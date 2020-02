Continúa la espera de Máximo de cuatro meses para ser atendido en el Garrahan

Lunes 3 de febrero de 2020 | 10:10hs.





Máximo padece ese síndrome por lo que no puede ingerir alimento alguno y sólo es alimentado con proteínas. La situación del pequeño es complicada ya que al principio y tal como lo publicó El Territorio, la obra social que tiene el bebé no autorizaba su traslado al hospital Garrahan de Buenos Aires y actualmente conseguido ese permiso de acuerdo a Belén Cáceres, madre del pequeño, no consiguen lugar y la desesperación crece.





"Cuanto más pasa el tiempo más complicaciones tiene mi hijo", dijo Belén a El Territorio y agregó "Máximo ya no puede esperar más, debe ser trasladado para ser tratado, según la obra social ellos ya tienen todo autorizado pero el Garrahan no le da un lugar, es decir una cama en el servicio de gastroenterología donde tengan nutrición, manejo de vía central para su alimentación. Nosotros solicitamos la derivación y se lo lleva a la clínica o centro de atención donde tengan convenio, pero la obra social siempre nos pone trabas, ya que nos salen que el Garrahan es mejor, que no lo vamos a internar porque sí nomas en otro lado".





Además la madre comentó que presentó un recurso de amparo y el caso es llevado adelante por abogados, "están haciendo lo que pueden, la Justicia es muy lenta en estos casos, mientras tanto nosotros seguimos acá y Máximo en este tiempo ya tuvo tres infecciones y es difícil porque nos dicen que debemos seguir esperando pero ya no se puede, él no puede esperar más, esta semana nos llamaron a una reunión y nos dijeron que nos quedemos tranquilos que ellos (por la obra social) están haciendo todos los intentos que están de nuestro lado pero que es el Garrahan el que pone trabas".





"Nosotros necesitamos que Máximo haga su tratamiento como corresponde, aquí es impecable la atención pero él necesita otros estudios, otros tratamientos de mayor complejidad ya que como he dicho anteriormente se presume que puede tener otra enfermedad más que en el mundo hay solo 230 casos y es el síndrome de Berdón (este síndrome se caracteriza por una distensión abdominal masiva , microcolon y ausencia de movimientos en el aparato digestivo que permite el normal funcionamiento de los intestinos). De confirmarse el de Máximo sería el caso 231, por eso no podemos seguir esperando, pido por favor, que se actúe con celeridad en casos así ,mi hijo y muchos niños no pueden hablar pero los padres hablamos por ellos y cada persona de bien corazón también", remarcó.





A continuación acotó, "la burocracia debe terminarse en casos de urgencia, nosotros vivimos en el hospital, pero eso es lo de menos, aquí lo que importa es tratar a mi hijo y a todos los hijos de aquellas familias que necesitan,l as leyes nos amparan como la 26,689 que refiere a las enfermedades poco frecuentes, nosotros no estamos pidiendo nada que no nos corresponda".





El pequeño fue bautizado recientemente por el cura párroco de Santa Ana , padre Alejandro Rodriguez, en una ceremonia realizada en la sala donde está internado en el hospital.





Notas relacionadas:

Máximo Salvador Krieger de cuatro meses continúa internado en el Hospital Materno Neonatal de Posadas ya que padece del Síndrome de Prune Belly (Síndrome Infrecuente) que se caracteriza por, entre otras anomalías, la carencia de musculatura abdominal y la lucha de sus padres en búsqueda de asistencia persiste.