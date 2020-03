“El impacto en la economía ya está siendo muy violento”

Viernes 20 de marzo de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Alejandro Rodríguez es misionero, economista y hace dos años reside con su familia en Madrid. Desde ese lugar dialogó con El Territorio para transmitir como está afectando la expansión del coronavirus en la actividad social y económica en España. Recordó que como en Misiones, el turismo es una importante fuente de ingresos para el país europeo. Apuntó que las consecuencias en la economía ya se sienten con mucha virulencia. Para Argentina evaluó que habrá una contracción de actividad y peligro de mayor devaluación por la fuerte caída en el valor de los productos exportables.



¿Cómo están viviendo el aislamiento sanitario para protegerse del coronavirus en Madrid?

Como toda cosa nueva que nos toca vivir a todos. Rápidamente nos hemos tenido que acostumbrar por la gravedad de la situación, que en pocos días fue escalando en gravedad. Al tener el caso de Italia acá cerca, empezamos a ver cómo se empezó a resguardar la gente y bueno, cuando esto comenzó a tomar otro color nos imaginamos un poco como sería. Pero hasta que no nos tocó vivirlo, no se termina de creer. Es bastante fuerte que aparezca un vehículo con un altavoz diciendo que hay que volver a los domicilios, que hay que estar encerrado.



¿En la ciudad están sufriendo restricciones de alimentos o medicamentos?

No, para nada. Estamos en una zona donde el abastecimiento está garantizado. El transporte funciona y la idea es mantener los negocios de alimentación, frutería, pollería, mantenerlos siempre abiertos, con stock. Hay alguna gente que los primeros días quiso stockearse, pero después eso se normalizó. También hay ciertas restricciones porque no todo el mundo puede entrar a comprar. La gente toma recaudos, se toma distancia, lo mismo pasa cuando uno va a la farmacia o a la panadería o a cualquier local. Hay que hacer fila afuera y con dos metros de distancia entre persona y persona.



¿Cómo están viendo la afectación a la economía del aislamiento y la paralización de actividades en España?

El impacto ya está siendo muy violento y todavía no se sabe cómo va a ser la afectación total. De alguna manera, esto recién está comenzando. Ni siquiera se ha logrado aplanar la curva de contagios que se van dando, tampoco de fallecidos, con lo cual hasta que no se tenga eso, no se va a poder decir cuándo va a terminar. Y a partir de allí, cómo vamos a volver al mismo punto de donde comenzábamos todo esto. Tenemos que tener en cuenta que lugares como España por ejemplo, tiene un PBI de una gran representación en la parte turística, en eso se puede parecer bastante con lo que puede suceder en Misiones. El golpe es muy fuerte porque de la noche a la mañana, las cancelaciones están a la orden del día. Está todo cortado. Si uno dimensiona eso, una empresa aerocomercial tiene que bajar todos los aviones a tierra, las reservas de hoteles se caen, los eventos que se cancelan, el impacto económico es brutal.

En España como en Europa hay eventos de todo tipo todo el tiempo, hay congresos muy variados y el impacto de la cancelación es muy importante. En cuanto a las empresas, aquí el 90% son pymes, lo que están sufriendo con este parate es tremendo. No todas las empresas pueden hacer teletrabajo, realmente hay muchas que tienen que cerrar sus puertas.



¿Qué consejos se le puede dar a la gente y empresas para ir pasando esta emergencia?

La gente ahora tiene que aislarse, por supuesto que es difícil y psicológicamente trae sus consecuencias, porque te tenés que encerrar con toda tu familia. Y una cosa es cuando es uno o dos días, pero cuando ya pasa una semana se empieza a poner complicado. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con el gasto que se hace. Eso de salir y de recontra stockearse, puede no ser bueno. Yo creo que al menos un mes vamos a estar recluidos en España. Y ese tiempo es mucho para una actividad parada.

Y en cuanto a las empresas, yo trabajo como controller de empresas (asesor) y estamos haciendo muchas recomendaciones, desde cómo manejar tesorerías, gastos fijos, de qué tipo de gastos se pueden de alguna manera atenuar. Ciertas medidas que se pueden tomar con los clientes para que, de alguna manera, el consumo se mantenga. Hay que ver la actividad de cada uno, hay actividades que son más proclives a que el parate sea inevitable y otras que se pueden aplicar algunas medidas paliativas.

A nivel general, si bien es cierto que la gente deja de gastar en un montón de cosas que normalmente se hacen, tiene otros gastos. Puede gastar más luz en su casa, pero se dejan de lado un montón de pequeños gastos que se hacen fuera de la casa. Ya no se sale con el auto, no se hacen arreglos, ahora todo eso te corta. No se puede salir a tomar una cerveza, hay un montón de cosas que se restringen. Hay que manejarse con cautela y tener esperanza de que esto va a pasar.



¿Cómo ves el futuro de la economía argentina?

Hay mucha incertidumbre porque el valor de los comodities se está desplomando, productos como la soja por dar un ejemplo. Tenemos en cuenta que el mundo va sufrir una debacle bastante importante, las compras van a retroceder en forma muy dura. En Latinoamérica, donde la mayoría de los países son exportadores de comodities, esto va a provocar un impacto muy importante. Y los países que por ahí sufran un poco menos van a ser los que tengan un poco más diversificado su línea de negocios.

En el caso puntual de Argentina, básicamente es un exportador de comodities y también va a depender de lo que le pase a Brasil, cuya economía está mejorando mucho, hay que ver cuál va a ser el impacto de este virus en su actividad. A nivel general el mundo entero ha recibido un impacto muy importante. En el caso de Argentina es una situación preocupante.



Ya muchos analistas nos ven en default (sin poder pagar deuda)...