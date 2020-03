En el último día antes de la cuarentena, muchos mantuvieron su rutina

Viernes 20 de marzo de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Se viven días tumultuosos, de mucha incertidumbre debido a la situación mundial atravesada por el coronavirus, enfermedad que ya se cobró tres muertes en la Argentina y miles en casi todo el mundo. Aunque hasta ayer no regía la cuarentena obligatoria decretada por el Ejecutivo nacional, las autoridades instaban a las personas a permanecer en sus casas y no salir si no fuera por un caso de extrema necesidad y de esa manera poder evitar el contagio.

En ese sentido, el centro posadeño registró, aunque un número menor que un día habitual de semana, un importante flujo de personas haciendo compras de alimentos, pero también de otros que simplemente fueron a comprar zapatos o ropa.

Las paradas de colectivos en los principales puntos de Posadas estuvieron concurridas pese a la reducción de la frecuencia de vehículos y a que el transporte urbano de pasajeros, debido a la acumulación de personas representa un importante foco de contagio (ver página 10).

Es así que durante la mañana de ayer, oficiales de la Policía de Misiones y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) se desplegaron por las calles preguntando a los transeúntes la razón de su permanencia fuera de sus hogares y concientizando a la población.

“Por el momento la gente no está respetando esto de quedarse en la casa, pero creo que todavía no son conscientes de lo grave de la situación. Sabemos lo que está pasando en otros países y tomamos las medidas necesarias”, señalaron la oficial Martínez y la agente López.

En tanto, lamentaron: “Nuestros compañeros que estuvieron patrullando y avisando que tenemos que estar en cuarentena nos contaron que la gente se lo toma a mal, les dice que es mentira y que acá estamos bien. No toman conciencia de lo contagioso que es este virus”.

En lo que respecta al rubro hotelero, la mayoría de los establecimientos se encuentran completamente cerrados, según lo dispuesto por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, es decir, el cierre para turismo hasta el 31 de marzo.

“Estuve en el Pami y la chica que atiende te toma el pedido y te hace sentar para no estar tanto en contacto, antes no era así. La paranoia es mucha, pero hay que cuidarse igual, tomo los recaudos, me lavo las manos, me pongo alcohol en gel. Sin ir más lejos, ayer salí a buscar alcohol en gel y está carísimo, se están abusando”, indicó Plácido Trinidad (56).

“Estas medidas como método preventivo para los argentinos están muy buenas, pero no hay que alarmar más de la cuenta. Lo que está faltando es prevención de salud pero en las calles, no dentro de una institución, concientizar a la gente, enseñar a la población. Hay información periodística que llega, pero falta el conocimiento para la población, hay mucha gente humilde que no sabe cómo mantener la higiene”, opinaron Alicia Mega (63) y Francisca Vallejos (73).

Por su parte, negocios y supermercados están llevando adelante las medidas preventivas y de higiene con el fin de impedir la concurrencia masiva. En los Supermercados California, por ejemplo, desde el miércoles adoptaron la decisión de restringir en ingreso de las personas a sus instalaciones.

De esa manera pueden ingresar un máximo de 80 personas a las que se le rocían las manos con alcohol diluido en agua y se les recomienda estar el menor tiempo posible dentro para que quienes esperan afuera puedan entrar. También se habilitó el horario especial de 15 a 16 para personas mayores de 60 años, embarazadas y con capacidades reducidas.

“En el horario exclusivo no vamos a dejar ingresar a personas que no sean de ese grupo. Le damos exclusividad, privilegio y un trato diferencial al grupo de riesgo. En esa hora queda cerrado el bar, la tienda y la rotisería porque tenemos que dar el espacio necesario al almacén. Estamos buscando que a la gente no le falte nada en esta situación, lo otro pasa a segundo plano”, explicaron desde la gerencia de la cadena de supermercados.

Con respecto al hábito de compra de los clientes en este contexto de emergencia epidemiológica, indicaron que no varió y no registraron desesperación por el autoabastecimiento.

“Se le pide a la gente que colabore en esto. Tuvimos muchísimos retobados porque todavía no entienden y no están conscientes de lo que está pasando, lo están tomando muy light. Ellos tienen que apoyar las medidas, ordenarse al momento de venir a comprar, no venir en grupos, uno por familia ya es suficiente para no contagiar a los demás, no es correcto que todo el grupo familiar venga a desayunar”, señalaron.