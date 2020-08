Danzando con el protocolo - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 02:00hs.

Por Belén Spaciuk interior@elterritorio.com.ar

La asociación nuclea a 74 espacios en toda la provincia, de los cuales algunos del interior también cerraron sus puertas indefinidamente. “Pero de a poco todo se va reactivando todo y según lo que charlo con los colegas, también hay mucha necesidad de los niños y los jóvenes de bailar y volver a moverse. Pensábamos que cuando se iba a abrir iba a costar que la gente se reactive pero no fue así”, detalló Anadón, haciendo hincapié en esa necesidad de encontrarse con el otro, de volver a bailar, de poner el cuerpo y expresarse.











Protocolo establecido Distancias

Establecidas en 4 metros entre cada uno de los alumnos.

Establecidas en 4 metros entre cada uno de los alumnos. Edad

Se extiende la participación de alumnos desde los 6 años.

Se extiende la participación de alumnos desde los 6 años. Prohibiciones

Las personas consideradas en grupos de riesgo no pueden concurrir.

Las personas consideradas en grupos de riesgo no pueden concurrir. Higiene

El lavado de manos con agua y jabón debe ser frecuente

El lavado de manos con agua y jabón debe ser frecuente No se comparte

No está permitido compartir utensilios e instrumentos personales.

No está permitido compartir utensilios e instrumentos personales. Limpieza frecuente

Desinfección de los objetos y herramientas de trabajo de uso frecuente.

Desinfección de los objetos y herramientas de trabajo de uso frecuente. Temperatura

Se deberá establecer un mecanismo de control de temperatura al ingreso y egreso de los alumnos.

Se deberá establecer un mecanismo de control de temperatura al ingreso y egreso de los alumnos. Desinfección

Deberán contar con un lugar específico para higienizarse antes de ingresar a los salones, los zapatos y ropa necesaria antes de cada actividad.

Deberán contar con un lugar específico para higienizarse antes de ingresar a los salones, los zapatos y ropa necesaria antes de cada actividad. Duración

Las actividades tendrán una duración de 50 minutos.

Las actividades tendrán una duración de 50 minutos. Horario

La actividad está contemplada entre las 8 y las 20.

Las luces se encendieron; la música vuelve a escucharse; pasos, marcaciones, ritmo y compás; expresión refulgente. El estudio vuelve a tener vida.Es que poco a poco la actividad artística independiente comenzó a reactivarse. Los academias, escuelas y demás espacios de danza reabrieron sus puertas y comenzaron a trabajar luego de que la pandemia golpeara con fuerza al sector artístico, logrando incluso algunas deserciones.Ahora, el piso marca cuadrados específicos para que cada uno trabaje en su espacio. También se deben superar rigurosos protocolos de desinfección y limpieza antes de ingresar al salón. Se deben tener muy en cuenta las medidas sanitarias de distanciamiento e incluso se debió adoptar al barbijo como pieza imprescindible del traje. No obstante, “las ganas de poner el cuerpo y volver a bailar lo son todo”, reconocen algunos de los directores que reabrieron sus academias hace pocos días.Si bien la actividad cultural independiente se habilitó bajo estrictos protocolos sanitarios a mediados de junio, la actividad restringía hasta hace muy poco tiempo la edad mínima de los alumnos (16). Sin embargo, el viernes pasado se aprobó una ampliación en el rango de actividades.La nueva medida autoriza la presencia de un número artístico por día en bares y restaurantes habilitados, así como la extensión de las edades de alumnos que concurran a establecimientos donde se dicten talleres y clases de danza, música, teatro, artes plásticas, y más. Eso facilitó que muchas academias reabrieran sus puertas esta semana, ya que la gran mayoría de las escuelas trabaja con niños desde muy tempranas edades.“Cuando se habilitó la actividad independiente sentimos que fue un gran paso, porque veníamos muy golpeados por la situación. De todas maneras, para la danza fue un poquito más difícil porque la mayoría de los que tenemos estudios de formación académica trabajamos con niños pequeños, en lo que sería la iniciación en la danza. Entonces, recién esta semana pudimos volver. Los pequeños ocupan un mayor porcentaje en nuestra matrícula”, destacó Celina Schilder, directora del Estudio Superior De Danzas que lleva su nombre, en diálogo con Radioactiva.“Nos estamos acomodando y volviendo de a poco. Pero felices de empezar otra vez”, agregó.En un primer momento, la profesora destacó que la situación era “desesperante”.“La cuarentena comenzó cuando apenas iniciábamos el ciclo anual de la danza. En mi caso, tenía sólo dos semanas de clases, era todo una incertidumbre y no sabíamos que íbamos a hacer”, detalló. Al tiempo comenzó a innovar con encuentros virtuales, actividades teóricas y clases por Zoom.Actualmente, el 80 por ciento de su matrícula volvió a las clases presenciales. Mientras, el 20 por ciento restante continúa con la modalidad virtual, ya que prefiere seguir al resguardo.“Volver a abrir las puertas de nuestros estudios representa una gran alegría para todos”, coincidió por su parte Vanesa Prieto, directora del Instituto Superior de Danzas homónimo.“Creo que una cuestión positiva en todo esto es que muchos colegas nos unimos por esta situación difícil que compartíamos y de esa manera formamos la Asociación de Danzas Activas de Misiones (Adami), que nuclea a más de 70 profesores y bailarines de distintas modalidades”, detalló Prieto, quien al igual que Schilder pertenece a la asociación recientemente creada.El mayor problema que debieron afrontar los trabajadores fue la cuestión económica: “Gran parte de los profesionales de la danza, somos inquilinos. Muchos han tenido que rescindir sus contratos de alquiler, otros trabajaban prácticamente para continuar pagando sus espacios. También están las expensas, servicios e impuestos (monotributo, Rentas, Municipalidad). Con el cambio de modalidad a lo virtual se redujo el valor de las cuotas mensuales y también hubo baja de alumnos. Eso nos golpeó”.En consonancia, otro miembro de la nueva institución, Gustavo Escobar, debió cerrar las puertas de su Academia Da Vinci en medio del parate a raíz de la situación generada por la pandemia. “Cuando cerramos la academia fue muy difícil porque estuvimos trabajando diez años con ese espacio. Teníamos 150 alumnos, entre los que se incluyen aquellos que entran a competencias en las que nos representan a nivel mundial y en torneos internacionales. Así que fue muy difícil tomar esa decisión. Para nosotros y para los alumnos era como nuestro hogar”, señaló Escobar.De todas maneras, el profesor continuó con las clases de hip hop y danzas urbanas de manera virtual, apostando al futuro con optimismo. Divididos por turnos: avanzados, intermedio y principiantes, decidieron seguir dando clases con una nueva modalidad pese a haber vendido equipos, herramientas y demás materiales del estudio para poder costear el alquiler y otros gastos.“Y cuando se habilitaron los encuentros presenciales, empezamos de cero. Empecé a dar clases en la academia de patín Hot Wheels para el grupo de los alumnos avanzados. También estoy dando clases en el espacio Wellness, en Villa Sarita. Y, a medida que se van habilitando las edades, vamos agregando clases”, explicó respecto a su estratégica vuelta al ruedo. “Los alumnos volvieron todos, con excepción del grupo de los más chicos (menores de 6 años) que todavía están esperando a que se amplíe el rango”, agregó.Respecto al regreso a los ensayos, Escobar destacó que “la energía que se vivió cuando volvieron las clases fue emocionante. Los chicos empezaron muy contentos, con ganas de bailar, muy entusiasmados”.Por su parte, para Lorena Silvero, profesora de danzas clásicas y jazz, la habilitación significó un “volver a respirar”.“Empezar nuevamente a trabajar con las niñas que no venían la hora de que comenzaran las clases de danza. Fue muy importante el regreso, representó una gran alegría”, detalló. La profesional que también brinda clases de hip hop, árabe y tango debió separar sus grupos, agregar clases y atender a la gran demanda de alumnos que quisieron retomar las clases apenas conocieron la medida.“Es una felicidad enorme poder volver a ver mis niñas, trabajar en lo que nos gusta”, señaló la directora de la Escuela de Danzas que lleva su nombre, quien forma parte de la Asociación de Trabajadores de la Danza de Misiones (Atdam), un espacio que trabaja en conjunto con el Movimiento Federal de la Danza, creado con la finalidad de institucionar la danza en el país.“Creo que una cosa buena que nos pasó en este contexto de pandemia es que en Misiones el sector de la danza estaba trabajando en la organización. Eso permitió que los que formamos parte de la asociación pudiéramos sostener al sector a partir de algunas líneas de acción que implementamos, como subsidios, becas y demás políticas públicas provinciales y nacionales puestas en marcha”, detalló Gabily Anadón, presidenta de Atdam, en diálogo con El Territorio.El coronavirus golpeó con fuerza al sector. “Sólo en Posadas se cerraron unas diez academias de baile. Eso duele mucho porque es gente que viene sosteniendo su trabajo durante muchos años con esta profesión y ante esta situación no aguantó y tuvo que cerrar”, detalló Anadón.