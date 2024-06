Multiplataformas, clave para atraer a los nuevos lectores | El Territorio

La escritora y docente obereña evidenció que con el avance tecnológico cambian los formatos pero hay interés literario

Stumpfs publica en distintos formatos con eje en la inclusión. Foto: Luciano Ferreyra

Libros, colaboraciones en colecciones, formatos libro-láminas, minilibros, redes sociales y otras plataformas que posibilitan interacción son parte de las multiplataformas, en las que pueden publicarse historias, series, antologías y readaptación de cuentos tradicionales. “No perdimos, estamos experimentando cambios en el formato de lectura”, sostuvo la docente y escritora Mariela Stumpfs consultada por El Territorio acerca del lugar que ocupa la lectura en un mundo mediado por tecnología.

La autora tiene doce libros publicados de forma independiente, ocho publicaciones en colecciones Taca Taca de Aelijum (Asociación de Escritores de Literatura Infantil y Juvenil de Misiones) y participó en diez antologías.

Así es la carta de presentación de la escritora obereña, sumado a que lanzó una colección propia, denominada Juntos, conformada por cinco cuentos en formato de libro- láminas. Son relatos que promueven la inclusión y que abordan temáticas como el síndrome de Down, discapacidad visual, auditiva, diferencias físicas.

En cercanías de comenzar la Feria Provincial del Libro en Oberá (el 6 de julio), donde se hace presente cada año con su stand, detalló lo que buscan los chicos al momento de leer: “Los más chiquitos, cuentos y poesías; los adolescentes prefieren, nouvelles (novelas cortas), historietas y cómics y el género terror”.

Son géneros variados y en la provincia hay escritores para todos los gustos, “en nuestra provincia tenemos escritores y muy calificados de todos los géneros. Y con orgullo como obereña digo que el más solicitado por adolescentes es el autor local Hugo Mitoire, también solicitan libros de Sebastián Borkoski, novelas de Rosita Escalada Salvo, Javier Chamorro y otros más”.

Cambios y permanencias

Los cambios que se vienen dando en una generación tecnológica, no lograron que los escritores pierdan lectores, solamente debieron adecuarse a los nuevos formatos, según la perspectiva de Stumpfs. “Algunos han dejado de lado el método tradicional, no porque no les gusten los libros sino porque es más fácil para ellos acceder a otro tipo de lecturas en las redes”, precisó y consideró que el interés literario de los chicos “más que perderse, ha experimentado cambios y modificaciones”.

Desde su rol de docente y escritora analizó que el libro físico no desaparecerá: “Si tenemos en cuenta el avance de lo tecnológico opino que sí, que un poco se ha perdido, pero el libro físico jamás desaparecerá porque, aunque son muchos los que leen en otros formatos, hay un gran número de lectores que prefieren tener el libro de papel y eso de que los adolescentes y los jóvenes no leen, también es un mito”.

Para la Feria del Libro está trabajando en un emprendimiento personal y familiar referido a juegos didácticos con contenido regional. Una de las novedades es que proponen juegos que además de entretener son aptos para trasladarlos al aula ya que son educativos.

Entre ellos, el jenga de la selva, dominó, rompecabezas y juegos en braille.

