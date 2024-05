Mariela Delgado logró un nuevo oro en la Copa del Mundo y quedó cerca de París 2024 | El Territorio

La ciclista misionera fue una de las protagonistas de la jornada en lo que fue la 3ª fecha de la máxima cita de paraciclismo que se realizó en Maniago (Italia)

domingo 19 de mayo de 2024 | 20:25hs.

La posadeña batió a la francesa Marie Patouillet y consiguió su quinta presea dorada.

Tal y como sucedió en Ostende (Bélgica), hace unas semanas atrás, Mariela logró la medalla de oro en la prueba de fondo de la categoría C5 después de 70 kilómetros que se resolvieron en una hora y 54 minutos. En un apretado mano a mano, batió a la francesa Marie Patouillet y consiguió su quinta medalla de oro.

Como lo había anticipado a El Territorio en la antesala al evento, la posadeña esperaba sumar los puntos suficientes junto a los demás integrantes de la selección nacional para confirmar la segunda plaza femenina que otorga la UCI -Unión Ciclista Internacional- para los Juegos Paralímpicos de París 2024 a realizarse desde finales de agosto.

Con este logró sólo resta confirmar la noticia en la semana y con ella una nueva cita con el destino para Delgado. “Contenta por las dos victorias consecutivas, tanto en Bélgica como en Italia. Me siento confiada y esta carrera le puse inteligencia, no me desesperé”, remarcó Mariela.

“Estuve enfocada en cada vuelta y pude hacer lo que mejor me sale en un Sprint muy cerrado que se definió por photo-finish". “Los adoquines de las calles de Italia me obligaron a elegir el mejor camino y pude llegar bien al cierre; aproveché el tren final de mis rivales para acelerar en los últimos 400 metros”, cerró.