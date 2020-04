El gobierno nacional endureció controles a la carne vacuna

Menos oferta por cierre de industrias

Diez plantas frigoríficas de distintos puntos del país decidieron no operar durante el lunes y algunas continuarán cerradas durante la semana. El hecho podría complicar el abastecimiento de carne vacuna en épocas de emergencia sanitaria por el coronavirus, según proyectó la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif). Según informó el diario Clarín, el cierre de las plantas fue de forma voluntaria por la incertidumbre del sector debido a la paralización de las exportaciones, el miedo al contagio de Covid-19 entre los empleados y el problema de los cueros que no saben qué hacer con ese subproducto ya que las curtiembres no los pasan a retirarlos. Pese a la menor actividad, otras plantas plantearon una actividad normal para el corriente mes.