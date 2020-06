Escuelas técnicas piden que los alumnos puedan hacer pasantías

Miércoles 17 de junio de 2020 | 06:30hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

La vuelta a clases en Misiones todavía no tiene fecha precisa y si bien el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que la provincia puede retomar sus actividades en agosto, las autoridades de la tierra colorada consideran que las condiciones sanitarias aún no están dadas para tal fin.

Por un lado, por la extensa frontera que comparte con Brasil, que reporta miles de casos y muertes por día, y por el otro, porque Misiones sostiene el estatus de circulación comunitaria, declarada el pasado 28 de abril.

En ese contexto, los docentes de las escuelas técnicas pidieron la posibilidad de que los estudiantes que cursan el sexto año puedan hacer por lo menos las pasantías y prácticas profesionalizantes en las empresas e industrias, que siempre se desarrollan durante el segundo semestre del año. Tal es así que los establecimientos ya están trabajando en sus respectivos protocolos para llevarlo a cabo.

“Nosotros no les autorizamos aún, pero los docentes están pidiendo que los chicos puedan ir a las empresas, a las fábricas, presentaron sus propuestas, pero por este tema de respetar el receso y porque siguen apareciendo casos, no queremos exponer al alumno”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, Rosana Ayala, directora de Enseñanza Técnica del Consejo General de Educación (CGE).

Tanto las Epet como en los institutos de enseñanza agropecuaria y de formación profesional necesitan de esta aproximación de los alumnos con las empresas para completar sus conocimientos y habilidades pedagógicas en el último año.

La funcionaria sostiene que retomar las pasantías sería posible dado que al sexto año llegan menos alumnos. En los primeros cursos llegan a haber en Posadas hasta siete divisiones por colegio, mientras que en quinto y sexto son al menos unos 40 alumnos por escuela y en las del interior de la provincia, apenas unos 15 en cada una.

“Tenemos mucha relación con los docentes y ellos planteaban el hecho de hacer empresas simuladas en las escuelas como para no exponer al chico y no asistir como lo hacían antes a una empresa o negocio de barrio. Pero no es lo mismo para el caso del técnico electromecánico, por ejemplo, que necesita hacer las pasantías en una industria. Necesitan 200 horas de pasantía o práctica profesionalizante para finalizar su formación en el secundario técnico”, explicó.

En todo el sistema de educación técnica hay al menos unos 20.000 estudiantes en toda la provincia y quienes actualmente cursan el sexto año son 1.450.

“Si se da esta vuelta gradual de la que tanto se habla, la idea es ver la posibilidad de que los primeros que vuelvan al sistema sean los chicos del primer y último año”, acotó.

Por su parte, Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de la provincia, indicó que las escuelas de esta modalidad son las que tienen más urgencia para volver a sus actividades.

Sin embargo, señaló: “Desde el ministerio jamás vamos a dar autorizaciones sin la autorización del gobernador, pero sí es verdad que estamos pensando y trabajando en esta posibilidad de que aquellos estudiantes que puedan, vayan a empresas que están funcionando con los protocolos aprobados por provincia”.

En esa misma línea, aclaró: “Tampoco puedo decir que será tal día, pero seguramente estará entre las primeras actividades que vuelvan, principalmente por los contenidos prácticos que desde la virtualidad no se llegan”.

El cierre de las escuelas y las clases presenciales comenzó en Misiones el viernes 13 de marzo. Desde entonces, los contenidos se dan a través de distintas plataformas, por correo electrónico o WhatsApp.



En cifras 20.000 Es la cantidad aproximada de alumnos que cursan en escuelas técnicas en la provincia, entre Epet, de enseñanza agropecuaria y de formación profesional. 1.450 Son los estudiantes que actualmente están en el sexto año y podrían retornar al sistema con las pasantías y prácticas profesionalizantes. En tanto, los docentes de las escuelas técnicas, particularmente, se enfocaron en proyectos solidarios construyendo camas, protectores faciales y respiradores artificiales.

Establecimientos trabajan en los protocolos para el regreso

Los equipos del Ministerio de Educación de la provincia, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) y el Consejo General de Educación (CGE) están trabajando en un protocolo general para la vuelta a las aulas en la provincia que tiene dos componentes: uno sanitario y otro pedagógico. No obstante, lo que prima es la cuestión sanitaria en un panorama que cambia constantemente.

“La vuelta de clases es una decisión del gobernador (Oscar Herrera Ahuad), junto con el ministro de Salud (Oscar Alarcón); cuando ellos nos digan que están dadas las condiciones, nosotros vamos a estar preparados con los protocolos como para volver”, aseguró Gilson Berger.

Por su parte, Cielo Linares, subsecretaria de Educación del ministerio, reforzó la idea de un regreso escalonado, por etapas y respetando ciertas condiciones edilicias que tienen que ver con la bioseguridad, como el acceso a los lavamanos, la distancia entre los alumnos y docentes.

“Teníamos la hipótesis de volver después de las vacaciones de invierno y ahora todo eso cambió y se está evaluando de manera muy seria. No podemos poner en riesgo a nuestros docentes y alumnos habilitando determinadas actividades que supongan esa situación”, destacó Linares en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Si bien se trabaja en un protocolo general, cada escuela, según su realidad, también está trabajando en sus propios protocolos para resguardar a sus docentes y estudiantado.

Por último, sobre la implementación de las clases de apoyo presenciales en escuelas rurales, implementado esta semana por provincias como Jujuy, Berger aseveró: “Si bien Trotta dice que en Misiones se puede volver con las clases en agosto, nosotros no estamos en condiciones de garantizar eso. La realidad de Jujuy, principalmente en la ruralidad, es muy distinta a la nuestra porque nuestra zona rural es la que tiene frontera con Brasil, es nuestra zona más compleja. Entonces no se está barajando ninguna posibilidad de ese tipo”.