“Tienen que entender: vayan al sanatorio sólo por una urgencia"

Viernes 20 de marzo de 2020 | 07:00hs.

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Los médicos representan los soldados que están en la trinchera en esta guerra a favor de la calidad de vida. Empatía y solidaridad es lo que piden para aplanar la curva de la infección que causó estragos en China inicialmente y luego se propagó a Europa y ahora está en América.

“Por favor, quédense en sus casas, por favor”, es un pedido que suena al unísono. Todos los estamentos del Estado gritan, pero hay parte de la comunidad que todavía no acata.

Cómo trabajan y qué medidas adoptan para atender a la población en este contexto de emergencia sanitaria tras la pandemia del coronavirus, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la arista que busca plasmar El Territorio. Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Médico Zona Sur dialogó sobre la responsabilidad de cada uno en esta crisis.



¿Cómo se prepara el sector privado para esta situación?

El sector privado, fundamentalmente los sanatorios, se ha reunido en forma espontánea hace una semana más o menos, siempre siguiendo las directivas que emanan de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Salud Pública de la Nación y la Provincia, que han tratado de implementar dentro de cada una de sus instituciones, todas estas medidas que se van dictando desde estos organismos de salud. El problema que se suscita es que este virus es nuevo, el primer caso se dio en diciembre en China, diciembre de 2019, hace cuatro meses, y se conoce muy poco y se está trabajando intensamente a nivel internacional para ver los antígenos que tiene y tratar de elaborar una vacuna para que no tengamos más posibilidades de contagiarnos.

Entonces, día a día van implementándose algunos tipos de medidas para protegernos más, tanto a la gente que trabaja en salud como al público en general. Y a veces se dan casos en que una medida que se da hoy, dentro de dos días se hace lo contrario porque se ha visto con la evolución de la enfermedad es mucho mejor hacer esta otra acción. En los sanatorios hay un protocolo que baja de Salud Pública e incluso desde los organismos nacionales que nuclean a los sanatorios, también desde las instituciones médicas.



Hay gente enojada porque se suspendieron sus turnos o cirugías y se las va a reprogramar.¿Qué explicación le daría?

Hay una práctica que se comenzó a implementar estos días: se suspendió la atención de todas aquellas personas que tienen algún tipo de tratamiento o cirugía programada, solamente se va a atender la emergencia, la urgencia. Pero el resto de los pacientes que vienen con alguna dolencia que es postergable se va a derivar para semanas más tarde. Y eso tiene que tener en cuenta la población, que por ahí se pone nerviosa y quieren que los atiendas ya y no se dan cuenta que están entrando a un lugar donde hay una circulación de pacientes que pueden ser sospechosos de tener coronavirus.

Entonces, primer punto: solamente ingresarán al sanatorio aquellas personas que tienen sospecha o alguna emergencia médica. Una vez que el paciente ingresa y el primer contacto que tiene es con el personal administrativo y ahí me refiere básicamente que tiene síntomas sospechosos… En fin, tos, dolor al tragar, fiebre, por supuesto, el personal administrativo tiene un protocolo de preguntas que debe hacer y si se cumplen esas premisas…



¿Y cómo sigue el protocolo?

A partir de ahí se le empiezan a hacer los otros estudios como el hisopado nasal o hisopado de garganta y por supuesto todos los análisis clínicos bacteriológicos de sangre, entra a un lugar aislado y luego se le da la devolución. Me imagino que a partir de la positividad o la negatividad de la enfermedad, será la conducta a seguir en cada caso. La idea es “yo me quedo en casa” y dice “si usted tiene fiebre, dolor al tragar llame al 0800-444-3400”, o sea no vaya al hospital, no vaya al sanatorio, avise a este número y ese número lo va a poner en contacto con un servicio lo vaya a ver a su domicilio, y esto ya depende de la salud publica.



Tuvieron reuniones en las que plantearon cómo va a trabajar el personal de salud, ¿cuáles son las medidas que están adoptando?

A medida que se va impactando más en la zona de riesgo se toman mayor cantidad de medidas, las máximas medidas son: higienizarse bien las manos, se seca con papel estéril, se tira el papel y se colocan guantes, luego se coloca un camisolín, todo esto es estéril, luego se coloca un gorro y una un barbijo y una antiparra. ¿Todo esto por qué? El virus ingresa por los ojos, por la nariz y por la boca.

Recibí una información de Francia que dice que puede ser que se contamine a un fumador pasivo de la siguiente manera: en un lugar donde uno está fumando y este señor tiene el virus incorporado a su tracto respiratorio, podría ser que el virus vaya con el humo y un fumador se lo tome, no sé si es tan así o no, pero eso es información que llega desde Francia. Eso sería en términos generales lo que es el área médica y ahora lo importante está en la población: quedate en tu casa, no salgás. Es una cosa que es inconcebible, vi los videos de la gente que estaba en la Costanera.



Todavía cuesta respetar el distanciamiento social que tanto se pide…

Uno tiene que tener una distancia mínima de un metro, hay que cumplir una serie de cosas, si bien uno se contamina por una serie de cosas, el directo no es el más común, pero, por ejemplo, yo estoy resfriado, tengo el virus, estornudo y el virus puede durar desde horas hasta días, mirá… viene otro y pone la mano ahí. Imagínese, picaportes, el transporte público, que si uno está parado se tiene que agarrar del fierrito ahí arriba, todo eso puede estar contaminado por eso es fundamental: uno tiene que lavarse las manos y no tocarse la cara.



Y con las personas que tienen que seguir trabajando, las que están vinculadas a servicios esenciales, ¿qué recomendaciones tiene?, ¿qué medidas se pueden tomar en la jornada laboral?

En el Círculo Médico, por ejemplo, es fecha de entrega de facturación; todos los médicos de zona Sur que son socios del círculo, que son alrededor de 600, vienen ellos o vienen las secretarias. Lo primero que hicimos fue cerrar el círculo de atención al cliente, o sea la gente no entra. Pusimos cajas en el hall de entrada, entonces llega el personal o los médicos o quien sea y deja en una bolsa de nylon adentro el nombre de quien es el médico y un resumen de todo lo que trajo y por supuesto las órdenes; cuando ese cajón se llena, se abren las puertas del círculo, se incorpora y todo el personal está con guantes porque esos papeles son órdenes, esas órdenes las tocó mucha gente. Por suerte en el papel no vive mucho tiempo el coronavirus, yo calculo que de un día para el otro han de morir los bichos, pero de todas maneras todo nuestro personal maneja los papeles con guantes.



Es importante también, sobre todo en este contexto, la alimentación, alimentarse bien, cumplir con las horas de descanso...

Por supuesto, hay población de riesgo, que son aquellos que tienen más de 60, 65 años y también los que tienen algún tipo de patología como hipertensión, algunos que tienen patología cardíaca, pulmonares, que ya vienen de antes, diabetes. O sea, cualquier enfermedad que tenga el sistema inmunológico bajo, pacientes trasplantados o que están con tratamiento oncológico, todo eso hay que cuidar como lo que son, personas vulnerables, de riesgo. Hay que tomar en serio porque es una enfermedad…



¿Le preocupan las cifras de esta enfermedad en el mundo?