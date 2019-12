Tierra de cuarteto

Martes 24 de diciembre de 2019 | 08:00hs.

Perfil

El Potro Misionero

Es el nombre artístico de Víctor Martínez. Posadeño, 34 años.

Su primera presentación en público caracterizando a Rodrigo fue junto a la banda de percusión La Espiral Infinita en un evento solidario en Villa Blosset. Su instagram es @victorelpotrooficial.

Lo que comenzó casi como un juego es hoy un proyecto artístico que apuntala la presencia del cuarteto en la tierra colorada. De la mano de El Potro Misionero, este género no muy cultivado en este lar cautiva al público.La versión autóctona del cuartetero Rodrigo es Víctor Alejandro Martínez (34), posadeño del barrio Yrigoyen, que luce la cabellera azul y asimiló cada gesto de su ídolo.En una entrevista con El Territorio, el incipiente artista que dio su primer recital hace un año junto a la Espiral Infinita de Chane Arias, contó: “Mi nombre artístico es El Potro Misionero, todo empezó porque siempre en casa escuchábamos mucho cuarteto, siempre admiré a Rodrigo y todos me decían que yo era muy parecido, así que yo cantaba y copiaba sus gestos”.En un momento, Víctor decidió que esas humoradas podían llevarlo por los escenarios del país. “Ahí lo tomé más en serio, empecé a estudiar todo sobre Rodrigo, a sacar su voz, sé todas sus entrevistas, su manera de hablar, de caminar, de moverse en el escenario. No es sencillo porque era un tipo súper carismático y querido. Yo desde mi lugar hago esta imitación que es un homenaje”.Aclaró que él canta con su propia voz, “canto sobre pista instrumental no es que hago playback y, por ahora canto así porque no tengo una banda. En ocasiones, cuando amigos me acompañan se arma algo lindo. La cuestión es que en Misiones no hay muchos músicos que se dediquen a hacer cuarteto”.El Potro Misionero ya realizó presentaciones en Posadas, Santo Pipó, Oberá, en Corrientes en Ituzaingó y en Virasoro y, también en Chaco.“De a poco nos vamos afianzando con esta propuesta artística, por ahora son muchas fiestas privadas por el tipo de música que es una invitación a bailar pero también hice festivales, recitales solidarios, presentaciones en las playas de Ituzaingó. Es una oportunidad muy linda la de crecer con algo que a uno le apasiona”, refirió.El punto de inflexión que impulsó a Víctor por el camino del homenaje al popular cantante cordobés fue su participación en el casting de la biopic El Potro, lo mejor del amor rodada y estrenada en 2018, con guión y dirección de Lorena Muñoz.Según precisó el posadeño estuvo en Córdoba varias semanas haciendo las pruebas y tratando de ser parte del elenco.“El casting se hizo en 2017, yo pase tres etapas y finalmente no quedé pero fue un antes y un después para mí, porque estar ahí con tanta gente profesional, con tantos artistas me decidió a desarrollar mi proyecto como cantante”.Sobre el proceso de selección explicó “yo fui caracterizando a Rodrigo, fui con el pelo azul y tenía los gestos. Me dieron un texto que era una entrevista que dio Rodrigo antes de hacer un Luna Park en Buenos Aires, yo la sabía y sentí que a los que estaban a cargo de la prueba les gustó. Y fue así porque me llamaron para otra rueda y luego otra”.Continuó: “cuando llegué a Córdoba para el casting eran más de 300 jóvenes que querían el papel de Rodrigo, yo fui quedando. Algunos estaban diez minutos en el set y se iban y, yo estaba más tiempo. Sentí que tenía una oportunidad. Pasé tres fases pero finalmente no quedé. Ahora mirando todo eso creo que la tonada cordobesa fue algo determinante y yo no la tengo, yo hablo como misionero”.Quien se quedó con el papel fue el cordobés Rodrigo Romero.Para el año venidero Víctor proyecta armar su propia banda y también sacar algún material en formato digital y si es posible en CD.“Quiero tener mi banda, creo que es esencial para crecer y poder dar un mejor espectáculo. Y también pienso que sería bueno porque en la provincia casi nadie se dedica al cuarteto y la gente adora este ritmo y ama la música de Rodrigo”, consideró y ejemplificó: “en mis presentaciones me pasa algo muy lindo y es ver a los chicos, de diez, doce años, cantando y bailando Rodrigo, se saben todos los temas. Quiere decir que su música sigue vigente. Así como Rodrigo está en mi corazón está en el corazón de toda la gente”.Por último, sobre su repertorio describió que además de los clásicos del cuartetero también interpreta temas del hermano, Ulises Bueno. “Es un artista inmenso Ulises y como me encanta el cuarteto no puedo dejar de cantar sus temas, a mí me gusta toda la música pero por el cuarteto siento algo especial, tiene una energía que alegra”, concluyó.