nosotros fue muy importante conocerlo en nuestra carrera artística. En 2003, cuando recién grabábamos nuestro primer disco, Julián vino desinteresadamente a grabar Avío del alma con nosotros. Éramos muy jovencitos y él siempre con mucha generosidad y muchas ganas de compartir su arte. Siempre lo vamos a recordar con cariño. Indudablemente hay un antes y un después del Padre Julián. Hizo un gran aporte a la poesía chamamesera”, alegó Juan ‘Pico’ Núñez.Zini se convirtió en todo un referente musical y político en la región, más allá de su faceta religiosa.Defensor de los derechos, muchas veces sus ideales chocaban contra los de la Iglesia, por ejemplo a la hora de estar en desacuerdo con la obligatoriedad del celibato o denunciando la pobreza. Fue perseguido por la dictadura argentina, especialmente tras escribir La cruz de la pobreza. Durante la década del 70 además formó su primer conjunto, Los Hijos del Pay Ubre, con José Ramón Frette, Carlitos Miño, Joaquín Sheridan y Julio Cáceres. También era un ardiente investigador del chamamé y la religiosidad en la región, trabajo que plasmó en varios libros.Sus canciones se cantaban tanto en iglesias como en peñas y logró unir esos dos mundos. “Él logró acercar a la iglesia a mucha gente que estaba debajo del árbol guitarreando, pero también enseñó a mucha gente que sólo va a la iglesia a que se fije lo que le pasa al pueblo”, explicó su ‘compadre’ Schuap.Compañero de aventuras sobre los escenarios, Schuap recordó varias anécdotas sobre Zini, relacionadas a su ahínco por defender al Gauchito Gil como santo popular, entre otras cuestiones.“Creo que a Zini lo van a empezar a valorar ahora por todo lo que dijo y el chamamé si no fuera por Julián tendría un vacío poético enorme”, entendió sobre la virtuosidad del sacerdote frente a la escritura, legado que le dejó con insistencia.“Él fue el nexo perfecto entre las dos provincias”, agregó Schuap en Radioactiva, entendiendo que Zini celebraba una misa y después lideraba una peña con el mismo entusiasmo y siempre respetando todas las creencias. “Uno revisa la biografía de grandes pensadores y pacifistas del planeta y cuando empieza a leer Mandela, Luther King Ho Chi Minh... y Zini dijo lo mismo, pero era de acá”, reflejó el actual secretario de Cultura de Misiones.Al entender que quizás no se dimensionó su magnitud, Schuap destacó también que Zini se mantuvo tanto fiel a sus ideales, como cerca del pueblo, de sus amigos.Se enojaba con el negocio detrás de la religión, no sólo a grandes escalas, sino en casos como los de Mercedes, donde vivió gran parte de su vida y la referencia crítica al santuario de Antonio Gauchito Gil En sus letras plasmó ‘la vergüenza del comercio alrededor de la fe popular’, siendo uno de los embanderados del santo popular y reclamando su oficialización en Roma.Con relación a sus últimos contactos con él, Schuap resaltó no sólo que le insistía en que volviera a la poesía, a escribir, a formar un concepto artístico en Misiones, sino que “desde el lugar donde estaba internado mandó incluso audios que se viralizaron para el Día del Amigo. Fue uno de esos tipos que hasta el último minuto de su existencia fue mandando señales a sus amigos, al pueblo. y creo que estamos en la despedida de uno de los cerebros y corazones más importantes de la humanidad”, resumió.Zini realizó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Menor en la ciudad de Corrientes, los completó en el Seminario Mayor de La Plata y fue párroco en Mercedes, Curuzú Cuatiá y Goya.En 2005, Zini recibió el Tributo a la Trayectoria en la Cultura Popular del Senado de la Nación Argentina. Habitué del Festival Nacional de la Música del Litoral y el del Chamamé, recorrió el país con sus poesías y entabló amistad con artistas como León Gieco.En los últimos tiempos también se abocó a la creación de conciencia respecto a la preservación patrimonial y la defensa de las riquezas naturales de la región como la importancia del Acuífero Guaraní, los Esteros del Iberá y los ríos Paraná y Uruguay.Entre lágrimas, aplausos y sapucay, Mercedes despidió el padre chamemesero ayer. Después de la misa oficiada por el obispo de la Diócesis de Goya, monseñor Canecín, el cortejo fúnebre recorrió algunas comunidades donde a su paso el pueblo salió a saludarlo. San Cayetano, Itatí, Las Mercedes, San Pedro, San Ramón fueron las paradas hasta arribar al cementerio de Mercedes, donde el Paí Julián fue despedido por su agrupación Neike Chamigo y allegados.No todos pudieron despedirlo debido al protocolo sanitario. A su vez, como muchos referentes de la cultura, la política, la religión no pudieron asistir por el cierre de fronteras entre provincias, las redes se hicieron eco de sus mejores poesías con el deseo de eternizar el mensaje de lucha pacífica que elevó Zini en todo el país.