“La radio forma vínculos invisibles pero a la vez tan reales y tan potentes” | El Territorio

Alicia Soroka se despidió de la conducción del ciclo matutino de Radio República.

Alicia Soroka, una de las voces emblemáticas de la radiofonía misionera, se despidió recientemente de las mañanas informativas en Radio República. La reconocida locutora, periodista y productora se retiró del aire tras 45 años de carrera y dedicó emotivas y agradecidas palabras para sus compañeros del programa radial, sus fieles oyentes y su familia. Minutos antes del mediodía del pasado viernes 19 de abril, Soroka dijo a la audiencia y a su equipo: “Es momento de cierre, cerramos… Quería que fuese sencillo y feliz pero estas lágrimas no son de angustia, son de gratitud”.

Con los ecos de aquel momento trascendental en su vida aún resonando, Soroka habló ayer con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7. Y para entrevistarla, el locutor Alejandro Batalla -que compartió con ella el aire- preparó un segmento especial con testimonios de colegas que la felicitaron por su trayectoria y resaltaron su profesionalismo y calidad humana.

Soroka explicó que aunque se retira de la conducción en radio, igualmente seguirá vinculada desde otros roles. A su vez, se mostró agradecida con quienes fueron en algún momento de su trayectoria compañeros de proyectos y que la saludaron con cariño por Radioactiva.

Para quienes trabajamos en medios, el Día del Trabajador siempre es movido con la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, que tantas veces cubriste ¿Cómo van estos días (fuera del aire), te ponés ansiosa o te desconectás?

El desconecte no es tal, pero va a llevar un tiempo que suceda. Y tampoco sé si quiero que suceda un desconecte, porque el alejamiento del aire no me impide seguir estando actualizada, claro que ya no con esta rigurosidad o las urgencias de preparar un contenido vinculado a una información. Pero si sos amante de las noticias o de la música lo mantenés, aunque no tengas un rol vinculado a eso lo seguís disfrutando.

Le contamos a los oyentes que Alicia se despidió del aire, cerró su libretita, que nosotros usamos mucho el manuscrito todavía, y se la vio emocionada…

Yo lo pensaba como una despedida de lo más tranquila porque lo siento como un cierre de ciclo, pero hay una carga emocional que uno no maneja y eso saltó. Pero yo lo siento como un proceso muy natural asumir un ciclo que se cierra y que puede dar paso a otros ciclos. Es como una hoja parcialmente en blanco, porque uno no ignora todo lo que hizo, las pasiones que mantiene, pero con ese papel parcialmente en blanco habilitado para quién sabe qué nuevo proyecto, nueva actividad, nueva pasión. Siento que aunque soy una mujer grande tengo motivaciones y tengo capacidad de trabajo, me gusta trabajar, estoy con esa expectativa de lo que viene y sumamente agradecida por todo lo que quedó atrás.

¿En qué pensaste, te vinieron recuerdos de tantos años al aire en la mañana?

No me vino a la mente nada vinculado a mi trabajo, a mi oficio y mi trayectoria, pero sí me vino de golpe como una avalancha afectiva. La mañana fue muy amorosa, con muchas manifestaciones de cariño y lo venía tomando con naturalidad todo ese cariño, la gente. Es una emoción enorme y muy linda lo que se recoge después de 45 años de trabajo. No pensé en lo laboral, pensé en lo afectivo. Uno sabe que la gente está (del otro lado) pero que te digan “vos no sabés pero sos nuestra amiga desde hace 40 años” o ‘te escucho hace años y toda mi familia creció y te sigo escuchando”. Qué privilegio ese regalo de estar en la vida de otra gente, sé que ustedes que están en la radio también lo sienten, porque la radio tiene eso, forma vínculos invisibles pero a la vez tan reales y tan potentes.

¿Qué reflexión hacés de los cambios en los medios de comunicación?

Antes los medios eran como los dueños de la verdad, y hoy el mensaje, cualquiera sea, está todo el tiempo puesto a prueba con un montón de mecanismos que permiten a cualquier persona contrastar y refutar un hecho si es errado. A los medios eso los obliga a estar mucho más atentos, más afinados. Como consumidora de noticias y de medios me gusta eso de escuchar simultáneamente cinco campanas. Es verdad que está también esto de las noticias falsas, que es complicado. Pero rescato lo positivo de esta multiplicidad de medios y tener fuentes informativas en cualquier lugar, claro que también hay un criterio para seleccionarlas, pero están allí, antes no había esa posibilidad con tanta inmediatez.