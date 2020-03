Autódromos en carpeta

Viernes 20 de marzo de 2020

El mundo del deporte también tomó recaudos ante a la situación sanitaria que atraviesa el mundo, y por supuesto que Misiones no fue la excepción.

Ayer las autoridades del Automóvil Club Misiones (ACM) y del Automóvil Club Oberá (ACO) informaron, mediante un comunicado, que pusieron “a disposición del gobierno provincial las instalaciones del autódromo de Posadas y el autódromo de Oberá a fin de que sean utilizadas para lo que los expertos consideren necesario a fin de prevenir y/o mitigar los efectos del Covid-19”.

“Ambos autódromos cuentan con instalaciones de gran magnitud para lo que se considere pertinente”, continúa en comunicado. El acuerdo se realizó en las últimas horas entre los presidentes de las dos entidades, Carlos Morales (ACO) y Carlos Malarczuk (ACM).

Precisamente Morales, en diálogo con El Territorio, señaló: “Esta mañana (por ayer) estuve en la reunión del comité de crisis de Oberá y me preocupé más de lo que estaba. El municipio va a necesitar si o si un lugar amplio porque no va a dar abasto si esto no mejora”.

“Nuestro autódromo está equipado con 31 boxes y una capacidad sanitaria enorme que ponemos a disposición de la municipalidad en caso de que sea necesario”, agregó.



Los clubes también se sumaron

Varios clubes argentinos, entre ellos San Lorenzo, Newell’s, River, Boca, Rosario Central y Banfield, también pusieron sus instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias para la atención de personas con coronavirus, informaron a través sus cuentas oficiales en las redes sociales.

El club de Boedo destacó que en el predio del Bajo Flores cuenta con “108 camas entre sus dos pensiones, las cuales estarán a disposición del Gobierno nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si así fuera necesario”.

El Millonario también puso a disposición las instalaciones del club, aunque no lo anunció públicamente. Además se completó el vaciamiento de la pensión, los 80 jugadores de las divisiones inferiores regresaron a sus casas.