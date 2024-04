“En este contexto que estamos viviendo creo que el humor es esencial” | El Territorio

La actriz y gestora cultural Solly Galván invitó al público a acompañar las distintas propuestas de este encuentro que reúne expresiones artísticas de humor como stand up, comedia, títeres y magia. El evento se desarrollará hasta el domingo.

martes 30 de abril de 2024 | 14:41hs.

La artista Solly Galván es una de las creadoras y organizadoras del festival Mboyeré de Humor.

Este fin de semana será la tercera edición de Mboyeré del Humor, el festival de teatro que invita a reír y a mirar la realidad desde un prisma diferente. La propuesta reúne en su cartelera las expresiones teatrales de humor con comedia, stand up, sketchs con interacciones con el público, además en este nuevo capítulo se sumarán la magia de la mano del médico y comediante Ignacio Ríos, invitado desde Buenos Aires, y los títeres de Sakados del Tacho.

El encuentro se desarrollará desde el viernes 3 de mayo al domingo 5 en la Sala Tempo, ubicada en Ramón García 554 del barrio Villa Sarita de Posadas. Asimismo, en esa primera jornada de viernes habrá funciones especiales para las escuelas y, el sábado se dictarán dos talleres, uno de escritura creativa de humor y otro de improvisación teatral, ambas instancias de capacitación están destinadas para artistas y público en general y se encuentra abierta la inscripción.

La risa, regalo misterioso

"Quienes decidimos unirnos y realizar el festival Mboyeré creemos que la risa es un regalo misterioso de la naturaleza que viene incluido en nuestro equipaje al nacer. Es una reacción que empieza en nuestra mente, pero los efectos que produce acaban afectando a todo el resto de nuestro cuerpo", dijeron los artistas que llevan adelante el evento.

"Somos 'homo ridens', aunque paradójicamente nacemos llorando. Así, el humor no necesariamente ha de llevar a la risa ni a la sonrisa siquiera. El humor cumple con su tarea sólo con mostrarnos que pueden verse las cosas de formas muy diferentes a las acostumbradas. Si algo logra el humor es separarnos de lo rutinario, colaborando en que veamos la vida de otra manera", se expresa en el texto de presentación de Mboyeré.

Cita ineludible

La actriz y gestora cultural Solly Galván es una de ideólogas y organizadoras de Mboyeré de Humor, y en diálogo con El Territorio, recordó que el festival apareció en la escena posadeña en 2022 y ese año hubo dos ediciones, en tanto el año pasado no se pudo hacer el encuentro y este 2024 regresa recargado y con muchas ganas de consolidarse como una cita ineludible con el lado cómico y hasta irónico de las cosas. "Este año volvemos con el festival y sumamos a la magia y a los títeres a la cartelera, y por supuesto que no van a faltar las demás expresiones del humor. Mboyeré, que es como una mezcla de cosas, es un concepto que nos permite esto de sumar todas las expresiones humorísticas que se puedan", indicó.

Funciones y talleres

La cartelera para el público general de Mboyeré de Humor tendrá su apertura el viernes a las 18 con los Títeres de Sakados de Tacho, que proponen jugar, reír y tomar conciencia del cuidado del ambiente. A las 20.30 habrá stand up, con los espectáculos de Juany Alzugaray, Luz Méndez y "Q dúo" de Solly Galván y Fabio Rodríguez. Y a las 21.30 será el turno de "Bodangres", obra teatral del grupo Agua de Río y con la dirección de Silvina Warenycia.

El sábado, en tanto, desde las 20.30 stand up y a las 21.30 será el show de magia y humor "Los Ríos confluyen" con las actuaciones de Ignacio Ríos, médico terapista y cardiólogo y comediante y aprendiz de mago, que es posadeño y vive en Buenos Aires, junto a su hermano Lucas Ríos.

Mientras, el domingo desde las 20, stand up con los monólogos de Miss Simpatía, Lorena Monferran, César López, Mila Zanek y Octavio Rodz. (Cartelera completa al final de la nota)

Humor toda la vida

Galván explicó que el festival propone al público incorporar el sentido del humor a lo cotidiano. "Para mí, que hace varios años vengo haciendo humor, este festival busca darle al público una herramienta para la vida. Yo hago stand up y le pongo humor a cosas que nos pasan, que por ahí a veces pensamos que sólo a nosotros nos pasa y a nadie más, pero al compartir vemos que no estamos solos y que a veces mirar las cosas con humor, desde otro punto de vista, puede ayudar a descontracturar, a no estar tan tensos, al menos por un rato".

En el escenario buscas hacer reír, aún en tiempos difíciles ¿qué es el humor para vos?

En este contexto que estamos viviendo creo que el humor es esencial, es una herramienta y una manera de ver la vida, de ver las cosas. Por ahí la gente me pregunta ¿se puede usar todo para hacer humor? Y yo pienso que sí, que se puede hacer humor de todas las cosas, sólo hay que encontrarle el ritmo, el punto. Como humorista o comediante, la meta en el escenario no sólo es hacer reír -al menos para mí-, también es una oportunidad de quizás proponer algo diferente, por eso al chiste superficial o vacío yo al menos siempre prefiero decir algo que me movilice. Si la gente sale del show con dolor de panza de tanto reírse ¡mucho mejor!, pero si además se va con algo que le queda rondando la cabeza es como una misión cumplida. Este festival de humor es un encuentro con el público para reír y también un poco para ver o pensar la realidad que nos rodea de una manera distinta. Y tenemos toda la expectativa de que el público nos acompañe, que venga a ver los espectáculos y disfrute de esta propuesta que es muy variada y está realizada con mucho amor.

¿Cómo surge la idea de hacer un festival dedicado al humor?

En la ciudad tenemos varios festivales de teatro, pero vimos que faltaba uno que reúna todas las expresiones del teatro que tengan humor, y como standaperos también surge porque el stand up es un género que en Posadas y en la provincia, no toda la gente sabe que existe, que hay artistas con propuestas de stand up. Y el festival es un espacio donde además de otros espectáculos hay stand up y es una manera de llegar al público y que el público conozca e incorpore asistir a este tipo de espectáculos. Fer Rosa había hecho un encuentro humorístico de stand up hace unos años y fue quien nos incentivó a mi compañero de elenco y a mí a salir a proponer este festival. Así que también este nuevo Mboyeré de Humor es una manera de recordarlo y recordarlo como persona y como maestro del humor que fue para nosotros.

Cartelera Mboyeré del Humor III

Viernes 3 de mayo

8.30: Función para escuelas secundarias Bodangres.

13.30: Función para escuelas secundarias Bodangres.

18: Función de Títeres Sakados del Tacho. Para toda la familia.

20.30: Stand up con Juany Alzugaray, Luz Méndez y Q dúo de Solly Galván y Fabio Rodriguez

21.30: Función de teatro con Bodangres de Renata Dulio con la dirección de Silvina Warenycia y actúan Hernán Rodriguez, Leandro Díaz y Silvina Warenycia

Sábado 4 de mayo

09: Taller de Escritura Creativa con tintes de comicidad, dictado por Luis Galeano, duración tres horas.

15: Taller de Improvisación Teatral a cargo de Marilyn Melo Fajardo, duración tres horas

20.30: Stand up con monólogos de Daniel Bogado, Alejandro Ziman y “Q dúo” de Solly Galván y Fabio Rodríguez

21.30: Show de magia y humor con "Los Ríos confluyen" con las actuaciones de Ignacio Ríos y Lucas Ríos.

Domingo 5 de mayo

20: Stand Up con monólogos de Miss Simpatía, Lorena Monferran, César López, Mila Zanek y Octavio Rodz

Para reservar entradas o inscribirse a los talleres, escribir al WhatsApp 376 4-357173.

Para saber más, en Instagram @mboyere.de.humor