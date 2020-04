Asisten a los 17 argentinos varados en la aduana

Miércoles 1 de abril de 2020

Continúa el drama de los 17 argentinos varados en la aduana de Puerto Iguazú, ya que aun no saben cuándo llegarían a sus hogares. Físicamente se encuentran en territorio argentino, pero no así legalmente puesto que la delegación de Migraciones no fue autorizada para dar el ingreso a este grupo que desde el domingo busca volver a sus hogares.

Actualmente se encuentran dentro del territorio argentino, donde se montó una tienda de campaña para que el grupo pueda refugiarse del sol y la lluvia. Cuentan con sanitarios a disposición y son asistidos con alimento y agua por el Ejército Argentino. Sin embargo, no obtuvieron respuestas de las autoridades sobre cuándo continuarán viaje a sus hogares para cumplir la cuarentena correspondiente.

El grupo está compuesto por siete mujeres y diez hombres que tienen entre 20 y 62 años. La mayoría de ellos se encontraba trabajando en otros países y al ver que la situación se complicaba intentaron regresar al país y se encontraron con muchas trabas ya que se cancelaban los vuelos, los pasajes eran muy difíciles de conseguir. Todos estos factores provocaron que no llegaran a tiempo para ingresar a Argentina antes del cierre total de la frontera.

Desde el domingo el grupo de personas intenta ingresar al país para llegar a sus hogares y se encontraron con un sinfín de situaciones, entre ellas, el hecho de que el consulado argentino en Foz de Iguazú no pudo dar respuestas favorables a sus necesidades, es por ello que decidieron continuar camino pese a que sabían que no podían ingresar al país. Luego de pasar la noche y amanecer en el puente Tancredo Neves el lunes, fueron trasladados a la zona del centro de frontera, pero legalmente no están en territorio argentino.

“Es una situación horrible la que estamos viviendo, porque estamos en condiciones insalubres, tenemos una carpa en el rayo del sol. No sabemos qué va a pasar, estamos abombados y necesitamos ayuda”, manifestó Anabel Ojeda, vocera del grupo.

Además se supo que en el puente hay tres camiones con carga esperando ingresar al país, los tres camioneros también fueron asistidos con agua y comida ya que buscan entrar a la Argentina y la frontera está cerrada. Aún no trascendió si habrá algún tipo de soluciones para estas personas que se encuentran varadas en la zona primaria aduanera del puente internacional Tancredo Neves.