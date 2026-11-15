domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

Con la premisa de aúnar arte, naturaleza y comunidad se desarrollará la II Bienal de Esculturas Cainguás 2026.

El encuentro cultural será del 18 al 21 de noviembre en Aristóbulo del Valle.

Durante el certamen de esculturas, residentes y visitantes podrán disfrutar de una nutrida agenda que incluye charlas formativas, talleres artísticos y espectáculos musicales en vivo con destacados referentes de la región.

La Municipalidad de Aristóbulo lleva adelante la II Bienal Cainguás de Escultura bajo el lema central “Pueblos Originarios de Misiones y Cosmovisión Guaraní”.

Esta segunda edición propone un viaje hacia las raíces, invitando a los artistas a explorar desde la materia y la forma el universo simbólico, espiritual y cultural de los pueblos originarios de Misiones, con especial atención a su relación sagrada con la naturaleza y su entorno.