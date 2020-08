Palombo: "Va a ser una temporada de invierno muy buena a pesar de esta pandemia" - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 14:30hs.

En la ciudad de Posadas las ventas tomaron impulso en los últimos días luego del periodo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio producto de la cuarentena para frenar la pandemia del Covid-19. En los comercios minoristas tradicionales, a medida que hay una mayor circulación y actividad en calles y avenidas del centro ven un flujo muy importante de demanda por los productos típicos de temporadas invernales.









"El flujo de gente que existe refleja que se está consumiendo ya que en época de invierno generalmente compraban en el país vecino por los bajos precios en elementos como las camperas pero hoy en día el cambio no es tan así como piensa la gente y no hay tanta diferencia en los valores y ni hablar de los planes de pago que hay en Argentina. Además hay promociones que se ofrecen y las personas lo aceptan por lo que va a ser una temporada muy buena la de invierno a pesar de esta pandemia", resaltó.





Sobre los elementos que más se venden detalló que zapatos, abrigos y conjuntos deportivos se encuentran a la orden del día y "elementos puntuales de la temporada de invierno tanto en volúmen como en cantidad de dinero".





Contratiempos

Palombo a su vez manifestó que se encuentran atentos para poder satisfacer la alta demanda que existe, "con la imposibilidad del envío de mercadería desde Buenos Aires como también la falta de personal hace que sea menos la producción, son problemas que se centralizan ahí pero nos llevan puestos a nosotros. Hay que anticiparse con pedidos, tenemos estadísticas de los productos que más se venden y por eso tenemos stock anticipándonos a las jugadas y a los tiempos ya que los transportes tampoco están trabajando"





"Nuestra relación con los proveedores también cambió por lo que comenzamos a trabajar de distintas maneras, ya no hay plazos sino pagos en efectivo o plazos muy cortos, por eso hay que acostumbrarse a trabajar de esta manera para poder abastecer al público. Nosotros ya estamos recibiendo stock para el verano que ya lo compramos en abril o mayo y eso no es problema porque ya lo tenemos comprado hace bastante tiempo, hay que estar despierto ante todos los cambios y no era lo que era el año pasado", finalizó.

Diego Palombo, gerente de New Imagen, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "gracias a Dios a pesar de todo lo que está pasando en el país nosotros estamos trabajando y bien, hay muchos factores que nos está favoreciendo con el frío en el final de temporada por lo que contamos con promociones y lo otro es el cierre del puente que eso automáticamente repercute en las ventas"