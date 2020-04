El bloqueo de pueblos deja fuera de la cosecha a los pequeños productores

Miércoles 1 de abril de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

La cuarentena se siente en todos los sectores económicos de la sociedad y el anuncio de la extensión hasta la Semana Santa puso en alerta a muchos empresarios y productores. Si bien el área alimenticia es una de las que se encuentran exceptuadas por el decreto del presidente Alberto Fernández, sigue habiendo un abismo entre lo que se producía antes y lo que se alcanza a sacar ahora.

Empero, en la provincia de Misiones, los colonos y propietarios de hacienda tratan de reactivar de a poco las cosechas, no sólo para no perder las plantaciones y abonar al abastecimiento de ciertos productos, sino también para dar trabajo a cientos de tareferos en todo el territorio provincial.

En consecuencia, el último lunes se retomó formalmente la zafra de yerba mate, mientras que la del tabaco comenzará el próximo lunes (ver El tabaco se alista...), no sin las restricciones sanitarias propias del momento que está atravesando el mundo entero debido al avance del Covid-19.

No obstante, no todos pudieron retomar al trabajo con normalidad. Los pequeños productores de zonas rurales se están viendo con serias complicaciones debido a las restricciones de circulación y el bloqueo de los ingresos de los pueblos.

Aducen que esa decisión política les impide llegar a sus chacras o bien, abastecerse en la ciudad. Además, dificulta la venta de sus productos de huerta en las ferias y comercios. En tanto, la negativa de muchos policías de entregar los permisos de circulación a tareferos también produce un quiebre en la cadena, puesto que son muchos los trabajadores que no consiguen llegar a la tarefa.

Si bien los productores admiten que se deben seguir medidas y protocolos para mitigar el avance del virus, piden un poco de flexibilización para las zonas rurales, tratando así de amortiguar el impacto de una bomba de tiempo –social y económica– a punto de estallar.



Permiso para trabajar

Cristian Klingbeil, secretario de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), fue contundente al mostrar el problema que están teniendo en los sectores agrarios de la provincia debido a las restricciones.

Es que si bien el alimenticio es un sector exceptuado, en la práctica los trabajadores del agro no pueden llevar adelante la tarea de producir, abastecer y vender. Esto debido principalmente al bloqueo de los accesos a los pueblos y al impedimento de la Policía, al no expedir los correspondientes permisos de circulación.

“Nos sentimos discriminados, porque entendemos que el virus no lo llevamos nosotros de la chacra a la ciudad. Nosotros necesitamos de la ciudad y la ciudad también necesita de los productores. No se entiende esto”, dijo Klingbeil en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

En ese marco, adujo que la cosecha de yerba –puntualmente– había comenzado ya en diciembre, y tras un parate de dos semanas, se reactivó el último lunes. Sin embargo, “estamos con serias complicaciones para conseguir los permisos para poder circular, hay papeles que se pueden sacar desde la página del Inym, pero requieren autorización de la Policía y la Policía no nos está dando las autorizaciones, no podemos circular, y los que pueden trabajar solamente son los que tienen el secadero cerca de su chacra, pero es un número muy chico de productores”.

“Tenemos productores que viven en Oberá, Alem, en la zona de ciudad, y no pueden salir para ir a las chacras. Entonces tenemos muchísimos problemas y hoy, lo que entiendo, es que sólo facilitamos a los que tienen cosecha mecanizada porque no tienen impedimentos al no tener gente”, recalcó.

Al mismo tiempo, añadió: “Al productor chiquito lo están dejando afuera del circuito. Lo peor es que si esto se demora y empieza a caer la hoja, las pérdidas económicas para el productor van a ser tan grandes que va a terminar desapareciendo como productor”.



También en Concepción

Desde el sector productivo se comenzaron quejando que en la zona de Concepción de la Sierra se viven penurias por no poder usar caminos que fueron bloqueados en las últimas semanas.

Klingbeil agregó, por su parte, que de seguir el panorama igual, la situación se irá complicando para las familias productoras, puesto que “no estamos entrando los productores en los beneficios que se están dando a nivel nacional, como tampoco los tareferos que estaban blanqueados, entonces si no se facilita que podamos trabajar, podemos llegar a tener otro tipo de conflictos sociales”.

“Venimos de años muy malos, y no tenemos espaldas para aguantar un mes, dos meses sin trabajar. El productor necesita sacar su yerba, el tarefero necesita trabajar”, puntualizó.



Protocolo yerbatero

El presidente de la Asociación Civil Yerbateros del Norte, Julio Peterson, mencionó el reinicio de la zafra de yerba e instó a los empresarios a seguir los protocolos yerbateros que tanto el Instituto Nacional de Yerba Mate (Inym) como el Ministerio del Agro de Misiones difundieron.

“La cosecha está autorizada. Acá todos sabemos que la actividad yerbatera no es un problema sólo de cosecha, sino que hay un problema más grave que es el momento del traslado de nuestros trabajadores hacia el yerbal y desde el yerbal hacia las casas. Acá las empresas tienen que ser conscientes de que nuestros trabajadores se merecen la misma seguridad de salud y de vida que cualquiera ”, señaló el dirigente.

Seguidamente, agregó: “Creo que es el momento de que todos trabajemos responsablemente y a los que están trabajando, les pido de corazón que piensen en la familia. Si llevo mi trabajador a la chacra, soy responsable de traerlo vivo, sano, con la garantía de salud a su casa”.