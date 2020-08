Conmebol espera que Argentina apruebe el protocolo para la vuelta de la Libertadores - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 08:50hs.

El Ministerio de Salud de la Nación que encabeza Ginés González García mantuvo este jueves una reunión por videoconferencia con autoridades de la Conmebol, en la que se trató el tema de la aprobación del protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus que presentó el máximo organismo sudamericano a los países miembro. La Argentina respondería el viernes si está en condiciones de ponerlo en práctica para la inminente reanudación de la Copa Libertadores.Argentina, junto a Uruguay y Perú, que en principio lo aprobará mañana, son los únicos países que hasta el momento no autorizaron el protocolo, algo que hoy realizó Chile, para sumarse así a Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia."La Libertadores y la Sudamericana se jugarán también en Chile. Plena concordancia entre los protocolos sanitarios internos de ese país y los propuestos por la Conmebol para partidos internacionales El retorno del fútbol más emocionante del mundo está cada vez más cerca", anunció hoy el organismo rector del fútbol de Sudamérica.La demora en aceptar y tomar la logística de ese protocolo tiene que ver, en el caso de Argentina, con las dudas que manifestó González García respecto de algunos puntos del plan sanitario, sobre todo con el armado de la "burbuja sanitaria" que evitaría que los equipos que viajen al exterior o ingresen al país tengan que cumplir con la cuarentena obligatoria.La aprobación del protocolo resulta clave para el futuro de Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, porque deberán empezar a competir el jueves 17 de septiembre dentro y fuera del país, con cuatro fechas de la fase de grupos por delante.El protocolo indica que los equipos que lleguen a los países donde van a jugar permanezcan en ellos no más de 72 horas para no realizar los 14 días de cuarentena preestablecidos, siempre dentro del contexto sanitario dispuesto para la ocasión.En la noche del jueves, Conmebol publicó un comunicado en el que aclaraba que Argentina, Perú y Uruguay pidieron una prórroga para analizar la situación."En atención a las particulares circunstancias actuales, CONMEBOL informa igualmente que ha resuelto dar curso al pedido de las Asociaciones de Argentina, Chile y Uruguay y otorgar una prórroga al plazo de definición de las sedes en las que jugarán como locales los clubes de estos países en la CONMEBOL Libertadores, a iniciarse el 15 de septiembre. Estas federaciones podrán así finiquitar los trámites y certificaciones ante sus respectivas autoridades sanitarias. El nuevo plazo fenece indefectiblemente el martes 25 de agosto, a las 18:00 (hora paraguaya). Es oportuno recordar que los reglamentos habilitan la opción a los clubes de ejercer la localía fuera de sus países, en caso de no aprobarse el Protocolo de Concentración Sanitaria", se puede leer en el comunicado.AFA ya aprobó que los 25 equipos que volvieron a los entrenamientos (los de Primera más Tigre) puedan empezar a practicar en grupos de a 10 futbolistas, ya que desde el 10 de agosto lo están haciendo de a seis.Si Argentina no estuviera en condiciones sanitarias de recibir delegaciones del exterior, extranjeras o en viajes de retorno de equipos locales, y por ello sería impracticable el protocolo de la Conmebol, las dificultades pasarían por elegir un país alternativo para competir, que podría ser designado por esa entidad o bien elegido por los cinco clubes nacionales.Y si eso ocurriera, no podrían competir en el arranque del campeonato local, en caso de que efectivamente se inicie la Liga Profesional para el 25 de septiembre, que es una fecha probable que se manejó de manera extraoficial.