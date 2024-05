Homicidio culposo agravado, la carátula contra Alcoba | El Territorio

Martín Alcoba Sciortino (47), sospechoso de embestir contra la motocicleta de la víctima a bordo de su Renault Fluence, fue imputado por homicidio culposo agravado

miércoles 08 de mayo de 2024 | 6:05hs.

Familiares de Sergio Martínez se manifestaron en pedido de justicia frente al juzgado interviniente. Foto: m. rodríguez

Martín Esteban Alcoba Sciortino (47), acusado de embestir y matar al motociclista Sergio Daniel “Manteca” Martínez (34) para luego darse a la fuga a bordo de su Renault Fluence en las primeras horas del miércoles pasado, fue trasladado durante la mañana de ayer al Juzgado de Instrucción Seis de Posadas para completar la audiencia indagatoria y ser formalmente imputado.

Mediante fuentes judiciales, El Territorio pudo saber que el sospechoso -quien estuvo prófugo durante tres días-, luego de escuchar los elementos en su contra por parte del juez Ricardo Walter Balor, decidió abstenerse de declarar por la colisión que habría protagonizado en la mañana del miércoles 1 de mayo.

En tanto, luego de elegir no prestar declaración, el hombre que se entregó el pasado sábado en una comisaría local fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado “por conducción antirreglamentaria, doblemente calificado por fuga del lugar y no haber socorrido a la víctima”, expresaron fuentes con acceso al expediente.

Finalmente, luego de ser notificado de la causa en su contra, Alcoba Sciortino fue trasladado nuevamente por la Policía de Misiones a la Seccional Primera de Posadas, donde permanecerá alojado mientras se prosigue con los avances de la pesquisa.

Pedido de justicia

Por otro lado, mientras esperaban que el sospechoso sea llevado ante el juez para su indagatoria, familiares, amigos y allegados de Martínez se manifestaron frente al juzgado interviniente -ubicado en calle Buenos Aires casi Roque Pérez de la ciudad de Posadas-, donde con carteles y fotos de la víctima reclamaron de forma pacífica por justicia, pidiendo que las autoridades que intervengan en el caso no dejen en libertad al autor del fatal siniestro.

En ese marco, Hugo Martínez (hermano mayor de Manteca) dialogó con El Territorio y expresó: “Nosotros estamos pidiendo justicia por mi hermano que fue atropellado, cuando estaba trabajando, por un señor que estaba alcoholizado, drogado y con pedido de captura”.

“Además, el auto en el que circulaba desde hace un año tenía pedido de captura y nosotros pedimos Justicia por eso”, continuó, agregando que su único pedido es que “el juez sea una persona sensata y que vea que merece el castigo que diga la justicia, pero que sea el mayor posible”.

En cuanto al choque se produjo el pasado miércoles el familiar relató que, según pudieron saber mediante distintas consultas, el conductor del vehículo circulaba a casi 150 kilómetros por hora “y abandonó el auto. Lo pudimos ver cuando la Policía lo estaba registrando y también había bebida alcohólica y toda clase de sustancias”, alegó.

Por último, sobre el recuerdo de su hermano, Hugo dijo que “él era un muchacho alegre, trabajador, con muchos amigos y que vivía para sus hijas. El 2 cumplía 35 años y es una tristeza enorme. Mi madre ya es grande y con esto no queremos nada raro, sólo una aplicación lógica de la Justicia”.

Otra de las tristes voces que se hizo escuchar durante la manifestación frente a las puertas del juzgado fue la de Rocío Galeano, viuda de Martínez, quien entre lágrimas y notable angustia expresó que “lo único que pedimos es que este tipo quede preso y que pague por lo que hizo, porque no fue un accidente cualquiera. Lo abandonó y se llevó la vida de todos nosotros”.

A su vez, la mujer ratificó que no quieren venganza, sino que su pedido es exclusivamente de justicia: “Por favor, yo necesito que esto no quede impune. No sé si tiene contactos (el imputado), pero quiero justicia por mis hijas”.

Por último, la mujer desde el dolor mencionó que “siento que estoy en una pesadilla y que me voy a despertar. No puede salir libre este tipo, porque a mí y a mis hijas nada ni nadie nos va a devolver a Sergio”.

Embestida y fuga

Como informó este medio, Alcoba Sciortino está acusado de ser el responsable del siniestro vial que se cobró la vida de Manteca Martínez, cuando el último se encontraba a bordo de su motocicleta el pasado miércoles 1 de mayo.

Las pesquisas apuntan a que luego de atropellar y dejar tirado a Martínez frente al Parque de la Ciudad, sobre la ruta nacional 12, Sciortino huyó del lugar y recorrió unos 2 kilómetros hasta abandonar su vehículo -un Renault Fluence bordó- en inmediaciones al hospital Baliña, sobre calle 141.

Desde el descubrimiento del rodado abandonado, la Policía de Misiones realizó distintos allanamientos en la ciudad de Posadas para dar con el dueño del coche. Sin embargo, durante los operativos no se logró dar con el prófugo, quien el viernes -dos días después del hecho- presentó a través de un abogado un pedido de eximición de prisión si se entregaba.

Un día después, luego de recibir una opinión negativa del fiscal René Casals a su pedido y finalmente rechazado por el juez Balor, el acusado decidió entregarse en una sede policial para quedar a disposición de la Justicia.

En tanto, desde la Justicia continúan esperando los resultados de las pericias accidentológicas que buscarán establecer si el Renault Fluence intentó ingresar a la ruta desde la colectora o si realizó alguna otra maniobra imprudente que no pudo ser evitada por el motociclista.

Para ello, explicaron, será más que importante el aporte de las cámaras de seguridad de la zona, que podrían reconstruir no sólo el momento del siniestro sino también los instantes posteriores a la huida.