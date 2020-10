Bajo el microscopio - El Territorio Misiones

INMIGRANTES

Con la mayoría de los habitantes de la Tierra padeciendo un extraño virus, que ya diezmó a la mitad de la población; decenas de miles de humanos llegaban a nuestro planeta todos los días. Eran trasladados a La Colonia donde se les incorporaba el gen de adaptabilidad y quedaban a la espera de un tutor.

Al poco tiempo nadie se interesó en ellos y una multitud, hambrienta y enferma, comenzó a hacinarse.



El gobierno no tardó en prohibirles la entrada.Ahora, decenas de naves con cadáveres viajan por el espacio.RECREOSalen los últimos humanos dispuestos a tomar el poder.Con centenarias reivindicaciones:Volver a tener cielo, estrellas, luna, sol. Volver a tener mares, ríos, arroyos. Volver a parir, a envejecer, a amar. Volver a soñar. Volver a morir, a tener orgasmos. Volver a tener escritores. Volver a escuchar el canto de los pájaros.Comienza escucharse el Adagietto de la Sinfonía n° 5 de Gustav Mahler.Todos se encolumnan.El invernadero comienza a cerrarse.El PUNTOHoy no escribí una palabra, ni una letra.Solo atiné a hacer un punto. Que creó un estremecedor vacío a su alrededor.Se fue extendiendo y haciéndose más hondo…primero la hoja…luego el escritorio…después la casa…Perplejo, salí corriendo…Pero ya no vi las estrellas.Entonces supe que era el punto final.LOS SUEÑOS DE SHI HUANG- Soñé que te encontrabas con el aristócrata Siang Yu - le dijo el emperador Shi Huang a la emperatriz.Como Shi Huang creía que sus sueños eran premonitorios, por ser señales del cielo, le ordenó a su ministro Li Se que la mataran, por traición, en la madrugada.Señor - le dijo Li Se - usted soñó hace un tiempo que los campesinos se insurreccionaban al enterarse que la emperatriz sería ajusticiada.El emperador, aunque no logró recordar ese sueño, decidió suspender la ejecución. Prefirió la traición de la emperatriz a tener una rebelión en el imperio.Li Se y la emperatriz ocultaron su romance hasta la muerte repentina de Shi Huang, pocos días después.