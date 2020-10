Autocine: desde este jueves están disponibles los tickets gratuitos para Los que Vuelven - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020 | 14:30hs.

Con muy buena crítica de la prensa especializada luego de su reciente estreno en la plataforma CINE.AR, la película filmada en Misiones llega al Parque del Conocimiento este sábado a las 19. Los tickets gratuitos se encuentran disponibles desde este jueves tanto en la web como la APP para celulares del Imax del ConocimientoMitología guaraní, una madre desesperada, kapangas abusadores, indígenas explotados y… zombies. Todo en medio de la selva del norte misionero, bajo la dirección de Laura Casabé, con las actuaciones del posadeño Cristian Salguero, la actriz paraguaya Lali González (7 Cajas) y María Soldi, entre otros artistas nacionales.La película premiada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuenta con coproducción misionera a través de Monte Cine y otras productoras: Ajimolido Films SRL, La que quedaba Films SRL y Mostracine SAS.Después del gran estreno por CINE.AR, Los que vuelven solo recibió buenas críticas de parte de los principales medios del país y la región: “Laura Casabé despliega a lo largo de 90 minutos cargados de una tensión que no afloja una cantidad generosa de buenas ideas visuales y sonoras que le permiten aprovechar al máximo un paisaje exuberante y sugestivo, el de la selva misionera”, escribe La Nación.El portal especializado Escribiendo Cine no duda en definirla como una de “las mejores películas argentinas de género de los últimos años”, mientras que Hacerse la crítica también elogió el trabajo de Casabe: “Los que vuelven admite la riqueza de tres niveles de lectura posibles: el ideológico-político, el ecológico y el feminista, capas que la directora va hilvanando con sutileza en función del desarrollo y las necesidades propias de la trama, evitando el discurso explícitamente panfletario”. A su vez, en Otros Cines, señalaron que el film “tiene un alto vuelo visual (valioso aporte del DF Leonardo Hermo) y ciertas secuencias de indudable maestría formal y potencia dramática que la convierten en una bienvenida rara avis dentro del cine argentino reciente”.-El ingreso al predio se habilitará a las 18.-La función, gratuita, dará inicio a las 19.-Los tickets se tramitarán exclusivamente a través de la web imaxdelconocimiento.com o de la APP del IMAX (http://imaxdelconocimiento.com/) y de la App (disponible en Google Play y Apple Store).-No se permitirá el ingreso en motocicletas.-Podrán ingresar hasta cuatro personas por vehículo.-Para ingresar al predio será obligatorio generar el pasaporte electrónico de la app “Misiones Digital”-En el predio se controlará la temperatura de los asistentes, que no podrán descender del vehículo.-En el predio habrá servicio de comidas y bebidas del Sky Resto del Parque (a través de delivery a los autos previo pedido vía WhatsApp- Para cada función se habilitará un máximo de 100 vehículos en el predio.- El sonido de la película se podrá captar a través de la radio FM de los vehículos en una frecuencia que será informada oportunamente.