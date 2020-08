Una usuaria del hospital Carrillo mató a otra tras un cuadro de alucinación - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020 | 00:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Una joven usuaria del servicio de salud mental fue asesinada ayer a la mañana dentro del hospital Ramón Carrillo de Posadas, en medio de un episodio de alucinación padecida por otra muchacha de su misma condición que estaba alojada junto a ella en uno de los pabellones del predio.El hecho fue reportado a la Policía cerca de las 11 de la mañana. La víctima fue identificada como Liz Salinas (20), mientras que la otra muchacha implicada es Rocío F. (33), una mujer que estaba recibiendo tratamiento en el lugar desde julio pero que ya registraba reiterados ingresos al nosocomio a raíz de falta de contención familiar adecuada.De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Territorio en base a distintas fuentes consultadas, el hecho de violencia se registró en la habitación de agudos, un sector establecido casi al fondo del predio del hospital Carrillo, ubicado sobre la avenida Quaranta de esta capital provincial.Las fuentes indicaron que la víctima fue asesinada mediante un estrangulamiento efectuado con una bufanda.Tras el alerta, al lugar acudieron los efectivos de la Comisaría Decimotercera y, según indicaron, le llegaron a practicar maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), pero desafortunadamente no pudieron reanimarla.Si bien en un principio se especuló con la posibilidad de una pelea o discusión como origen del homicidio, los voceros consultados explicaron que el hecho se dio en el marco de un cuadro de alucinación auditiva que experimentó la mujer acusada.“Una voz le decía que la otra chica la iba a lastimar y entonces ella la tenía que matar”, precisó una fuente de estricta reservada que fue consultada por este matutino.En el lugar intervinieron los efectivos de la Comisaría Decimotercera, en conjunto con el personal de la División Criminalística, quienes llevaron adelante las labores periciales en la escena del hecho. En el caso intervienen el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, y la Fiscalía de Instrucción Seis, cuyo titular es el recientemente designado René Casals.Voceros del caso señalaron que ambas protagonistas son pacientes de larga data, en tanto que indicaron que la mujer acusada había tomado su medicación en tiempo y forma, pero su condición está tan avanzada que los tratamientos practicamente no le surten efecto debido al acostumbramiento del organismo para con lo medicado.Después de lo sucedido, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la Morgue Judicial para el correspondiente examen de autopsia, en tanto que otra mujer quedó bajo resguardo de custodia policial y muy posiblemente luego sea derivada a la nuevo Unidad de Salud para Inimputables, recientemente inagurada y ubicada en el mismo predio.Si bien desde hace varios años no se registraban hechos con este nivel de violencia en el Carrillo, la situación visibiliza y expone tanto la problemática general por falta de recursos en el lugar, como el estado de vulnerabilidad y abandono familiar que presenta gran parte de los 45 usuarios del servicio de salud mental que se registran actualmente.Sobre la mujer ahora acusada en particular, señalaron que su situación registra la complejidad de que, sumado a su cuadro de salud, también proviene de una familia disfuncional que nunca pudo controlar que ella cumpliese con su tratamiento fuera del nosocomio, por lo cual reingresaba constantemente.En esa misma condición se encontrarían varias personas que son atendidas en el hospital, algunas de las cuales, según señalaron, llevan incluso varias décadas en el lugar, un contexto hasta a veces similar a la problemática evidenciada con los internos inimputables que hace poco estaban en la Unidad Penal I de Loreto y que hace escasas semanas fueron alojadas en la flamante nueva Unidad de Salud.